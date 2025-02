Weltcup-Abfahrt in Kvitfjell 1. Cornelia Hütter AUT

2. Emma Aicher GER +0,15

3. Breezy Johnson USA +0,40 Die Schweizerinnen:

12. Lara Gut-Behrami +1,10

14. Corinne Suter +1,18

20. Delia Durrer +1,39​

Cornelia Hütter schwingt mit Bestzeit ab und wird nicht mehr geschlagen. Bild: keystone

Schweizer Schlappe in Kvitfjell: Keine in den Top Ten, Hütter führt vor Aicher

Mehr «Sport»

Cornelia Hütter gewinnt die erste von zwei Weltcup-Abfahrten im norwegischen Kvitfjell. Der Österreicherin am nächsten kam Emma Aicher. Die 21-jährige Deutsche kam mit Startnummer 27 bis auf 15 Hunderstel heran und fuhr zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest. Dritte wurde Weltmeisterin Breezy Johnson aus den USA, die damit ihren Titelgewinn von Saalbach bestätigen konnte.

Beste Schweizerin wurde Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin schaffte es mit 1,10 Sekunden Rückstand bloss auf Zwischenrang 12. «Man muss nicht lange suchen», meinte Gut-Behrami im SRF. Schon beim ersten Tor sei sie etwas zu ungeduldig gewesen, weshalb es dann im Flachen schwierig gewesen sei, schnell zu sein. «Und mein letzter Sprung geriet viel zu weit, da liess ich eine halbe Sekunde liegen.»

Die Startnummer 13 brachte Lara Gut-Behrami kein Glück. Bild: keystone

Corinne Suter belegt knapp hinter ihr den 14. Platz. Die Schwyzerin sprach im SRF über die veränderten Bedingungen: «Es war nicht so einfach, weil die Piste in den Trainings weich war, heute war sie hart und so waren wir schneller. Vor allem der Mittelteil ist mir nicht gelungen.»

Am Samstag findet eine zweite Abfahrt statt, gefolgt von einem Super-G am Sonntag. «Gut, habe ich morgen noch eine Chance und ich hoffe, dass ich es besser machen kann», meinte Lara Gut-Behrami. (ram)