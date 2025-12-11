wechselnd bewölkt
Michelle Gisin schwer gestürzt und mit Helikopter ins Spital geflogen

Switzerland&#039;s Michelle Gisin speeds down the course during an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill training, in St. Moritz, Switzerland, Thursday, Dec. 11, 2025. (AP Photo/Gabriele Facciot ...
Michelle Gisin im 2. Abfahrtstraining in St. Moritz.Bild: keystone

Michelle Gisin in Training schwer gestürzt – Schweizer Ski-Team droht nächster Ausfall

11.12.2025, 11:3411.12.2025, 11:37

Nächste Hiobsbotschaft fürs Schweizer Ski-Team: Nach Lara Gut-Behrami, welche die gesamte Saison verpassen wird, und Corinne Suter, die einen Monat pausieren muss, droht nun auch Michelle Gisin auszufallen. Die 32-Jährige ist im 2. Abfahrtstraining in St. Moritz schwer gestürzt und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Dies berichtet der italienische Journalist Marco Castro von Eurosport. Das Training wurde vorübergehend unterbrochen.

Gisin ist vor einer Kurve im unteren Streckendrittel gestürzt und mit hoher Geschwindigkeit in die Fangnetze gerutscht. Gisin wäre nach den Ausfällen von Gut-Behrami und Suter die neue Teamleaderin des Schweizer Speed-Teams gewesen. Genaueres ist zum Vorfall und ihrem Gesundheitsstatus noch nicht bekannt. Die nach ihr gestartete Lindsey Vonn wurde abgewunken. (nih)

Update folgt.

Michelle Gisins Karriere ist ins Stocken geraten – der Speedfokus soll das ändern
