«Was ist mit dem Typen los?» – so reagieren ausländische Medien auf Odermatts Triumphe

«Marco Odermatt hat sich längst in den Geschichtsbüchern des Skisports verewigt. Mit Siegen, Kugeln, Titeln und Goldmedaillen. Nun aber auch mit einer Fahrt, die irgendwann eingehen wird in die Historie des Abfahrtssports als eine der besten aller Zeiten. Wie sich der 26-jährige Schweizer in 2.25,64 Minuten die längste Abfahrt der Welt in Wengen untertan machte, wie er Hundschopf, Canadian Corner, Kernen-S und Ziel-S meisterte und längst wieder in Schussposition dahinraste, wo andere kämpften, um auf den Skiern zu bleiben, war in seiner Gesamtheit bisher unerreicht.»

Die Presse, Österreich