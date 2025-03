Marco Odermatt könnte dieses Jahr wieder einige Kristallkugeln sammeln. Bild: keystone

Odermatt hat die grosse Kristallkugel auf sicher – so sieht es in den Disziplinen aus

Die letzten Rennen der Ski-Saison stehen an. Nach dem Speed-Wochenende in Kvitfjell kann Marco Odermatt im Gesamtweltcup nicht mehr eingeholt werden. In den Rennen um die kleinen Kristallkugeln ist hingegen noch vieles offen.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Im Kampf um die kleinen Kristallkugeln bahnen sich einige spannende Entscheidungen an, auch die Schweiz kann noch von vielen Kugeln träumen.

Die Übersicht über die Disziplinen:

Männer: Gesamtweltcup

Mit 570 Punkten Vorsprung auf Henrik Kristoffersen hat Marco Odermatt sechs Rennen vor Schluss die grosse Kristallkugel quasi auf sicher. Bereits über 700 Zähler hinter Odermatt liegen seine Landsmannen Franjo von Allmen (3. Platz) und Loïc Meillard (4. Platz).

Auch dieses Jahr ist Marco Odermatt auf Kurs für einige Kugeln. Bild: keystone

Die vierte grosse Kristallkugel ist Odermatt nur noch rein rechnerisch zu holen – und zwar nur dann, wenn Henrik Kristoffersen in allen sechs Rennen (inklusive Super-G sowie erstmals in seiner Karriere in der Abfahrt) an den Start gehen und gewinnen würde.

Da dies de facto ausgeschlossen ist, können wir Marco Odermatt bereits zu seiner vierten grossen Kristallkugel gratulieren!

Marco Odermatt, 1516 Punkte 🇨🇭 Henrik Kristoffersen, 946 Punkte 🇳🇴 Franjo von Allmen, 776 Punkte 🇨🇭 Loïc Meillard, 731 Punkte 🇨🇭 Timon Haugan, 626 Punkte 🇳🇴

Männer: Abfahrt

Bei den besten Abfahrern der Saison stehen gleich drei Schweizer an der Spitze. In Führung liegt auch hier Marco Odermatt, der damit optimale Aussichten hat, seine zweite Abfahrtskugel zu gewinnen.

Sein erster Konkurrent ist Franjo von Allmen. Der diesjährige Weltmeister in der Königsdisziplin liegt aktuell 83 Punkte hinter Odermatt und kann damit mit einem Sieg noch immer die Kugel holen – allerdings dürfte Odermatt beim Weltcupfinal nur 15. (oder schlechter) werden. Alexis Monney auf Platz drei liegt bereits 278 Punkte hinter Odermatt.

Marco Odermatt, 605 Punkte 🇨🇭 Franjo von Allmen, 522 Punkte 🇨🇭 Alexis Monney, 327 Punkte 🇨🇭 Miha Hrobat, 320 Punkte 🇸🇮 James Crawford, 270 Punkte 🇨🇦

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (22. März 2025)

In der Abfahrt haben die Schwiezer alles im Griff. Bild: KEYSTONE

Männer: Super-G

Im Super-G krönte sich Odermatt bereits zum Weltmeister und steht nun auch vor der dritten Kristallkugel in Serie in dieser Disziplin: Der Schweizer führt mit sagenhaften 210 Punkten vor Vincent Kriechmayr.

Odermatt wird auch heuer wieder Kugeln hamstern. Bild: keystone

Direkt hinter dem Österreicher liegen Stefan Rogentin und Dominik Paris.

Marco Odermatt, 491 Punkte 🇨🇭 Vincent Kriechmayr 281 Punkte 🇦🇹 Stefan Rogentin, 271 Punkte 🇨🇭 Dominik Paris, 262 Punkte 🇮🇹 Mattia Casse, 260 Punkte 🇮🇹

Ausstehende Rennen: Sun Valley (23. März 2025)

Männer: Riesenslalom

Und ja, auch im Riesenslalom führt Odermatt die Rangliste an. Allerdings hat er nach dem Rennen in Kranjska Gora nur noch einen Vorsprung von 41 Punkten im Vergleich mit Henrik Kristoffersen.

Die Konstanz von Odermatt im Riesenslalom ist verrückt. Wenn der Nidwaldner in beiden Läufen in das Ziel kommt, war er in den letzten zwei Saisons im Weltcup immer auf dem Podest und gewann ausser im letzten Riesenslalom vor der WM jedes Mal. Ausgerechnet an der Weltmeisterschaft verpasste der Dominator das Podest.

Kommt Odermatt im Riesenslalom in das Ziel, steht er in der Regel auch auf dem Podest. Bild: keystone

In den ausstehenden zwei Rennen würde Odermatt zweimal ein zweiter Platz reichen, aber in dieser Disziplin kann sich das Blatt jeweils rasant wenden. Nur noch theoretische Chancen hat Alexander Steen Olsen mit 119 Punkten Rückstand auf Odermatt.

Marco Odermatt, 420 Punkte 🇨🇭 Henrik Kristoffersen, 379 Punkte 🇳🇴 Alexander Steen Olsen, 301 Punkte 🇳🇴 Lucas Pinheiro Braathen, 241 Punkte 🇧🇷 Zan Kranjec, 237 Punkte 🇸🇮

Ausstehende Rennen: Hafjell (15. März 2025) und Sun Valley (26. März 2025)

Männer: Slalom

Bereits zehn Rennen fanden diese Saison im Slalom statt und vor den letzten zwei Rennen im Stangenwald führt Henrik Kristoffersen mit 77 Punkten Vorsprung auf Clément Noël.

Mit dem Sieg in Kranjska Gora konnte Kristoffersen seinen Vorsprung im Vergleich mit der Konkurrenz ausbauen.

Henrik Kristoffersen sammelte bisher am meisten Punkte im Stangenwald. Bild: keystone

Weltmeister Loïc Meillard und der Norweger Timon Haugan liegen bereits über hundert Punkte hinter Kristoffersen. Damit müsste Meillard auf mindestens einen Ausrutscher vom Norweger hoffen.

Henrik Kristoffersen, 567 Punkte 🇳🇴 Clement Noel, 490 Punkte 🇫🇷 Loïc Meillard, 465 Punkte 🇨🇭 Timon Haugan, 459 Punkte 🇳🇴 Atle Lie McGrath, 394 Punkte 🇳🇴

Ausstehende Rennen: Hafjell (16. März 2025) und Sun Valley (27. März 2025)

Fazit Männer

Der Traum von fünf Kristallkugeln für die Schweiz lebt weiterhin, aber vor allem im Slalom wird es eine sehr schwierige Aufgabe für Loïc Meillard: In zwei Rennen müsste er über hundert Punkte aufholen, um den formstarken Kristoffersen noch vom Thron zu stossen.

Die Gesamt- und Super-G-Wertung wird Marco Odermatt nicht mehr zu nehmen sein und auch in der Abfahrt sieht alles nach einem Schweizer Triumph aus. Allerdings hat Odermatt im Riesenslalom keinen grossen Vorsprung mehr im Vergleich mit Kristoffersen und es könnte in Sun Valley zu einem grossen Finale kommen.

Frauen: Gesamtweltcup

Die Italienerin Federica Brignone führt aktuell im Gesamtweltcup der Frauen, direkt vor der Titelverteidigerin Lara Gut-Behrmai. In Kvitfjell und in Åre konnte Brignone ihren Vorsprung weiter ausbauen und liegt nun 322 Punkte vor Gut-Behrami.

Lara Gut-Behrami konnte bereits letztes Jahr den Gesamtweltcup gewinnen. Bild: keystone

Die Schweizerin wird wie Brignone nur noch bei sechs Rennen an den Start gehen (auf den Slalom verzichten in der Regel beide) und muss dabei eine grosse Aufholjagd starten. Die Formkurve spricht allerdings momentan klar für Brignone.

Die Verfolgerinnen Sofia Goggia und Zrinka Ljutic haben mit über 500 Punkten Rückstand nur noch rechnerische Chancen.

Federica Brignone, 1294 Punkte 🇮🇹 Lara Gut-Behrami, 972 Punkte 🇨🇭 Zrinka Ljutic, 790 Punkte 🇭🇷 Sofia Goggia, 771 Punkte 🇮🇹 Camille Rast, 718 Punkte 🇨🇭

Frauen: Abfahrt

Nach zwei starken Abfahrten in Kvitfjell konnte Cornelia Hütter im Vergleich mit Federica Brignone 65 Punkte aufholen und liegt nur noch 16 Zähler hinter der Italienerin.

Federica Brignone könnte zum ersten Mal die Abfahrtskugel gewinnen. Bild: keystone

Ebenfalls darf sich auch noch Sofia Goggia in den letzten zwei Abfahrten Hoffnungen auf die Kugel machen. Mit 34 Punkten weniger auf dem Konto kann sie die noch aus eigener Kraft die beste Abfahrerin der Saison werden. Für Lara Gut-Behrami ist der Zug derweil so gut wie abgefahren. Sie liegt bereits 135 Punkte hinter Brignone.

Federica Brignone, 384 Punkte 🇮🇹 Cornelia Hütter, 368 Punkte 🇦🇹 Sofia Goggia, 350 Punkte 🇮🇹 Lauren Macuga, 230 Punkte 🇺🇸 Lara Gut-Behrami, 229 Punkte 🇨🇭

Ausstehende Rennen: La Thuile (14. März 2025) und Sun Valley (22. März 2025)

Frauen: Super-G

Führend ist Gut-Behrami dafür im Super-G. Nach fünf von acht oder neun Rennen hat die Titelverteidigerin einen Vorsprung von 55 Punkten auf Brignone. Doch die Italienerin konnte sich in Kvitfjell der Schweizerin nähren. Es wäre bereits die sechste kleine Kristallkugel im Super-G für Gut-Behrami.

Die zweitbeste Schweizerin in dieser Disziplin ist Corinne Suter, aktuell steht die Speedspezialistin mit 164 Punkten auf Platz neun. Der Rückstand auf Gut-Behrami beträgt über 300 Punkte.

Lara Gut-Behrami, 465 Punkte 🇨🇭 Federica Brignone, 410 Punkte 🇮🇹 Sofia Goggia, 306 Punkte 🇮🇹 Kajsa Vickhoff Lie, 252 Punkte 🇳🇴 Lauren Macuga, 222 Punkte 🇺🇸

Ausstehende Rennen: 2x La Thuile (14. März 2025 und 15. März 2025) und Sun Valley (23. März 2025)

Frauen: Riesenslalom

Im Riesenslalom wird es für die Schweiz keine Kristallkugel geben. Lara Gut-Behrami auf Platz sieben (278 Punkte) hat bei noch einem ausstehenden Rennen einen Rückstand von über zweihundert Punkten auf die Führende Alice Robinson. Lediglich 20 Punkte hinter Robinson liegt Federica Brignone.

Alice Robinson gewann im Riesenslalom bereits die Silbermedaille, kommt nun noch die Kugel dazu? Bild: keystone

Durch die insgesamt drei Siege in Sestriere (zwei) sowie in Åre (einer) konnte Brignone zuletzt Boden gut machen auf die Neuseeländerin und darf weiterhin von vier Kugeln in dieser Saison träumen.

Alice Robinson, 520 Punkte 🇳🇿 Federica Brignone, 500 Punkte 🇮🇹 Sara Hector, 387 Punkte 🇸🇪 Lara Colturi, 334 Punkte 🇦🇱 Thea Louise Stjernesund, 331 Punkte 🇳🇴

Ausstehende Rennen: Sun Valley (25. März 2025)

Frauen: Slalom

Die Chancen auf eine erste Kristallkugel für Camille Rast standen im Slalom schon besser. Bei noch einem ausstehenden Slalom hat die Schweizer Weltmeisterin einen Rückstand von 41 Punkten auf die Kroatin Zrinka Ljutic.

Camille Rast hat im Slalom weiterhin Chancen auf die Kristallkugel. Bild: keystone

Durch den Ausfall von Camille Rast in Sestriere konnte Ljutic die Schweizerin überholen und könnte zum ersten Mal in ihrer jungen Karriere eine Kristallkugel gewinnen. Auch Katharina Liensberger (Rückstand: 51 Punkte) könnte die Kugel theoretisch noch holen – müsste aber auf einen Ausrutscher Ljutics und Rasts hoffen. Ähnliches gilt bei Wendy Holdener, die allerdings bereits 96 Punkte hinter der führenden Kroatin liegt.

Zrinka Ljutic, 515 Punkte 🇭🇷 Camille Rast, 474 Punkte 🇨🇭 Katharina Liensberger, 464 Punkte 🇦🇹 Wendy Holdener, 419 Punkte 🇨🇭 Lena Dürr, 393 Punkte 🇩🇪

Ausstehende Rennen: Sun Valley (27. März 2025)

Fazit Frauen

Im Super-G führt mit Lara Gut-Behrami eine Schweizerin das Klassement an und hat damit intakte Chancen, die kleine Kristallkugel erneut zu gewinnen. Im Slalom befindet sich Camille Rast mit 41 Punkten Rückstand ebenfalls in Lauerstellung auf eine Kugel. In den weiteren Disziplinen sind die Chancen praktisch bei null.

Wie Marco Odermatt könnte auch Federica Brignone vier Kristallkugeln in diesem Jahr gewinnen. Bereits in der Saison 2019/2020 gewann die Italienerin drei Kristallkugeln, allerdings eine davon in der Kombination.