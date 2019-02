«Es war Zeit!» – Kristoffersen holt Gold, nur Leder für Meillard

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Henrik Kristoffersen, im Weltcup so etwas wie der ewige Zweite, errang seinen ersten WM-Titel. Der Norweger gewann den Riesenslalom, zwei Zehntel vor Top-Favorit Marcel Hirscher.

«Es war Zeit, dass ich endlich eine Medaille gewinne. Es fühlt sich grossartig an. Wir haben extrem hart und viel gearbeitet. Ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Heute ging es einfach darum, zu attackieren und voll zu gehen. Perfektion geht nicht, aber heute ist ein wirklich wirklich guter Tag.»

Nach dem ersten Lauf hatte Kristoffersen auf Platz 3 gelegen, doch im zweiten Durchgang schob sich der Skandinavier sowohl am französischen Halbzeit-Leader Alexis Pinturault als auch am leicht kranken Hirscher vorbei. Pinturault, der Kombinations-Weltmeister, holte sich mit 0,42 Sekunden Rückstand Bronze.