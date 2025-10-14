wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Frauen-Nati: Pia Sundhage will Schweizer Trainerin bleiben

Switzerland&#039;s head coach Pia Sundhage of Sweden applauded during a thank you and farewell event at the Fan Zone and public viewing on Federal Square (Bundesplatz), after the elimination of the Sw ...
Pia Sundhage möchte Trainerin der Schweizer Frauen-Nati bleiben.Bild: keystone

Sundhage will als Nationaltrainerin weitermachen – unter einer Bedingung

14.10.2025, 14:2614.10.2025, 14:40

Zweieinhalb Monate nach der erfolgreichen Heim-EM steigt das Schweizer Frauen-Nationalteam ohne grosse Änderungen in zwei Test-Länderspiele. Trainerin Pia Sundhage erklärt, dass sie ihren Vertrag verlängern will.

Pia Sundhages Vertrag als Nationalcoach der Schweizer Fussballerinnen läuft Ende Jahr aus. In der ersten Medienkonferenz seit dem Ende der EM vor zweieinhalb Monaten machte die 65-jährige Schwedin klar, dass sie mit dem Team auch in die WM-Qualifikation gehen will - unter einer Bedingung. «Ich brauche einen Vollzeit-Assistenten.» Nun sei man in Verhandlungen mit dem Verband.

Eine Deadline habe sie nicht, versicherte Sundhage. «Oder der 31. Dezember», meinte sie lachend. Sie machte jedoch klar, dass sie «gerne Teil der weiteren Reise dieses Teams» wäre. «Die EM in der Schweiz war eine einmalige und fantastische Erfahrung.»

Für die beiden Testspiele gegen Kanada (Nummer 9 der Welt) am Freitag in einer Woche in Luzern und Schottland (Nummer 25) am Dienstag, 28. Oktober, in Dunfermline bietet sie 20 der 23 Spielerinnen aus dem EM-Kader auf. Es fehlen einzig die verletzten Svenja Fölmli und Laia Ballesté sowie Sandrine Gaillard (vormals Mauron), die sich nach dem Wechsel zu Tampa Bay erst in Nordamerika eingewöhnen will. An ihrer Stelle kehren mit Aurélie Csillag, Leela Egli (beide SC Freiburg) und Lia Kamber (FC Basel) drei Spielerinnen mit Nationalteam-Erfahrung zurück.

Die Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien werde auf jeden Fall schwierig, ist sich Sundhage sicher. Die Auslosung der Gruppen Europas erfolgt am 4. November. Am kommenden Montag gibt es in Weggis ein öffentliches Training (17.30 Uhr). (abu/sda)

Mehr Fussball-Geschichten:
Mit einem Trainer, der beim FCZ enttäuschte: Kosovo träumt vom grossen Coup
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Kushner und Witkoff sollen Hamas-Chef getroffen haben +++ Tote nach israelischem Angriff
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Littler scheitert an Junioren-WM an bester Frau – und stellt frauenfeindlichen Fan bloss
Luke Littler ist Weltmeister, siebenfacher Major-Sieger und die Nummer 2 der Welt. Dementsprechend überraschend kam es, als er am Sonntagabend nach seinem grossen Triumph beim World Grand Prix, in welchem anders als gewöhnlich schon zu Beginn jedes Legs ein Doppelfeld getroffen werden muss, verkündete, an der Junioren-WM teilzunehmen. Weil der Engländer erst 18 Jahre alt ist, ist ihm die Teilnahme an der PDC World Youth Championship weiterhin erlaubt. Dort wolle er einfach Spass haben und alle treffen – das Turnier aber auch dazu nutzen, seine gute Form zu halten, erzählte er im Vorfeld.
Zur Story