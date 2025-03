Abfahrt der Frauen, Kranjska Gora 1. Emma Aicher (GER) 1:31,69

2. Lauren Macuga (USA) +0,03

3. Cornelia Hütter (AUT) +0,19

…

4. Federica Brignone (ITA) +0,33

6. Sofia Goggia (ITA) +0,36

8. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,51

9. Corinne Suter (SUI) +0,54

15. Priska Ming-Nufer (SUI) +,087

22. Delia Durrer (SUI) +1,58

23. Janine Schmitt (SUI) +1,64

25. Michelle Gisin (SUI) +1,65

32. Malorie Blanc (SUI) +1,87

Out: Kira Weidle-Winkelmann (GER), Livia Rossi (SUI).

Das Hoch der jungen Deutschen Emma Aicher geht weiter. Bild: keystone

Deutsche Aicher feiert 1. Weltcupsieg – Schweizerinnen erneut geschlagen



Mehr «Sport»

Emma Aicher erringt ihren ersten Sieg im Weltcup. Die junge Deutsche gewinnt die zweite Abfahrt in Kvitfjell in Norwegen mit drei Hundertsteln Vorsprung vor der Amerikanerin Lauren Macuga.

Die Siegesfahrt von Emma Aicher. Video: SRF

Lara Gut-Behrami und Corinne Suter vermochten sich im Vergleich zum Vortag zu steigern, fürs Podest reichte es trotzdem nicht. Das Duo, das sich am Freitag mit den Rängen 12 beziehungsweise 14 zufriedengeben musste, verbesserte sich auf die Plätze 8 und 9.

Lara Gut-Behrami war bis zur letzten Zwischenzeit vielversprechend unterwegs, handelte sich im untersten Streckenteil aber noch einen Rückstand von einer halben Sekunde ein - etwas zu viel in einem Rennen mit knappen zeitlichen Abständen an der Spitze. Drittbeste Schweizerin war Priska Ming-Nufer. Mit Rang 15 schaffte die Obwaldnerin ihr zweitbestes Ergebnis in diesem Winter.

Die Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Die 21-jährige Emma Aicher hatte schon in der ersten Abfahrt in Kvitfjell für eine Premiere gesorgt. Rang 2 war ihre erste Klassierung unter den ersten drei im Weltcup. Nun schaffte sie es, als erste deutsche Alpine seit fünf Jahren und dem Erfolg von Viktoria Rebensburg in Garmisch eine Weltcup-Abfahrt zu gewinnen.

Die Fahrt von Corinne Suter Video: SRF

Das Podium komplettierte Cornelia Hütter. Die Österreicherin verpasste die Wiederholung des Sieges vom Vortag um 19 Hundertstel. (sda)