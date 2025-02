Bublik, Auger-Aliassime, ein übereifriges Ballkind und der VAR – grosses Kino in Dubai 🍿

Der 1. Satz zwischen Alexander Bublik und Félix Auger-Aliassime ist heiss umkämpft. 6:6 steht es im Tiebreak, als Auger-Aliassime mit einem Ballkind zusammenprallt. Der Kanadier verlangt den Videoschiedsrichter, was sein Gegner so gar nicht verstehen möchte.

Der Punkt wird schliesslich wiederholt – und Bublik punktet mit einem Ass per Unterarm-Service. Danach lässt sich der Kasache vom Publikum feiern:

Das bessere Ende in Dubai behält aber Auger-Aliassime. Er gewinnt den Satz und am Ende auch die Partie. Mittlerweile steht er im Viertelfinal, in dem er heute Donnerstag auf Marin Cilic trifft. (ram)