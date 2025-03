Italienisches Ski-Talent (18) gestorben – nach Sturz meldete er sich noch bei der Mutter

Tragödie in Italien: Dort ist ein Ski-Talent nach einem schweren Unfall gestorben. Der Nachwuchssportler wurde nur 18 Jahre alt.

Der italienische Skisport trauert um eines seiner vielversprechendsten Talente: Der 18-jährige Marco Degli Uomini ist nach einem schweren Trainingsunfall gestorben.

Der Nachwuchsathlet war beim Einfahren für ein Rennen am Monte Zoncolan schwer gestürzt. Nach einem rund 40 bis 70 Meter weitem Sprung, verlor er die Kontrolle und prallte in die Fangnetze. Uomini zog sich mehrere schwere Brüche an den Beinen und am Handgelenk zu.

Zunächst war er dennoch ansprechbar. In einem letzten Telefonat mit seiner Mutter Cristina Barbarino sagte er: «Mama, ich bin gestürzt, ich muss mir die Beine gebrochen haben. Bleib ruhig.» Doch im Krankenhaus von Udine verschlechterte sich sein Zustand plötzlich schnell. Die Ärzte kämpften vergeblich um sein Leben.

Der Skiklub Monte Dauda, für den Uomini aktiv war, verabschiedete sich mit emotionalen Worten in einem Facebook-Post: «Danke für dein riesiges Herz, danke für deine Aufrichtigkeit, danke für die Loyalität und Fairness. Du wirst immer bei uns bleiben.» Alle weiteren Rennen der Regionalmeisterschaft im Friaul wurden nach dem Unglück abgesagt.

Uomini hatte bereits an internationalen Fis-Rennen teilgenommen und galt als vielversprechendes Talent im italienischen Skisport. Der tragische Unfall weckt zudem Erinnerungen an den Tod von Matilde Lorenzi. Die junge Skifahrerin war im vergangenen Oktober bei einem Trainingssturz ums Leben gekommen.