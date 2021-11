«Ziemlich unrealistisch» – Feuz schreibt mit Podestplatz in Lake Louise Ski-Geschichte

Den Rückstand von dreieinhalb Zehnteln auf Sieger Mayer hatte sich Feuz bereits auf den ersten 23 Sekunden eingehandelt. Das überraschte den Schweizer nicht: «Mit der ersten Kurve hatte ich schon in den Trainings Mühe. Und dass ich kein Schnellstarter bin, ist nichts Neues.» Mehr ärgerte er sich über einen Fehler im Mittelteil: «Ich sehe den Fehler eher dort. Diese Passage hätte ich besser fahren können.» (dab/sda)

Als Dritter bestätigte Feuz abermals, dass in der Abfahrt auf ihn so viel Verlass ist wie auf keinen Athleten im Fahrerfeld. Dass sich mit Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr zwei Österreicher vor ihm klassierten, überraschte ihn indes nicht: «Der eine ist Doppel-Olympiasieger, der andere Doppel-Weltmeister. Die wollen mir die Kristallkugel natürlich um jeden Preis abnehmen und sind bereit, dafür alles zu riskieren.»

Dass er auf Anhieb wieder um den Sieg mitmischen konnte, gibt Feuz ein gutes Gefühl für den weiteren Saisonverlauf. Gezweifelt habe er nach seinen langsamen Trainings nicht, schliesslich sei es auch ein bisschen ein Poker gewesen, sagte Feuz. «Aber in der ersten Abfahrt des Winters zu sehen, dass man weiterhin vorne mitfahren kann, tut gut. Weil selbstverständlich ist es keineswegs, dass das Jahr für Jahr so ist.»

Beat Feuz brauchte im Ziel von Lake Louise keine Gedankenstütze, um sich der Bedeutung bewusst zu sein. Sein 41. Podestplatz in der Abfahrt, die Egalisierung des Rekords der Legenden Klammer und Müller, liess ihn nicht kalt. «Ein cooler, sehr schöner Meilenstein» sei es, befand der 34-jährige Emmentaler – und einer, den er sich vor wenigen Jahren nicht zugetraut hätte. «Für mich ist er ziemlich unrealistisch, weil ich vor vier Jahren noch so weit davon entfernt war. Da hatte ich ja noch nicht einmal die Hälfte davon erreicht.»

So nachhaltig ist jedes Land der Welt (Spoiler: Es ist kompliziert)

Wesley schiesst Sion gegen St.Gallen zum Sieg +++ Lugano gewinnt zum vierten Mal in Serie

«Ziemlich unrealistisch» – Feuz schreibt mit Podestplatz in Lake Louise Ski-Geschichte

Beat Feuz auf seinem Weg zum dritten Platz in Lake Louise.

Beat Feuz auf seinem Weg zum dritten Platz in Lake Louise. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weil man nie genug Fernseher haben kann: Der Black Friday in 11 verstörenden Szenen

Neue Corona-Variante in Südafrika entdeckt – 7 Dinge, die du wissen musst

Nach «Magglinger Protokollen» – Swiss Olympic beschliesst neue Organisation



Aus Antidoping Schweiz wird per 1. Januar 2022 «Swiss Sport Integrity». Die neue Organisation für den Kampf gegen Doping und Ethikverstösse im Schweizer Sport erhält vom Sportparlament den Segen.

Die Delegierten der Sportverbände genehmigten an ihrer Versammlung in Ittigen Änderungen in den Swiss-Olympic-Statuten und ein neues Ethik-Statut. Die beiden Reglemente bilden die Basis für die neue nationale Meldestelle für Ethikverstösse und die neue Stiftung, die aus Antidoping Schweiz hervorgeht.