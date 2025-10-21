Marcel Hirscher wird in Sölden fehlen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Weil er zuletzt krank war: Hirscher wird in Sölden nicht an den Start gehen

Mehr «Sport»

Marcel Hirscher wird am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden fehlen. Das kündigte Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, am Montagabend auf Servus TV an.

«Er wird leider nicht an den Start gehen. Die Reha ist super verlaufen, es hat sehr gut ausgeschaut, aber er war leider krank die letzten zweieinhalb Wochen», sagte Riml und verwies auf die deshalb fehlenden Trainingstage des 36-jährigen Wahl-Niederländers.

Hirscher war erst Anfang September und damit neun Monate nach seinem Kreuzbandriss die ersten Schneeschwünge gefahren. (riz/sda/apa)