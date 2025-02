Stefan Rogentin (links) und Marco Odermatt bei der Siegerehrung. Bild: www.imago-images.de

Was soll denn die «Frisuren» der Schweizer Abfahrer noch toppen an dieser WM?

Marco Odermatt mit Halbglatze – ein Bild für die Götter. Auch am Tag nach dem grossen Schweizer Abfahrtstriumph geht es um die Welt. Und es wird wohl noch sehr lange in Erinnerung bleiben.

Ralf Meile

Gold für Franjo von Allmen, Bronze für Alexis Monney: Das Schweizer Team feierte in der Abfahrt der Ski-WM in Saalbach einen grossen Triumph.

Schon am Nachmittag kündigte von Allmen an, den Weltmeistertitel ordentlich feiern zu wollen. «Heute gehen wir zu Boden», lautete die Ansage des 23-jährigen Zimmermanns aus dem Berner Oberland. Grosses Gelächter dann bei der Siegerehrung am Abend: Die ganze Equipe, Fahrer und Betreuer, tauchte mit verunstalteten Frisuren auf.

Die Schweizer Abfahrer feiern mit kaputten Frisuren Video: ch media

«Wenn man sich das Gruppenbild anschaut, ist das Ganze nicht mehr so schlimm», befand Weltmeister von Allmen im ORF. Aber nach kurzer Pause gab er zu: «Okay, es ist schon schlimm.»

Natürlich ist im WM-Gastgeberland nicht nur die Silbermedaille von Vincent Kriechmayr ein Thema, sondern auch die ungewöhnlichen Schweizer Schnitte. Vom «Haar-Hammer» schreibt die «Kronen-Zeitung», «Heute.at» macht aus der Halbglatze die «Oder-Matte» und bei der «Kleinen Zeitung» schwärmen sie von «völlig verrückten Frisuren». Wobei das Wort «Frisuren» fälschlicherweise nicht in Anführungszeichen steht … «Eurosport» bringt es so auf den Punkt: «Ihr habt die Haare schön!»

An der Siegerehrung verwertete der Zweitplatzierte Kriechmayr das Zuspiel vor dem leeren Tor natürlich gerne. «Der Leistung der Schweizer Frisöre möchte ich gratulieren», sagte er ins Mikrofon, «viel mehr als den Fahrern für ihre Leistung». Damit hatte er auf der Medal Plaza in Saalbach die Lacher auf seiner Seite.

Franjo von Allmen zeigt auf dem Podest, was unter der Kappe steckt. Bild: keystone

Keine Zweifel: Die sportliche Leistung der Schweizer war grossartig. Nebst den Medaillen gab es in der WM-Abfahrt die Ränge 5 (Marco Odermatt), 8 (Justin Murisier) und 12 (Stefan Rogentin). Nach dem Super-G-Gold von Odermatt gewann Swiss-Ski auch das zweite Männer-Rennen an diesen Titelkämpfen.

Doch wahrscheinlich werden in den Köpfen der Fans tatsächlich die «Frisuren» auf längere Sicht noch mehr in Erinnerung bleiben. Erfolge gibt es schliesslich immer wieder – aber so legendäre Bilder entstehen nur selten. Und die bringt man nicht so schnell aus dem Kopf. Es sind schon jetzt die Bilder dieser Ski-WM 2025.

Und festhalten darf man auch: Selbst wenn er das Rennen ausnahmsweise nicht gewonnen hat – sogar blöd aussehen kann Marco Odermatt so gut wie kein anderer.