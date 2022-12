Ein Genie hört auf: Beat Feuz hat trotz lädiertem Knie die Abfahrten dieser Welt dominiert

Wegen seines Knies konnte er seit Jahren nur dosiert trainieren - und doch hat er die Abfahrten dieser Welt dominiert wie kaum ein anderer vor ihm. Jetzt hört Beat Feuz, der grösste Schweizer Abfahrer der Geschichte, auf.

Dominic Wirth / ch media

Beat Feuz in Wengen, wo er so oft triumphiert hat. Bild: keystone

Es ist eine gewaltige Überraschung: Beat Feuz hört auf, mitten im Winter. Bis Kitzbühel will er noch fahren, nicht aber an der WM vom Februar in Frankreich. Das verrät einiges darüber, was ihm am meisten am Herzen liegt: Es sind die Klassiker, Wengen, Kitzbühel.

Beide hat er mehrfach gewonnen, 47 Podestplätze allein in der Abfahrt herausgefahren. Er war vier Mal der beste Abfahrer eines Winters. Er ist Weltmeister und Olympiasieger. Oder kurz: der beste Schweizer Abfahrer der Geschichte.

Beat Feuz tritt zurück Video: watson/SRF

Das alles hat Feuz erreicht, obwohl seine Karriere einst am seidenen Faden hing, so kaputt war sein Knie im Jahr 2012. Später hat er mit diesem Knie, das nur noch dosiertes Training zuliess, auf den schwierigsten Hängen dieser Welt dominiert. Mit ihm geht nichts weniger als ein Genie auf Ski. (aargauerzeitung.ch)