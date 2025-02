WM-Abfahrt der Männer in Saalbach 1. Franjo von Allmen (SUI) 1:40.68

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0.24

3. Alexis Monney (SUI) +0.31 4. Dominik Paris (ITA) +0.45

5. Marco Odermatt (SUI) +0.66

6. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.83

7. Daniel Hemetsberger (AUT) +0.91

8. Justin Murisier (SUI) +1.29

12. Stefan Rogentin (SUI) +138



König von Saalbach! Von Allmen holt Abfahrtsgold – Monney gewinnt Bronze

Franjo von Allmen feiert in der WM-Abfahrt in Saalbach den grössten Erfolg seiner noch jungen Karriere. Der Berner Oberländer triumphiert vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr und dem Freiburger Alexis Monney.

Die Schweizer wurden ihrer Favoritenrolle in der WM-Abfahrt gerecht. In vier von fünf Weltcup-Rennen hatten sie in der Königsdisziplin einen Doppelsieg gefeiert, nun feierten die Swiss-Ski-Asse auch an der WM einen helvetischen Triumph.

Gold geht mit Franjo von Allmen an einen, der zwar noch keine Weltcup-Abfahrt gewinnen konnte, in dieser Saison aber förmlich explodierte und dreimal Zweiter wurde. Nun hat es der 23-Jährige seinem Teamkollegen Marco Odermatt gleichgetan, der vor zwei Jahren ebenfalls noch ohne Weltcupsieg zum WM-Titel fuhr. Für die Schweiz ist es der 15. Titel in der Königsdisziplin.

Die Traumfahrt zu WM-Gold von Franjo von Allmen. Video: SRF

Von Allmen war in seiner ersten WM-Abfahrt in allen Sektoren bei den Schnellsten und kam ohne Fehler durch. Im unteren Streckenteil schaffte er schliesslich die Differenz zu Kriechmayr und distanzierte den Weltmeister von 2021 um 24 Hundertstel.

Bronze geht mit Alexis Monney an einen weiteren jungen Schweizer. Und dies, obwohl der 25-jährige Freiburger oben einen grossen Fehler machte. Anders als noch im Super-G, als er auf Podestkurs ausschied, konnte er einen Ausfall verhindern und büsste nur wenig Zeit ein. Sieben Hundertstel beträgt seine Differenz zu Platz 2, 14 Hundertstel die Reserve auf den überraschenden Dominik Paris im 4. Rang.

Monney holt sich trotz Fehler im oberen Teil Bronze. Video: SRF

Odermatt überraschend weit zurück

Auf Platz 5 erst folgt Marco Odermatt. Der Titelverteidiger und Topfavorit war oben der Schnellste. Im unteren Streckenteil büsste der Nidwaldner aber ohne ersichtlichen Fehler Zeit ein. Am Ende fehlten 35 Hundertstel zu Platz 3, 66 Hundertstel zu Gold. Odermatt verpasste somit sowohl das Double aus Super-G- und Abfahrts-Gold, das zuletzt Kriechmayr vor vier Jahren gewinnen konnte, als auch die Titelverteidigung.

Odermatt verpasst mit einer fehlerhaften Fahrt die Medaille um 35 Hundertstel. Video: SRF

Letztmals konnte Bernhard Russi seinen Titel in der Königsdisziplin verteidigen. Der Urner gewann sowohl die Abfahrt an der WM 1970 in Val Gardena als auch jene an den Olympischen Spielen 1972, die damals auch als WM-Abfahrt gewertet wurde.

Justin Murisier (1,29 Sekunden Rückstand) und Stefan Rogentin (1,38) konnten nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. (pre/sda)