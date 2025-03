Slalom der Männer, Kranjska Gora 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1.39,26

2. Timon Haugan (NOR) +0,17

3. Manuel Feller (AUT) +0,23

4. Loïc Meillard (SUI) +0,24

5. Tanguy Nef (SUI) +0,36 …

10. Clément Noël (FRA) +0,99

16. Marc Rochat (SUI) +1,39

18. Luca Aerni (SUI) +1,46

20. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,54 Out: Marco Schwarz (AUT), Daniel Yule (SUI) Nicht im 2. Lauf: Linus Strasser (GER), Lucas Braathen (BRA), Matthias Itten (SUI) (alle ausgeschieden).

Ein enttäuschter Loïc Meillard nach dem 2. Lauf. Bild: keystone

Meillard und Nef verpassen Podest bei Kristoffersen-Sieg trotz super Ausgangslage

Die Schweizer verpassen im Weltcup-Slalom in Kranjska Gora das Podium knapp. Der nach dem ersten Lauf führende Loïc Meillard und Tanguy Nef werden Vierter und Fünfter. Der Norweger Henrik Kristoffersen gewinnt vor Landsmann Timon Haugan.

Mehr «Sport»

Die Ausgangslage war vielversprechend gewesen, aus Schweizer Sicht. Neben Meillard fuhr auch Nef um den Sieg mit. Der Genfer lag nach halbem Pensum auf Platz 3. In dem bei frühlingshaften Temperaturen ausgetragenen zweiten Durchgang verfehlte Meillard einen Podestplatz schliesslich um einen Hundertstel. Um diese Winzigkeit war der Österreicher Manuel Feller schneller als der Weltmeister. Nef fehlten 13 Hundertstel zur ersten Klassierung unter den ersten drei im Weltcup.

Loïc Meillard führt lange und verliert dann doch noch viel Zeit. Video: SRF

Auch Tanguy Nef fiel zurück. Video: SRF

Drittbester Schweizer war Marc Rochat. Der Waadtländer, dem die frühlingshaften Bedingungen im Normalfall behagen, belegte Platz 16. Luca Aerni, der sich als Letzter die Qualifikation für den zweiten Lauf gesichert hatte, machte im zweiten Lauf zwölf Positionen gut und stiess auf Platz 18 vor. Unmittelbar hinter dem Berner reihte sich in der Rangliste Ramon Zenhäusern ein. Daniel Yule, nach halbem Pensum lediglich auf Platz 21, schied nach einem Einfädler aus.

Kristoffersen machte sich zum Mann des Wochenendes, nachdem er tags zuvor schon den Riesenslalom gewonnen hatte. Mit seinem zweiten Sieg im Slalom in diesem Weltcup-Winter nach jenem von Mitte Dezember in Val d'Isère vergrösserte er als Führender in der Disziplinen-Wertung seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger, den Franzosen Clément Noël, auf 77 Punkte. Ausstehend sind in dieser Saison noch zwei Slaloms.

Die Siegesfahrt von Henrik Kristoffersen. Video: SRF

Dass sich Kristoffersen in Kranjska Gora besonders wohl fühlt, ist hinlänglich bekannt. Zum bereits sechsten Mal, zum zweiten Mal im Slalom nach dem Sieg vor zehn Jahren, triumphierte er im slowenischen Ort. Insgesamt schaffte er es in Kranjska Gora zum 15. Mal aufs Podest. (nih/sda)