bedeckt12°
DE | FR
burger
Sport
NFL

NFL: Colts-Sensationsmann nicht aufzuhalten – Mahomes' Chiefs dominieren

NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Los Angeles Chargers Oct 19, 2025 Inglewood, California, USA Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones 17 throws the ball in the first half a ...
Er ist der Quarterback beim grössten Überraschungsteam der NFL-Saison: Daniel Jones.Bild: www.imago-images.de

Dieser Sensationsmann ist in der NFL gerade nicht aufzuhalten

Die Indianapolis Colts pflügen angeführt von Quarterback Daniel Jones weiter durch die NFL, während sich die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes wieder zu den Titelanwärtern zählen dürfen. Das lief in Woche 7.
20.10.2025, 15:3920.10.2025, 16:05
Niklas Helbling
Niklas Helbling
Inhaltsverzeichnis
«Indiana Jones» überragt die NFLChiefs-Receiver feiert Traum-ComebackBrown rettet Eagles in SpektakelspielBroncos mit verrückter WendeDie weiteren Highlights

Alle Resultate und Tabellen findest du hier.

«Indiana Jones» überragt die NFL

Hätte man NFL-Fans und -Experten vor der Saison die jetzige Tabelle gezeigt, hätten sich wohl alle verwundert die Augen gerieben: Steht da tatsächlich Indianapolis mit sechs Siegen an der Spitze? Zwar könnte Tampa Bay mit einem Sieg in Detroit in der Nacht auf Dienstag noch gleichziehen, doch sind die Colts derzeit die grosse Überraschung der American-Football-Saison.

Auch am gestrigen Sonntag feierten sie einen souveränen Sieg. Beim 38:24-Erfolg gegen die Los Angeles Chargers überzeugte Daniel Jones erneut. Der 28-jährige Quarterback warf Pässe über 288 Yards und zwei Touchdowns. Damit setzt «Indiana Jones» seine sensationelle Saison, die ihm keiner zugetraut hat, fort. Zehn Touchdown-Pässe bei nur drei Interceptions und 71 Prozent angekommener Pässe stehen bei ihm nach sieben Spielen zu Buche. Dazu kommen vier selbst erlaufene Touchdowns. Jones ist präzise, schnell in der Entscheidungsfindung und geht auch gerne mal ein Risiko ein, um die Offensive voranzubringen. Und das geht in dieser Saison bisher voll auf.

Posts from the nfl
community on Reddit
Einer von zwei Touchdown-Pässen von Daniel Jones am Sonntag.

Dabei war er noch vor einem Jahr bei den New York Giants aussortiert worden. Diese trauten dem 6. Pick aus dem Draft von 2019 nach fünfeinhalb Saisons nicht mehr zu, den Erfolg zu bringen, und lösten seinen Vertrag auf. Die restliche letzte Saison verbrachte Jones bei Minnesota unter Quarterback-Flüsterer Kevin O'Connell, wo er aber nicht zum Einsatz kam. Auch in Indianapolis waren die Fans wenig begeistert, als die Colts Jones in diesem Frühling mit einem Einjahresvertrag über 14 Millionen Dollar ausstatteten. Die Skepsis wurde nicht kleiner, als bekannt wurde, dass Jones starten würde und Anthony Richardson – der 4. Pick von 2023 und die eigentliche Zukunftshoffnung – nur auf der Bank sitzt.

Dieser Entscheid erwies sich aber als goldrichtig. Mit Jones als Spielmacher funktioniert die Offensive von Trainer Shane Steichen viel besser als mit Richardson, der immer wieder mit Verletzungen kämpfte und zudem eine hohe Fehleranfälligkeit aufwies. Die Colts sind nach Punkten das beste Team der NFL, nach Yards pro Spiel auf Platz 2 und gemäss dem auf verschiedenen Parametern basierenden DVOA offensiv ebenfalls Spitze.

Steichen, der seit 2023 Trainer der Colts ist und nach zwei Saisons ohne Playoffs unter Druck stand, zeigt sich mehr als zufrieden mit Jones. Wie viele von Jones' Teamkollegen beeindruckt Steichen vor allem das Arbeitsethos des Quarterbacks. «Er schaut sich jeden Tag Videos der Spiele an, analysiert verschiedene Dinge, kennt die Spielzüge, versteht, was wir in der Offensive erreichen wollen», lobt Steichen, «das zahlt sich in dieser Liga enorm aus.» Jones spiele gerade «so gut, wie es nur geht».

Wegen seines akribischen Videostudiums komme Jones auch mal zu spät zum Essen mit den Mitspielern. Beliebt ist er bei denen trotzdem sehr. Die Spieler der Colts sprechen in höchsten Tönen von ihm. Ex-Giants-Kollege Saquon Barkley, der mittlerweile für Philadelphia spielt, sagte im September: «Abgesehen von den Philadelphia Eagles und mir, möchte ich niemanden auf höchstem Level spielen sehen – ausser Daniel Jones.»

NFL, American Football Herren, USA New York Giants Blue-White Scrimmage, Aug 28, 2020 East Rutherford, New Jersey, USA New York Giants running back Saquon Barkley 26 takes a selfie with quarterback Da ...
Spielten zusammen für die Giants und verstehen sich noch immer gut: Saquon Barkley und Daniel Jones (r.) im Jahr 2020.Bild: www.imago-images.de

Sein einstiger Offensivkoordinator Jason Garrett erklärt, weshalb Jones so gut ankommt: «All seine ehemaligen Mitspieler lieben ihn immer noch. Sie würden für Daniel durch eine Wand laufen, weil er ein Vorbild für das gesamte Team ist. Er ist der fleissigste Spieler im Kraftraum und bei allen Sprints sowie ähnlichen Übungen immer ganz vorne mit dabei. Er ist einer der besten Kerle, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe.»

Der Höhenflug der Colts ist aber nicht zu erklären, ohne auf einige von Jones' hervorragenden Mitspielern hinzuweisen. Zum Beispiel die starke O-Line um Serien-Pro-Bowler Quenton Nelson. Oder die sich gut ergänzenden Passempfänger um Michael Pittman Jr., der bereits fünf Touchdowns erzielte, den flinken Josh Downs und den überragenden Rookie-Tight-End Tyler Warren.

Am wichtigsten ist aber Runningback Jonathan Taylor. Der 26-Jährige steht nach sieben Wochen bereits bei insgesamt 882 Yards Raumgewinn sowie elf Touchdowns, beides ist NFL-Bestwert. Mit seinen starken Leistungen macht er auch seinem Quarterback das Leben einfacher – und verhilft dem in New York aussortierten Daniel Jones so zu seiner Renaissance.

Gegen die Chargers brillierte Jonathan Taylor mit drei Touchdowns und 132 Yards Raumgewinn.Video: YouTube/NFL

Chiefs-Receiver feiert Traum-Comeback

Nach einer früh in der letzten Saison erlittenen Verletzung und einer Sperre für die ersten sechs Spiele dieser Saison wegen Verursachens eines Autounfalls ist Rashee Rice zurückgekehrt – und wie: Der Receiver der Kansas City Chiefs erzielte beim dominanten 31:0-Sieg gegen die Las Vegas Raiders gleich zwei Touchdowns.

[Highlight] Rashee Rice returns from suspension with a touchdown
byu/MysteryBagIdeals innfl
Der erste Touchdown nach seinem Comeback für Rashee Rice.
[Highlight] Mahomes to Rice again as KC makes it 21-0
byu/justletmeregisteryou innfl
Rashee Rice zum Zweiten.

Auch dank des Rückkehrers gewann Kansas City zum zweiten Mal in Serie deutlich und meldete sich nach anfänglichen Problemen mit nur zwei Siegen aus fünf Spielen eindrücklich in der Riege der Titelanwärter zurück. Patrick Mahomes (286 Pass-Yards, 3 Touchdown-Pässe) zeigte dabei erneut eine starke Leistung und bewies seine gute Form unter anderem auch mit einem No-Look-Pass auf Rice.

Nach dem Topspiel kommt's in der NFL zur Schlägerei – und ein neuer MVP-Kandidat glänzt

Brown rettet Eagles in Spektakelspiel

Die Minnesota Vikings und die Philadelphia Eagles lieferten sich eine umkämpfte Partie. Zwar gingen die Gäste bis zur Mitte des dritten Viertels dank Touchdowns von A. J. Brown, Linebacker Jalyx Hunt nach einer Interception sowie DeVonta Smith 21:9 in Führung, doch drehten die Vikings in der Folge auf.

[Highlight] Jalen Hurts goes deep to DeVonta Smith for 79-yard TD
byu/nfl innfl
Eagles-Quarterback Jalen Hurts findet DeVonta Smith für einen 79-Yard-Touchdown.

Auch wegen eines vergebenen Field Goals durch Eagles-Kicker Jake Elliott kamen die Vikings auf 19:21 heran. Doch Philadelphia um den überragend aufspielenden Jalen Hurts (326 Pass-Yards, 3 Touchdown-Pässe) hatten die perfekte Antwort in Form eines Touchdown-Passes auf A. J. Brown (121 Yards, 2 Touchdowns), der es dann auch war, der nach einem weiteren Field Goal von Minnesota zum 22:28-Endstand das entscheidende First Down holte, damit die Eagles die Zeit auslaufen lassen konnten. Neben Brown brillierte auch der andere Receiver der Eagles: DeVonta Smith kam beim ersten Sieg nach zwei Niederlagen in Serie auf 183 Yards Raumgewinn und einen Touchdown.

[Highlight] Jalen Hurts and AJ Brown connect for their second TD today
byu/nfl innfl
Der zweite Touchdown von A. J. Brown.
[Highlight] Hurts goes downfield to Brown as Eagles inch closer to victory
byu/Large_banana_hammock innfl
Hurts und Brown sorgen für die Entscheidung.

Broncos mit verrückter Wende

Anders als den Vikings ist den Broncos die Wende gegen die New York Giants gelungen. Trotz eines Rückstands von 0:19 zu Beginn des Schlussviertels setzte sich Denver noch 33:32 durch. Dass die Wende möglich war, hatte auch mit einem vergebenen Extrapunkt von Giants-Kicker Jude McAtamney, der schon seinen zweiten Versuch vergeben hatte, kurz vor Schluss sowie einer Interception von Quarterback Jaxson Dart zu tun.

[Highlight] Tyrone Tracy gallops for another Giants TD, making it 19-0 vs the Broncos
byu/Randomperson0012 innfl
Tyrone Tracy stellt auf 19:0.

Innert drei Minuten und 22 Sekunden erzielten die Broncos um den sehr gefährlichen Quarterback Bo Nix (279 Pass-Yards, 2 Touchdown-Pässe, 2 Touchdowns) drei Touchdowns und stellten so auf 30:26. Zwar gelang auch Giants-Quarterback Dart noch ein Lauf in die Endzone, doch weil McAtamney eben den Extrapunkt vergab, reichte den Broncos ein Field Goal von Will Lutz aus 39 Yards zum fünften Sieg im siebten Spiel.

Das überragende Spiel von Broncos-Quarterback Bo Nix.Video: YouTube/NFL
[Highlight] Will Lutz wins for the Broncos after insane comeback
byu/nfl innfl
Will Lutz erzielte das entscheidende Field Goal.

Die weiteren Highlights

Auch am gestrigen Sonntag fand wieder ein Spiel in London statt. Im Wembley überfuhren die Los Angeles Rams die Jacksonville Jaguars mit 35:7. Davante Adams glänzte dabei mit drei Touchdowns:

[Highlight] Stafford finds Davante Adams for the touchdown
byu/nfl innfl
[Highlight] Stafford and Adams connect on 2nd touchdown of the day
byu/nfl innfl
[Highlight] Davante Adams 3rd TD of the day
byu/nfl innfl

Ebenfalls in London gelang Rookie Travis Hunter, der sowohl offensiv als auch defensiv zum Einsatz kommt, sein erster Touchdown seiner NFL-Karriere:

[Highlight] Travis Hunter first career touchdown
byu/nfl innfl

Die Carolina Panthers holten sich gegen erneut schwache New York Jets, bei denen Quarterback Justin Fields während des Spiels durch Tyrod Taylor ersetzt wurde, den dritten Sieg in Folge. Auch Taylor konnte nichts ausrichten und warf beim 6:13 zwei Interceptions auf Jaycee Horn. Besonders die erste war ein grandioser Fang des Cornerbacks:

[Highlight] Jaycee Horn picks it off with one hand
byu/nfl innfl

Die Chicago Bears um den neuen Trainerfuchs Ben Johnson und Quarterback-Talent Caleb Williams kommen immer besser in Fahrt. Mit dem 26:14 gegen die New Orleans Saints holte Chicago den vierten Sieg in Serie. Für das Highlight sorgten aber die Gäste mit Spencer Rattlers Pässen auf Chris Olave:

[Highlight] Rattler and Olave connect twice for 78 yards and a TD on same drive
byu/nfl innfl

Mit Drake Maye ist neben Toppick Caleb Williams auch der dritte im Draft 2024 gewählte Spieler in starker Form. Der Quarterback der New England Patriots überzeugte beim 31:13-Sieg in Tennessee unter anderem mit seinem Touchdown-Pass auf Kayshon Boutte:

[Highlight] Kayshon Boutte makes impressive fingertip catch for 39-yard TD
byu/nfl innfl

Ausserdem sorgte Patriots-Receiver DeMario Douglas mit diesem Fang für ein Highlight:

[Highlight] Pop Douglas saves the drive with this one-handed catch
byu/IncaseAce innfl

Wie die Titans weiterhin mit nur einem Sieg stehen die Miami Dolphins da. Für das Team aus Florida gab es bei eigentlich ebenfalls schwachen Cleveland Browns eine 6:31-Klatsche. Überragender Mann auf dem Feld war Rookie-Runningback Quinshon Judkins mit drei Touchdowns, darunter dieser Lauf über 46 Yards in die Endzone:

[Highlight] Quinshon Judkins runs 46 yards for TD
byu/nfl innfl

Einen spektakulären Sieg fuhren auch die Dallas Cowboys ein. CeeDee Lamb kehrte nach seiner Verletzungspause zurück und brillierte beim 44:22-Erfolg gegen die Washington Commanders gleich mit einem langen Touchdown über 74 Yards:

Mit George Pickens zeigte ein weiterer Cowboys-Receiver brillante Catches:

Fast schon normal, aber immer noch beeindruckend: Cowboys-Kicker Brandon Aubrey verwandelte ein 61-Yard-Field-Goal problemlos, womit er auch nach 15 Field-Goal-Versuchen in dieser Saison makellos bleibt:

[Highlight] Brandon Aubrey nails the 61-yarder with ease and sets the record for most 60+ yard field goals by a single kicker in NFL history
byu/A_MASSIVE_PERVERT innfl

Aus derselben Distanz traf auch Lucas Havrisik für die Green Bay Packers. Der eigentliche Ersatzkicker war beim 27:23-Sieg bei den Arizona Cardinals mit neun erzielten Punkten eine wichtige Figur:

[Highlight] 7 second end of half drive from Jordan Love leads to backup kicker Lucas Havrisik kicking a franchise record 61 yard field goal
byu/dropjar5 innfl

In der Nacht auf Montag setzten sich die San Francisco 49ers gegen die Atlanta Falcons 20:10 durch. Zu verdanken haben sie das vor allem Christian McCaffrey, der zwei Touchdowns sowie 201 Yards Raumgewinn erzielte:

[Highlight] Christian McCaffrey Fights Through The Pile For The TD!
byu/DrTrigger_Tears innfl
Christian McCaffrey powert sich zum entscheidenden Touchdown.
Die besten Spielzüge von Christian McCaffrey.Video: YouTube/NFL

Und hier gibt's noch mehr Highlights vom Sonntag:

Video: YouTube/NFL
Analyse
Bad Bunny beim Super Bowl 2026: Ein Entscheid gegen Trump
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese NFL-Teams haben den Super Bowl gewonnen
1 / 22
Diese NFL-Teams haben den Super Bowl gewonnen
6 Titel: Pittsburgh Steelers – 1974, 1975, 1978, 1979, 2005 und 2008.
quelle: epa / tannen maury
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
5
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
Meistgeteilt
1
Bericht: Wieder Tote durch israelischen Beschuss in Gaza
2
Warum manche Menschen einfach nicht zunehmen
3
Volksinitiative will eine Basler Innenstadt ohne Tramverkehr
4
Liverpools Krise droht historisch zu werden: «Herausforderungen gehören dazu»
5
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
Winterthur bleibt ohne Sieg: Basel gewinnt problemlos + Thun weiterhin Leader
Der FC Thun und der FC Basel festigen mit Heimsiegen ihre Position an der Spitze der Super League. Zum Auftakt der 9. Runde gewinnen sie gegen Servette respektive Winterthur.
Titelverteidiger Basel wird der Favoritenrolle gegen den Tabellenletzten Winterthur gerecht und siegt vor heimischem Publikum 3:0. Alle drei Tore fallen vor der Pause.
Zur Story