Sport

Ski

City Event in Oslo: Holdener und Zenhäusern beide Dritte



City Event in Oslo Frauen:

1. Petra Vlhova SVK

2. Mikaela Shiffrin USA

3. Wendy Holdener

4. Anna Swenn-Larsson SWE

15. Aline Danioth Männer:

1. Marco Schwarz AUT

2. Dave Ryding GBR

3. Ramon Zenhäusern

4. Andre Myhrer SWE

8. Daniel Yule

15. Luca Aerni​

Bild: AP/NTB scanpix

2 x 3 macht Freude – Holdener und Zenhäusern fahren aufs Podest



Frauen

Wendy Holdener steht bereits zum 27. Mal in ihrer Karriere auf einem Weltcup-Podest. Die Schwyzerin wird im City Event in Oslo Dritte. Im kleinen Final schlug sie die Schwedin Anna Swenn-Larsson deutlich, nachdem sie zuvor im Halbfinal ihrer Dauerrivalin Mikaela Shiffrin unterlegen war.

Holdener hatte im ersten Vergleich mit der Amerikanerin viel riskiert und war ausgeschieden. Im zweiten Durchgang konnte sie den dadurch eingehandelten Rückstand nicht mehr aufholen. «Klar nervt es mich, aber ich bin froh über einen guten dritten Platz», bilanzierte Holdener im SRF-Interview.

Die erfolgsverwöhnte Shiffrin feierte nicht ihren nächsten Sieg. Sie wurde im Final von der Slowakin Petra Vlhova bezwungen. Zweite Schweizerin am Start war Aline Danioth. Für sie war bereits in der 1. Runde Schluss, Vlhova zu stark.

Männer

Exakt vor einer Woche unterzog sich Ramon Zenhäusern einer Daumen-Operation. Nun zeigte sich, dass er diese gut überstanden hat. Der Walliser wurde Dritter, den kleinen Final entschied er gegen den Schweden Andre Myhrer für sich. Der Österreicher Marco Schwarz feierte in der norwegischen Hauptstadt den ersten Sieg seiner Karriere. Im Final schlug er den Briten Dave Ryding.

«Das war eine unglaubliche Achterbahn der Gefühle in den letzten Wochen», strahlte Zenhäusern, dem wegen der Verletzung gar das Saisonende gedroht hatte. Der Olympia-Zweite im Slalom hatte sich im Viertelfinal in einem Schweizer Duell gegen Daniel Yule durchgesetzt. Schon eine Runde zuvor war für Luca Aerni Endstation, er scheiterte am Österreicher Michael Matt. Dessen Landsmann Marcel Hirscher, der Führende im Gesamtweltcup, schied im Viertelfinal gegen Ryding aus. (ram)

33 prägende Momente des Sportjahrs 2018

Retter haben genug vom «Gaffertourismus» Video: srf

Abonniere unseren Newsletter