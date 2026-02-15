Eine seiner drei Goldmedaillen von Mailand-Cortina: Johannes Hösflot Klaebo. Bild: keystone

Lauf Klaebo, lauf! Dieser Clip zeigt, wie der Norweger zum Superläufer wurde 😂

Johannes Hösflot Klaebo ist der grosse Langlauf-Star dieser Olympischen Winterspiele. Drei Goldmedaillen hat er schon – drei weitere kann er noch holen.

20 km Skiathlon ✔︎

Sprint Einzel ✔︎

10 km mit Einzelstart ✔︎



Johannes Hösflot Klaebo ist an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina seinem Status als Überfigur der Langlaufszene bislang gerecht geworden. Ein Clip, der sein unfassbares Tempo in einem Aufstieg zeigt, ging viral:

Dem 29-jährigen Norweger winkt die Chance, sechs Mal Gold zu gewinnen. Heute Sonntag in der Staffel (12 Uhr) ist Norwegen der klare Favorit. Es folgen am Mittwoch der Team-Sprint und zum Abschluss am Samstag das Rennen über 50 Kilometer in der klassischen Technik.

Nach seinen Erfolgen im Val di Fiemme kursiert derzeit ein Video des norwegischen Fernsehens NRK, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Es zeigt, weshalb Johannes Hösflot Klaebo zum vielleicht besten Langläufer der Geschichte wurde. Das ist die wirklich wahre Geschichte seines Aufstiegs:

Klaebo imitiert im Clip den Kino-Helden Forrest Gump. Auf einem Bänkchen sitzend erzählt er seine Story: «Und von diesem Tag an konnte ich schneller rennen als der Wind bläst.»

Der Langlauf-Forrest feierte im Weltcup schon 107 Siege. Er gewann fünf Mal den Gesamtweltcup, wurde fünfzehn Mal Weltmeister und holte an Olympischen Spielen insgesamt zehn Medaillen.

Mit einer weiteren Olympia-Goldmedaille steigt Johannes Hösflot Klaebo zum erfolgreichsten Teilnehmer an Winterspielen auf. Bislang gehört diese Auszeichnung seiner Landsfrau Marit Björgen, die ebenfalls im Langlauf erfolgreich war und 8 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen ihr Eigen nennt.

Die Männer-Staffel über 4 x 7,5 Kilometer beginnt um 12 Uhr. Für die Norweger ist zu hoffen, dass es ihnen nicht gleich ergeht wie den Goldfavoritinnen im Frauen-Rennen. Für Schweden gab es gestern nach einem spektakulären Sturz nur Silber – hinter Norwegen. (ram)