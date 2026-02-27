sonnig
DE | FR
burger
Sport
Schaun mer mal

Eishockey: Bode McConnell von den Edina Hornets gelingt ein kurioses Tor

Hast du schon einmal so ein Tor gesehen? Wir auch nicht

27.02.2026, 09:0827.02.2026, 09:08

Im Alter von 17 Jahren ist Bode McConnell womöglich das Tor seines Lebens gelungen. Der Stürmer der Edina Hornets, einer High-School-Mannschaft in Minnesota, trifft gegen Wayzata auf höchst kuriose Weise:

McConnell schiesst von der blauen Linie neben das Tor. Von der Bande springt der Puck ans Gehäuse, kullert über die Latte und hüpft neben dem Goalie hinunter. Bode McConnell ist in der Zwischenzeit dorthin geprescht und er zwickt den Puck in der Manier eines Baseballers ins Netz.

Der Treffer ist der Ausgleich zum 1:1. McConnell gelingt daraufhin sogar ein Hattrick. Mit seinen Toren führt er Edina zu einem 3:1-Sieg und damit zum Einzug in die Staatsmeisterschaft. (ram)

Suter bei Sieg in NHL grandios + Josi mit Assist + Devils weiterhin desolat
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 103
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Das olympische Feuer im Mailänder Friedensbogen ist erloschen – die Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina sind offiziell beendet.
quelle: keystone / wu hao
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das Alpamare öffnet seine Rutschbahnen wieder – das sind die Reaktionen vor Ort
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wegen Trumps Steuerpolitik: Der Nati droht an der WM ein Verlustgeschäft
Immer grösser, immer mehr. Die Fifa schüttet ein Rekordpreisgeld von 563 Millionen Franken aus. Doch der Schweizer Verband könnte ein Minus einfahren – wegen Pech in der Auslosung.
Kanada, Katar und im schlimmsten Fall Italien. Im ersten Moment hat sich im Lager der Schweizer niemand über die Auslosung für die Fussball-WM 2026 beklagt. Im Gegenteil. Der Tenor lautete: Losglück, freie Fahrt in die K.o.-Runde.
Zur Story