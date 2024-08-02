bedeckt17°
DE | FR
burger
Sport
Sägemehlmeister Zaugg

Kilian Wenger: Der zerbrechliche Sägemehl-Popstar

Kilian Wenger vor seinem ersten Gang gegen Patrick Raebmatter, beim Berner Kantonalen Schwingfest, am Sonntag, 17. Juli 2022 in der Stockhorn Arena in Thun. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bild: KEYSTONE
Sägemehlmeister Zaugg

Der zerbrechliche Sägemehl-Popstar – Kilian Wenger hört auf

Kilian Wenger beendet mit 34 Jahren seine Karriere. Nur wenige haben die Sägemehl-Kultur so stark beeinflusst wie er.
02.08.2024, 17:5221.08.2025, 11:30
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

Er hat die Arena heimlich, still und leise verlassen: Auf dem Brünig hat es ihm am 28. Juli nicht einmal mehr zum Kranz gereicht. Den letzten Kampf seiner Karriere verliert Kilian Wenger gegen einen gewissen Steven Moser. Gegen einen mutigen und tapferen Hinterbänkler ohne eidgenössische Lorbeeren aus dem freiburgischen Sensebezirk. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat Kilian Wenger Gegner mit dieser Zwilchhosengrösse allein durch einen bösen Blick eingeschüchtert.

Ob diesem unspektakulären Abgang geht leicht vergessen, dass mit Killian Wenger einer der «Bösesten» der Geschichte (im Schwingen sind die Bösen die Guten) die Sägemehlringe verlässt.

Kilian Wenger ist «nur» einmal König geworden. Vor 14 Jahren. 2010 in Frauenfeld. Andere waren erfolgreicher (Jörg Abderhalden und Ruedi Hunsperger waren dreimal, Ernst Schläpfer und Karl Meli zweimal König) und an die Popularität von Christian Stucki (König 2019 in Zug) kommt er nicht heran.

Aber Kilian Wengers Bedeutung für die Sägemehlkultur ist eher noch höher einzustufen als die von Jörg Abderhalden, Ruedi Hunsperger, Karl Meli oder Ernst Schläpfer. Eine solche Behauptung mag für Traditionalisten schon fast an Sägemehl-Blasphemie grenzen. Trifft aber zu.

Kilian Wenger ist bis heute der bestaussehende König der Geschichte. Er tritt 2010 frisch, unbeschwert, mutig und frech in Frauenfeld an und wird überraschend, ja sensationell König. Frauenfeld ist das erste Eidgenössische, das von unserem öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach allen Regeln der TV-Kunst perfekt inszeniert wird. Staunend entdeckt gerade die urbane Jugend, entdecken die Hipster und «Modemäuse» das Schwingen als coole Show uriger Männlichkeit.

Nicht ein knorriger Senn triumphiert. Ein Modellathlet (190 cm/110 kg), der Model oder Filmstar sein könnte, schüttelt das Sägemehl aus dem Hemd und besteigt wie ein junger Gott aus den Bergen den Thron. Der Berner Oberländer ist der erste Popstar in Zwilchhosen.

Schwinger Kilian Wenger jubelt nach seinem Kampf gegen Martin Grab im Schlussgang am Eidgenoessischen Schwingfest in Frauenfeld am Sonntag, 22. August 2010. Das Eidgenoessische Schwingfest in Frauenfe ...
Kilian Wenger Jubeln am Tag seines grössten Erfolgs.Bild: KEYSTONE

Er löst einen Boom aus, der bis heute anhält und er hat das Schwingen gerade in den urbanen Kreisen populär gemacht wie keiner vor ihm. Bleibt die Frage, warum er den Triumph von 2010 nie wiederholen kann. Er holt noch viermal Eidgenössisches Eichenlaub (2013, 2016, 2019, 2022) und mit 110 Kränzen gehört er zu den 15 «Bösesten» der Geschichte. Aber über einen 5. Rang kommt er beim Eidgenössischen nicht mehr hinaus und gerät in die Kritik. Der «Blick» hat ihn einmal sogar als schwächsten König der Geschichte eingestuft.

Kilian Wenger schwingt immer mit offenem Visier. Kein verbissener Taktiker wie einst Ernst Schläpfer. Körperlich und mental nicht so robust wie Jörg Abderhalden. Er gewinnt mit explosiven Angriffsschwüngen, bei denen in Sekundenbruchteilen die gewaltigen Kräfte entfesselt werden. Entsprechend hoch ist die Belastung. Er ist ein zerbrechlicher Titan. Früh zwicken ihn Rückenbeschwerden, die dazu führen, dass er nie mehr so explosiv schwingen, so unbeschwert und dominant auftreten wie bei der Thronbesteigung in Frauenfeld.

Der Schwinger Kilian Wenger gibt an einer Medienkonferenz seinen Ruecktritt vom Spitzensport bekannt, am Freitag, 2. August 2024, in Wilderswil. Der Berner Oberlaender wurde im Jahre 2010 Schwingerkoe ...
Der König tritt ab – Kilian Wenger gibt an einer Medienkonferenz seinen sofortigen Rücktritt bekannt.Bild: keystone

Weil er der erste Popstar, ein «Poster Boy» seines Sportes ist, unterschätzt der freundliche und sensible Riese ein wenig Rummel und Trubel, die medial und auch sonst einhergehen mit seiner Königswürde. Kommt dazu, dass er eigentlich zu früh König wird. Er ist unschuldige 20, als er den Thron besteigt. Im Gegensatz etwa zu Christian Stucki oder Matthias Sempach, die erst nach vielen Rückschläge im Herbst ihrer Karriere im Alter von 27 bzw. 34 Jahren doch noch triumphieren.

Kilian Wenger kennt die andere Seite des Ruhmes noch nicht und muss fortan damit leben, dass er, wo er auch in die Hosen steigt, als Favorit gilt und gefordert wird. Von nun an zählt beim breiten Publikum nur noch der Sieg, selbst ein eidgenössischer Kranzgewinn wird mit einem «na und?» registriert.

Kilian Wenger war «nur» drei Jahre König. 2013 muss er in Burgdorf den Platz auf dem Thron Matthias Sempach überlassen. Aber er bewahrt eine königliche Würde bis zu seinem letzten Gang. Er verlässt den Sägemehlring entthront und besiegt – aber aufrecht und stolz als einer der «Bösesten» der Geschichte.

Mehr Sport
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris
1 / 100
Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris
Die Französin Marie Oteiza wählt im Modernen Fünfkampf eine eher weniger elegante Variante des Absteigens vom Pferd.
quelle: keystone / mosa&#039;ab elshamy)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
50-Jährige war 40 Tage lang an einen Baum gekettet – jetzt wurde sie gerettet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Calvin Whatison
02.08.2024 18:15registriert Juli 2015
Danke Kilian. Du wirst unvergessen bleiben.💪🏻🫶🏻😀

Mein Lieblingsschwinger . Ich bin grad e chli trurig. 😢
371
Melden
Zum Kommentar
avatar
holycrap
02.08.2024 18:13registriert Juni 2014
Ein grossartiger Sportsmann. Alles Gute, König Kilian!
311
Melden
Zum Kommentar
avatar
DerLauch
02.08.2024 19:22registriert Januar 2019
Bravo Klaus
Für einmal keine Polemik oder sonst dergleichen sondern eine schöne würdigung für einen der besten Schwinger allerzeiten
253
Melden
Zum Kommentar
13
Meistgelesen
1
Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Gouverneur Newsom trollt Trump – so reagiert die MAGA-Welt
5
ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist +++ SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen
Meistgeteilt
1
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
2
Iran beginnt Marinemanöver +++ UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen
3
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
4
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist +++ SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen
Die neue National-League-Saison beginnt im Oktober, derzeit beschäftigt die Klubs vor allem die Kaderplanung. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2025/26.
Die ZSC Lions planen langfristig mit den zwei Stürmern Willy Riedi und Justin Sigrist. Der Vertrag mit dem 27-jährigen Riedi wird vorzeitig um drei weitere Jahre bis Ende der Saison 2028/29 verlängert, derjenige mit dem 26-jährigen Sigrist gar um vier Jahre bis ins Frühjahr 2030, wie der Schweizer Meister und Champions-League-Sieger mitteilt.
Zur Story