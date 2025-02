Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami starten gemeinsam in der Team-Kombination. Bild: keystone

Gut-Behrami startet überraschend doch – die Duos für die Team-Kombi der Frauen

Lara Gut-Behrami steht an der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm überraschend in der Team-Kombination vom Dienstag am Start. Die Tessinerin bildet zusammen mit Wendy Holdener ein Duo, obwohl sie zu Beginn der WM eine Teilnahme ausgeschlossen hat.

Nach den Enttäuschungen in den Speedrennen mit dem 8. Platz im Super-G und dem Ausscheiden in der Abfahrt hat sich Lara Gut-Behrami wider Erwarten für eine Teilnahme am neu eingeführten Nationen-Wettkampf entschieden.

Die weiteren Duos von Swiss-Ski bilden Corinne Suter und Camille Rast, Malorie Blanc und Mélanie Meillard sowie Priska Ming-Nufer und Eliane Christen. Michelle Gisin erhält dagegen keinen weiteren WM-Einsatz und wird höchstens noch im Riesenslalom am Start stehen.

Auch Shiffrin am Start

Ebenfalls bereits bekannt sind die Starterinnen von Österreich. Abfahrts-Silbergewinnerin Mirjman Puchner fährt mit der besten ÖSV-Slalomfahrerin Katharina Liensberger. Die anderen Duos lauten: Cornelia Hütter und Katharina Huber, Stephanie Venier und Katharina Truppe sowie Christina Ager und Katharina Gallhuber.

Im US-Team lässt Mikaela Shiffrin einen Start im Riesenslalom aus und geht – ebenfalls entgegnen ersten Meldungen – nun doch in der Team-Kombination an den Start. Sie bildet ein Duo mit Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson. Deutschland lässt Emma Aicher mit Lena Dürr und Kira Widle-Winkelmann mit Jessica Hilzinger an den Start gehen.

Bei dem neuen Format treten nationale Zweierteams – pro Land maximal deren vier – gegeneinander an. Die Zeiten aus je einer Abfahrt und einem Slalom werden addiert. Gestartet wird mit einer Abfahrt. Im Slalom starten die schnellsten 30 wie im Weltcup in umgekehrter Reihenfolge. Am Mittwoch sind die Männer an der Reihe. (abu/sda)