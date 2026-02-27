Hast du schon einmal so ein Tor gesehen? Wir auch nicht

Im Alter von 17 Jahren ist Bode McConnell womöglich das Tor seines Lebens gelungen. Der Stürmer der Edina Hornets, einer High-School-Mannschaft in Minnesota, trifft gegen Wayzata auf höchst kuriose Weise:

McConnell schiesst von der blauen Linie neben das Tor. Von der Bande springt der Puck ans Gehäuse, kullert über die Latte und hüpft neben dem Goalie hinunter. Bode McConnell ist in der Zwischenzeit dorthin geprescht und er zwickt den Puck in der Manier eines Baseballers ins Netz.

Der Treffer ist der Ausgleich zum 1:1. McConnell gelingt daraufhin sogar ein Hattrick. Mit seinen Toren führt er Edina zu einem 3:1-Sieg und damit zum Einzug in die Staatsmeisterschaft. (ram)