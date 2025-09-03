sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Sägemehlmeister Zaugg

Armon Orlik ist werbetechnisch nur ein «halber Stucki»

KEYPIX - Armon Orlik, mitte, erhaelt den Kranz des Schwingerkoenig nach dem Schlussgang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. ...
Armon Orlik ist der neue Schwingerkönig.Bild: keystone
Sägemehlmeister Zaugg

Der neue König ist nur ein «halber Stucki»

Im Sägemehl liegt viel Geld. Die Frage deshalb nach dem ESAF: Wie viel Werbegeld kann der neue König Armon Orlik verdienen?
03.09.2025, 12:2103.09.2025, 13:01
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

In den guten alten Zeiten, als das Schwingen noch durch und durch vaterländisches Brauchtum war, hatte der Königstitel keinen materiellen Wert über den Tag hinaus. Ein Thema war höchstens, ob der König den Siegermuni behalten oder verkaufen wird. Mehr als ein paar Tausendernoten bekam er dafür nicht.

Heute ist die Frage, welchen Werbewert der neue König hat – und der Erlös aus dem Verkauf des Siegermunis ist höchstens ein Trinkgeld. Erst seit 2010 dürfen Schwinger Geld für Werbung kassieren und im Jahr 2024 investierte die Werbewirtschaft exakt 3’371’570 Franken in die «Bösen». Diese Zahl ist bekannt, weil die Schwinger ihre Werbeverträge beim Verband offenlegen und zehn Prozent ihrer Werbeeinnahmen an den Verband abliefern müssen. 2011 waren es erst 607’000 Franken.

Joel Wicki, links, und Werner Schlegel, rechts, im 7. Gang beim Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest 2025 Glarnerland (ESAF), am Sonntag, 31. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Die besten Schwinger schliessen immer bessere Werbedeals ab.Bild: keystone

Diese Zahlen stimmen auch deshalb, weil es ja in der Werbung keinen Schwarzmarkt gibt: Ich kann nicht Werbung machen und gleichzeitig verheimlichen, dass ich Werbung mache. Nur gut 100 der rund 3000 aktiven Schwinger kamen letzte Saison zu Werbeverträgen und 80 Prozent der Gesamtsumme sackten weniger als 10 «Böse» ein. Nun ist die Frage: Für wie viel Geld kann der neue König seine Zwilchhosen zu Markte tragen?

Seine bisherigen Werbeeinahmen werden auf rund 300’000 Franken geschätzt. Der Königstitel bringt ihm natürlich Mehrwert auf dem Werbemarkt. Aber bei Weitem nicht im gleichen Umfang wie bei Christian Stucki, dem König von 2019.

Kenner bringen es auf den Punkt: Armon Orlik ist werbetechnisch nur ein halber Christian Stucki. Er dürfte in den nächsten Jahren lediglich rund halb so viel verdienen wie der König von 2019 im Ruhestand. Christian Stucki ist die Werbeikone des Vaterländischen und nach seinem Rücktritt vor zwei Jahren der «Bernhard Russi im Sägemehl». Seine Werbeeinnahmen werden auf aktuell über 700’000 Franken geschätzt. Auch der soeben entthronte Joel Wicki kommt bei Weitem nicht auf die gleichen Werbeeinnahmen wie Christian Stucki.

Der neue Schwingerkoenig Christian Stucki mit dem Siegermuni &quot;Kolin&quot; am Schluss des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfests (ESAF) in Zug, am Sonntag, 25. August 2019. (KEYSTONE/Alexandra ...
Christian Stucki wurde 2019 in Zug Schwingerkönig.Bild: KEYSTONE

Warum ist der neue König werbetechnisch nur ein halber Stucki? Wer mit einem rauen, volkstümlichen Kerl wirbt, will einen rauen, volkstümlichen Kerl. Schwergewichtig, bodenständig, kommunikativ, mit träfen Sprüchen. Mehr bauernschlau als intellektuell, mit einer Persönlichkeit, die währschafte Ess- und Trinkgewohnheiten vermuten lässt. Und einen Namen, der zum Sägemehl passt. «Chrigu» ist nun mal volkstümlicher als «Armon». Christian Stucki – «Posterboy» der bodenständigen Werbekultur. Und darüber hinaus wird er vom cleveren und umtriebigen Werbeprofi Rolf Huser vermarktet.

Etwas polemisch formuliert: Armon Orlik ist als «Sokrates des Schwingens» so etwas wie der «Anti-Stucki» der Sägemehlkultur: Ein eher introvertierter Intellektueller des Hosenlupfs. Bescheiden und leise in der Art, stark in der Tat. Das bringt ihm viel Respekt und Sympathien ein. Aber er ist nicht der Selbstdarsteller auf dem Boulevard der Eitelkeiten, um das ganz grosse Geld mit Werbung zu machen.

Kenner sind sich einig: Christian Stucki, obwohl seit Mitte 2023 nicht mehr aktiv, bleibt auch nach Mollis 2025 der landesweit populärste, bekannteste und bestverdienende Schwinger. Und wird bis zum nächsten Eidgenössischen 2028 in Thun annähernd doppelt so viel Werbegelder kassieren wie der regierende König Armon Orlik.

Interview
Schwingerkönig Orlik: «Das Velo ist mein wichtigstes Verkehrsmittel»
Mehr zum ESAF:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis
1 / 35
Die besten Bilder des ESAF 2025 in Mollis

Der neue Schwingerkönig: Armon Orlik posiert mit Siegermuni Zibu.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sind die besten Schnupfsprüche vom ESAF – es geht unter die Gürtellinie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
20
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Fayulu wechselt nach Armenien +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
4
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
5
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
Meistgeteilt
1
Brände nach Luftangriffen auf Ukraine +++ Verbot von grösster Kirche eingeleitet
2
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
3
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
4
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
5
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
Ajoie und der Charme der unvermeidlichen Niederlagen
Viermal hintereinander der letzte Platz, seit dem Aufstieg nur 57 von 207 Qualifikationspartien gewonnen und trotzdem Jahr für Jahr mehr Fans: Kein anderes Team der Welt managt Niederlagen so geschickt wie Ajoie. Also spielt es keine Rolle, wenn die Jurassier wieder nicht über den letzten Platz hinauskommen.
Verlieren – na und? Seit dem Aufstieg im Frühjahr 2021 sind Auslastung der inzwischen renovierten Arena und Publikumsaufmarsch stetig erhöht worden. Von 76,17 auf 86,36 Prozent und von 3626 auf 4472 Fans pro Spiel. In einem Städtchen (Pruntrut) mit nicht etwas mehr als 7000 und einem Kanton (Jura) mit knapp 80'000 Seelen.
Zur Story