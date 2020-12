Sport

Ski

28, 99, 593 – Michelle Gisins historischer Slalom-Sieg in 9 Zahlen



Bild: keystone

28, 99, 593 – Michelle Gisins historischer Sieg in 9 Zahlen

Im Nachtslalom von Semmering hat Michelle Gisin am Dienstagabend ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die Olympiasiegerin 2018 in der Kombination beendete mit ihrem Sieg zugleich eine lange Schweizer Durststrecke.

1

Steht für den ersten Weltcupsieg der Engelbergerin. 144 Rennen Anlauf benötigte Gisin, im 145. Versuch klappte es. In Semmering siegte sie elf Hundertstel vor der Österreicherin Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin aus den USA.

🎿 Michelle Gisin tient enfin son premier succès en Coupe du monde! L'Obwaldienne de 27 ans remporte le slalom nocturne de Semmering et offre au ski féminin helvétique sa première victoire dans la discipline depuis près de... 19 ans. #RTSsport pic.twitter.com/lGCwLWyKXT — RTS Sport (@RTSsport) December 29, 2020

«Es zeigt sich, dass es sich lohnt, durchzuhalten», stellte Gisin fest. Sie sagte dies auch mit Blick auf die mehreren Teamkolleginnen, die derzeit wegen eines Kreuzbandrisses ausfallen – und sie spannte gleich den ganz grossen Bogen: «Auf einmal kann alles aufgehen. Das kann uns allen viel Mut geben fürs neue Jahr nach diesem verkorksten 2020.»

2

Diesen Rang belegt Michelle Gisin sowohl im Gesamt- wie im Slalomweltcup. In beiden Rennen um die grosse und um die kleine Kristallkugel führt die Slowakin Petra Vlhova. 88 Punkte Vorsprung hat sie im Gesamtweltcup, 25 Zähler beträgt ihre Marge in der Disziplinenwertung. Gisin ist als momentan Vierte auch im Riesenslalom top.

Bild: EPA

8

Am Zauberberg in Semmering startete Michelle Gisin als 19-Jährige erstmals im Weltcup – auf den Tag genau acht Jahre vor ihrem ersten Sieg. Damals schaffte sie es auf Anhieb in den 2. Lauf, schied als Halbzeit-17. dann aus.

Bild: EPA

«Ich war damals so nervös, dass ich kaum wusste, wo vorne und hinten ist», blickte sie im SRF zurück. «Wenn ich daran denke, was sich in den vergangenen acht Jahren alles ereignet hat … es ist absolut verrückt und schön, dass ich es nun geniessen darf.»

Bild: KEYSTONE

24

So oft stand Wendy Holdener schon auf einem Slalom-Podest im Weltcup – 13 Mal als Zweite, 11 Mal als Dritte. «Heute ist es nicht Wendy, heute bin ich es», sagte Gisin, sich beinahe ein wenig entschuldigend, «aber sie hat alles, was es braucht, um auch einmal zuoberst stehen zu können.»

«Teamwork makes the dream work» – im Falle von @michellegisin und @WendyHoldener trifft das absolut zu. Die beiden hatten nach dem Slalom in Semmering nur lobende Worte füreinander übrig. 🙏💪 #srfski @swissskiteam pic.twitter.com/xRYuAvWvPW — SRF Sport (@srfsport) December 29, 2020

Holdener lobte ihre Teamkollegin: «Es ist unglaublich, was Michelle heute gezeigt hat, Hut ab. Sie ist sackstark gefahren», so die Schwyzerin. «Ich sagte ihr vorhin: ‹Hey, ich versuche es schon lange und bei dir sieht das so einfach aus!› Ich freue mich sehr für sie.»

28

So viele Slaloms in Folge wurden entweder von Mikaela Shiffrin oder Petra Vlhova gewonnen. Nun ist diese eindrückliche Serie des Erfolgsduos beendet. Fast vier Jahre nach Frida Hansdotters Erfolg im Januar 2017 stand wieder einmal eine andere Fahrerin zuoberst auf dem Podest.

Bild: EPA

99

Die Schweiz ist nicht ganz hundert – wenn es nach Slalomsiegen geht. Denn Gisins Erfolg war Sieg Nummer 99 für Swiss Ski in einem Weltcupslalom, beide Geschlechter zusammengezählt. Damit ist das Rennen um den Jubiläumssieg lanciert: In Zagreb steht am 3. Januar ein Frauen-Slalom auf dem Programm, am 6. Januar stehen dort die Herren mit den Schweizer Favoriten Daniel Yule und Ramon Zenhäusern im Einsatz.

Bild: KEYSTONE

162

So viele Rennen mussten die Schweizer Frauen auf einen Weltcupsieg im Slalom warten. Beinahe 19 Jahre lang war Marlies Oester die letzte Siegerin, die Adelbodnerin gewann im Januar 2002 in Berchtesgaden.

Bild: EPA DPA

Michelle Gisin ist froh, dass diese lange Durststrecke endlich beendet ist: «Das Wichtigste ist, dass Wendy und ich nicht mehr immer danach gefragt werden. Ich glaube, mein Sieg kann eine Befreiung für das ganze Team sein, das seit vielen Jahren perfekt arbeitet und alles daran setzt, dass das möglich ist.»

593

Am 4. Januar 1968 war Edy Bruggmann im Riesenslalom im deutschen Bad Hindelang der erste Schweizer Sieger im Weltcup. Michelle Gisin steuerte den Schweizer Erfolg Nummer 593 bei. Es war bereits der fünfte Sieg für Swiss-Ski in diesem Winter. Halten Beat Feuz, Corinne Suter, Marco Odermatt und Co. ihr Niveau, darf die Schweiz noch in dieser Saison den Jubiläumssieg Nummer 600 feiern.

Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

648

Die Österreicher liegen mit 908 Weltcupsiegen weit, weit vor der Schweiz. Schauen wir deshalb lieber auf die Gegenwart. Die zeigt uns, dass der Schweizer Vorsprung in der Nationenwertung mittlerweile schon 648 Punkte beträgt. Sowohl die Frauen wie die Männer grüssen von Platz 1 – und der Ski-Erzrivale wartet nach wie vor einen Saisonsieg.

Mehr vom Ski-Weltcup:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup Sibirien: So sieht es aus, wenn die Temperatur unter -35 Grad sinkt Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter