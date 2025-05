Viele Deutsche planen den EM-Besuch gleich mit einem Schweiz-Urlaub zu verbinden. Bild: shutterstock

Grosses Reise-Interesse aus Deutschland für den EM-Sommer in der Schweiz

In wenigen Wochen startet in der Schweiz die Frauen-EM. Für viele Deutsche dürfte das ein willkommener Anlass für eine Urlaubsreise sein.

Nathalie Trappe / watson.de

Viele Fussballfans blicken noch immer voller Zufriedenheit auf die Europameisterschaft im vergangenen Sommer zurück. Doch für das vollkommene Fussballglück braucht es gar nicht allzu viel Nostalgie, denn schon in diesem Jahr startet das nächste Grossevent in nah gelegenen Stadien.

Die Fussball-Europameisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr in der Schweiz statt. Auch viele deutsche Fans werden hierfür ins Nachbarland reisen, um das Team von Trainer Christian Wück und die jeweiligen Gegner live spielen zu sehen.

Überraschende Vorfreude in Deutschland

In einer aktuellen Umfrage der Buchungsplattform Booking.com sagt fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent), dass sie anlässlich des Turniers in diesem Jahr eine Schweiz-Reise geplant haben. 56 Prozent gaben an, dass sie generell Interesse an einer solchen Reise hätten.

Anhand von Suchanfragen konnte Booking zudem erkennen, dass mehr Deutsche nach Unterkünften in der Schweiz suchten. Konkret nahmen demnach die Anfragen für die Austragungsorte der ersten Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Vergleich zum Vorjahr um gut 1000 Prozent zu.

Die aktuelle Befragung zeigt allerdings auch, wie besonders ein Stadionbesuch für die meisten Menschen ist. Sogar unter den selbst ernannten Fussballfans haben demnach 42 Prozent der Befragten noch nie live ein internationales Spiel im Stadion gesehen.

Als Hauptgrund werden hier neben der Entfernung auch die Reisekosten sowie Preise für eine meist notwendige Übernachtungsmöglichkeit vor Ort genannt.



Für die Auswertung befragte ein Marktforschungsunternehmen im April insgesamt 1000 Menschen in Deutschland. An der Umfrage nahmen Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren teil.

Anbieter wirbt mit grossem Rabatt

Booking wirbt aus diesem Grund mit einer besonderen Aktion. Wer für Juli eine Unterkunft in der Schweiz bucht, kann die Hälfte der Kosten als Reiseguthaben zurückbekommen. Die Buchung muss hierfür allerdings zwischen dem 20. und 27. Mai erfolgen.

Noch sind Stadiontickets für einen Grossteil der EM-Spiele im Juli erhältlich. Den Rabatt bei Booking können allerdings auch Nicht-Fussballbegeisterte für eine Schweiz-Reise nutzen. Der Buchungszeitraum muss allerdings innerhalb der Turnierdaten vom 1. bis zum 28. Juli liegen.

Wo genau man seine Unterkunft wählt, spielt dabei keine Rolle. Der Rabatt lohnt sich entsprechend auch für Reisende, die einen entspannten Urlaub in den Schweizer Alpen machen wollen. Mehr als die Hälfte der Befragten würde ohnehin auch den Besuch der EM mit einem längeren Urlaub in der Schweiz verbinden.

Insgesamt finden die Spiele in acht verschiedenen Städten, darunter Basel und Zürich, statt. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 4. Juli in St. Gallen gegen Polen.