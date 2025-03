Medaillenregen geht weiter: Mathis Junioren-Weltmeisterin im Super-G, Manser holt Silber

Super-G der Frauen: Gold an Mathis

Jasmin Mathis gewinnt an der Junioren-Weltmeisterschaften in Tarvisio ihre zweite Medaille. Nach Silber in der Abfahrt holt die Nidwaldnerin Gold im Super-G.

Mathis liess die Österreicherin Leonie Zegg und die Italienerin Sara Thaler knapp hinter sich. Stefanie Grob, die am Donnerstag in der Abfahrt um eine Hundertstelsekunde vor ihrer Teamkollegin Mathis triumphiert hatte, wurde Fünfte.

Die 20-jährige Mathis, die in diesem Winter ihre erste richtige Saison im Europacup bestreitet, ist damit die Nachfolgerin von Malorie Blanc. Die Walliserin hatte im Vorjahr den Juniorinnen-Titel im Super-G gewonnen.

Super-G der Männer: Manser gewinnt Silber

Bei den Männern verpasste Sandro Manser den Triumph im Super-G nur knapp. Der 19-jährige Schwyzer verlor fünf Hundertstel auf den Deutschen Benno Brandis. Dritter wurde der Österreicher Matthias Fernsebner. Ohne Medaille blieben der Abfahrtszweite Philipp Kälin und Gabin Janet auf den Rängen 4 und 5.

Für Manser war die Silbermedaille eine Genugtuung, nachdem er auch in der Abfahrt, die als Sprint in zwei Läufen ausgetragen wurde, zunächst auf Podestkurs gelegen hatte. Manser führte nach dem ersten Lauf, fiel aber nach einem groben Fehler im zweiten Lauf weit zurück. (abu/sda)