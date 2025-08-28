trüb und nass17°
DE | FR
burger
Sport
Sägemehlmeister Zaugg

ESAF in Mollis 2025: Ein Video-Beweis im Schwingen?

Das Kampfrichter-Trio vor dem Schlussgang am Mittellaendischen Schwingfest am Sonntag, 31. Mai 2015 in Richigen. (KEYSTONE/Lukas Lehmann)
Kampfrichter bei einer Besprechung am Ring.Bild: KEYSTONE
Sägemehlmeister Zaugg

Video-Beweis im Schwingen? Kein Thema und nicht nötig

Seit Schwingen ein TV-Sport geworden ist, werden Fehler der Kampfrichter sichtbar. Aber einen Video-Beweis nach dem Vorbild des Fussballs oder Eishockeys wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Auch deshalb, weil die Kampfrichter im Schwingen die besten Unparteiischen der gesamten globalen Sportwelt sind.
28.08.2025, 12:5328.08.2025, 12:53
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

Zum Charme des Schwingens gehören Fehlentscheidungen der Kampfrichter. Richtig auf dem Rücken oder doch nicht? Maximalnote 10 oder doch nicht? Diese Diskussionen gibt es seit mehr als hundert Jahren.

So war das 2019 …

Kommentar
Verrückt, aber wahr – Stuckis Sieg, der keiner war

… und so war das 2022:

Die Hand nicht an der Hose – das «Aber» beim Triumph von König Wicki

Nur bei einem einzigen «Bösen» gab es nie Zweifel: beim legendären Hans Stucki, 1969 im Schlussgang des Eidgenössischen (Niederlage gegen Ruedi Hunsperger), fünffacher Eidgenosse und Sieger bei 16 Kranzfesten. Stucki war taubstumm und drückte seine Gegner unerbittlich ins Sägemehl. Er löste den Griff erst, wenn ihm der Platzkampfrichter mit einem kräftigen Schlag auf den Rücken endlich den Sieg signalisierte. Bei ihm gab es wahrlich keine flüchtigen Siege.

Ein Kampf (Gang) wird von drei Kampfrichtern bewertet. Einer beobachtet die schwingerische Arbeit aus nächster Nähe im Sägemehlring und zwei sitzen ausserhalb am Tisch. Dieses Trio ist für die Bewertung des Ganges (Auf dem Rücken oder nicht?) und die Notengebung zuständig (Tatsachen-Entscheide).

Mehr als 100 Jahre lang gab es die Diskussionen um Kampfrichterentscheidungen und die Notengebung lediglich im kleinen Kreis auf der Tribüne, in der Festhütte und im Wirtshaus. Film- oder Videoaufnahmen waren selten und die ersten Direktübertragungen in alle Wohnstuben gibt es erst seit 1995, eine vollständige Berichterstattung sogar erst im 21. Jahrhundert.

Ein Kampfrichter konsultiert seine Uhr beim Schwarzseeschwinget, am Sonntag, 22. Juni 2014, in Schwarzsee. (KEYSTONE/ Peter Schneider)
Der Kampfrichter im Sägemehl entscheidet nicht alleine.Bild: Keystone

Inzwischen ist das Schwingen populär wie nie und es ist ein TV-Sport geworden. Alle wichtigen Feste werden live übertragen. Fehlentscheidungen der Kampfrichter inklusive Notengebung werden nun für alle sichtbar, notfalls durch Wiederholungen in Zeitlupe. Seit immer mehr TV-Kameras das Geschehen im Sägemehlring übertragen, hat das Schwingen seine Unschuld verloren und die Kampfrichter sehen sich den gleichen Kritiken und Polemiken ausgesetzt wie die Schiedsrichter im Fussball oder im Eishockey.

Logisch also, dass inzwischen da und dort ein VAR (Video Assistant Referee) gefordert wird. Im Schwingen wäre es ein VAK (Video-Assistent-Kampfrichter). Rolf Gasser ist als langjähriger Geschäftsführer des Verbandes mit dieser Thematik bestens vertraut. Er sagt unmissverständlich: «Der Video-Beweis ist im Schwingen kein Thema.» Und er geht davon aus, dass das so bleiben wird.

Die Argumente gegen den Video-Beweis im Sägemehl

Erstens: Chancengleichheit ist oberstes Gebot. Also müsste jeder Gang (Kampf) aufgezeichnet werden. Mindestens drei zusätzliche Kameras pro Sägemehlring wären beispielsweise in Mollis erforderlich. Was in Mollis bei sieben Plätzen 21 zusätzliche Kameras zu den bereits 14 in der Arena eingesetzten bedeuten würde. Wenn nicht jedes Fest mit VAK durchgeführt werden könnte, dann müssten der Transparenz halber die Listen der Kranz- und Festgewinner mit einem Sternchen versehen werden: +mit VAK, *ohne VAK.

Sägemehlmeister Zaugg
Schwingen und Fernsehen – das Traumpaar des modernen Medien-Geschäftes

Zweitens: Die Kritik würde sich bloss vom Sägemehl ins VAK-Büro verlagern. Bald einmal wäre die Kritik: «Der VAK war halt ein Berner.» Oder ein Innerschweizer. Oder ein Nordostschweizer. Kommt dazu: Die Notengebung ist keine exakte Wissenschaft, die sich per Video so auflösen lässt wie die Frage, ob der Ball oder der Puck im Tor war oder nicht.

Drittens: Wie wir aus dem Fussball und dem Eishockey wissen: Selbst ein VAR und andere Möglichkeiten der Videohilfe garantieren keine absolute Gerechtigkeit.

Viertens: Die vom Verband sehr gut geschulten Kampfrichter im Sägemehl sind die besten Unparteiischen der gesamten globalen Sportwelt. In Mollis überwachen 21 Kampfrichter (plus fünf Ersatzleute) an zwei Tagen rund 900 (!) Gänge. Dabei ist ihre Fehlerquote mindestens um den Faktor 100 kleiner als die von Fussball- oder Hockey-Schiedsrichtern.

Braucht das Schwingen einen Video-Beweis?
An dieser Umfrage haben insgesamt 5 Personen teilgenommen

Die Reglemente im Schwingen haben sich seit mehr als hundert Jahren bestens bewährt. Die Schwinger kommen weitere hundert Jahre ohne VAK aus.

Wer legt beim grossen Promi-Schwingen wen ins Sägemehl? Es wird wild!
Mehr von Sägemehlmeister Zaugg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis
1 / 14
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis

Das Sägemehl in Mollis wird gepflegt. Am Sonntag verlässt es einer von 274 Teilnehmern als Schwingerkönig.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
ESAF 2025 – So gut kennt ihr euch im Schwingen aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Pickel unterschreibt bei Espanyol +++ Flüchtet Omlin auf die Insel?
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Deals sind wertlos: Trump setzt auf Mafiamethoden
4
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
5
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
ManU im Tal der Tränen – und das Internet lacht sich schlapp
5
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
Ernährungsberater über Tücken des Proteinbooms: «High-Protein-Produkte sind ein Witz»
Der Berner Fabian Staudenmann ist der aktuell beste Schwinger. Sein Ernährungsberater erklärt, wie viel Eiweiss Kampf- und Kraftsportler tatsächlich brauchen und was davon für uns alle gilt.
Am Zürcher Hauptbahnhof drückt ein junger Mann den Passanten eine PET-Flasche mit rosa Flüssigkeit in die Hand. Auf dem schwarzen Etikett steht in grossen Lettern: «High Protein Water – 15 Gramm!». Solche Produkte, mit denen Lebensmittelkonzerne um die Gunst der proteinverliebten Kundschaft buhlen, sind der letzte Schrei.
Zur Story