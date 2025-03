Riesenslalom der Männer, Kranjska Gora 1. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:18,18

2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,41

3. Marco Odermatt (SUI) +0,52 …

6. Loïc Meillard (SUI) +0,91

8. Thomas Tumler (SUI) +1,07

20. Luca Aerni (SUI) +2,19

Out: Lenz Hächler (SUI), Manuel Feller (AUT), Luca De Aliprandini (ITA).​

Im Ziel nicht ganz zufrieden: Marco Odermatt landet auf Rang 3. Bild: keystone

Platz 3 für Marco Odermatt in Kranjska Gora – Kristoffersen vermiest Brasiliens Premiere

Marco Odermatt verpasst in Kranjska Gora seinen vierten Saisonsieg im Riesenslalom knapp. Der Nidwaldner wird in Slowenien Dritter.

Schneller als Odermatt waren in einem Rennen, das nach Regen und Schneefall in den Tagen zuvor stark gefährdet war, der Norweger Henrik Kristoffersen und dessen für Brasilien fahrende Landsmann Lucas Pinheiro Braathen. Brasilien muss damit weiterhin auf seinen ersten Sieg im Ski-Weltcup warten.



Die Siegesfahrt von Kristoffersen. Video: SRF

Odermatt hatte sich im ersten Lauf eine sehr gute Ausgangslage geschaffen, um nicht nur in diesem Winter, sondern auch in Kranjska Gora im Riesenslalom zum vierten Mal zu triumphieren. Lediglich 15 Hundertstel hatte sein Rückstand auf den führenden Kristoffersen betragen. In der Endabrechnung verpasste der Innerschweizer dieses Ziel um eine halbe Sekunde.

Der 2. Lauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Kristoffersen siegte zum achten Mal in einem Weltcup-Riesenslalom, zum ersten Mal seit drei Jahren, als er ebenfalls in Kranjska Gora der Beste gewesen war. In der Disziplinen-Wertung machte er auf den führenden Odermatt 40 Punkte gut und liegt vor den letzten zwei Rennen der Saison noch 41 Punkte zurück.

Loïc Meillard, der am Morgen mit einem zeitraubenden Fehler eine bessere Ausgangslage vergeben hatte, belegte Platz 6. Zwei Ränge hinter dem Doppel-Weltmeister von Saalbach klassierte sich der WM-Zweite Thomas Tumler.

Der 2. Lauf von Loïc Meillard. Video: SRF

Weltcup-Punkte holte sich auch Luca Aerni mit Rang 20. Der fünfte Schweizer Finalist, Lenz Hächler, schied aus. Der Zuger, der bei seinem fünften Einsatz im Weltcup zum ersten Mal in der Entscheidung dabei war, scheiterte nach Rang 23 in der Zwischenrangliste. (abu/sda)