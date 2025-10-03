Nebel
DE | FR
burger
Sport
Ski

Niels Hintermann hat den Krebs besiegt und möchte nun wieder angreifen

Skirennfahrer Niels Hintermann posiert auf dem roten Teppich an der Swiss-Ski Night am Freitag, 9. Mai 2025 in der Halle 622 in Zuerich. (KEYSTONE/Til Buergy)
Niels Hintermann wird man bald wieder auf der Strecke sehen.Bild: keystone

Hintermann fühlt sich «tipptopp» und möchte wieder konkurrenzfähig sein

Ein Jahr nach der Krebs-Diagnose steht Niels Hintermann vor dem Comeback im Spitzensport. Der Speed-Fahrer spricht darüber, was sich für ihn verändert hat und was gleich geblieben ist.
03.10.2025, 06:0903.10.2025, 06:09

«Danke, soweit tipptopp, ich kann mich nicht beklagen.» Niels Hintermann antwortet so, wie es viele machen, wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht. Die Antwort würde in den allermeisten Fällen kaum mehr als ein beiläufiges Nicken auslösen. Beim 30-Jährigen hat sie mehr Gewicht. Er gibt sie an der Medienkonferenz in Dübendorf, wo er mit weiteren Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski das Material für die anstehende Saison abholt. Wie vor einem Jahr ist Hintermann soeben aus dem Trainingslager aus Südamerika zurückgereist. Doch der Kontrast könnte nicht grösser sein.

Statt nach Dübendorf hatte Hintermann damals, im letzten Oktober, kurzfristig ins Spital Hirslanden in Zürich eingeladen. Dort gab er bekannt, an Lymphdrüsenkrebs erkrankt zu sein. Ein Physiotherapeut hatte bei ihm einen vergrösserten Lymphknoten bemerkt. Symptome hatte Hintermann, der wenige Monate zuvor geheiratet hatte, keine verspürt.

epa11650845 Swiss ski racer Niels Hintermann talks about his health at a media conference at the Hirslanden Clinic in Zurich, Switzerland, 09 October 2024. Hintermann was diagnosed with cancer and wil ...
Vor einem Jahr wurde bei Hintermann Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.Bild: keystone

Körperlich fast auf «altem Niveau»

Es wurde umgehend eine Behandlung mit Chemotherapie und Bestrahlung eingeleitet. Weil der Krebs frühzeitig entdeckt wurde und keine anderen Organe befallen waren, standen die Heilungschancen gut. «Es bleibt beschissen, aber ich nehme das Ganze mit dem Gefühl in Angriff, dass es nach zwei, drei Monaten vorbei ist», sagte Hintermann damals. Und tatsächlich: Mit den Worten «Over and out» verkündete Hintermann im Februar, dass er krebsfrei ist.

Und jetzt geht es ihm eben wieder «tipptopp». Zumindest körperlich fühle er sich fast wieder auf dem Niveau wie vor der Erkrankung. Viel ist gegangen, seit er im März erste Tests auf dem Velo gemacht hat und dabei – wie es nicht anders zu erwarten war – viel schneller als früher an die Belastungsgrenze gekommen ist. Bereits im April, zunächst mit einem angepassten Programm, stieg er ins Konditionstraining mit der Mannschaft ein.

Immer noch ehrgeizig, aber auch gelassener

Drei Weltcup-Siege hat Hintermann auf dem Konto. Nach dem Sensationssieg in der Kombination von Wengen 2017 triumphierte er zweimal in der Abfahrt von Kvitfjell. Dazu kommen vier 3. Plätze, die er ebenfalls in der Königsdisziplin errungen hat. Die Saison vor seiner Erkrankung hatte Hintermann als sechstbester Abfahrer abgeschlossen. Und nun? «Nun geniesse ich es, wieder trainieren zu können, wieder reisen zu können», sagt Hintermann.

FILE - Switzerland&#039;s Niels Hintermann celebrates on the podium after winning an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill race, in Kvitfjell, Norway, Saturday, Feb. 17, 2024. (AP Photo/Alessandro ...
Zweimal konnte Hintermann in Kvitfjell die abfahrt gewinnen.Bild: keystone

Gleichzeitig lässt der Zürcher durchblicken, dass er immer noch Athlet ist und von seinem Ehrgeiz wenig eingebüsst hat. Dass er trotz der Umstände nicht zufrieden mit den Trainings ist, entspricht seinem Naturell. Geduld, so räumt Hintermann ein, sei noch nie seine Stärke gewesen. Und angesichts des immer näher rückenden Weltcup-Programms wird seine Geduld derzeit besonders auf die Probe gestellt. Schliesslich will er, wenn Anfang Dezember in Beaver Creek die ersten Abfahrten durchgeführt werden, auch «konkurrenzfähig» sein, betont Hintermann.

Auch wenn er weiter ehrgeizig ist, hat die Erkrankung dennoch vieles in seinem Leben relativiert. «Gewisse Dinge erscheinen weniger dramatisch. Anderes, wie Sonnenaufgänge, geniesse ich dafür plötzlich wieder mehr.» Vor allem aber ist er froh, wieder mehr «Normalität» zu haben und auf die Frage, wie es ihm geht, kurz und knapp mit «Tipptopp» antworten zu können. (riz/sda)

Mehr News aus dem Ski-Sport:

Lara Gut-Behrami bleibt auch im letzten Winter angriffig – und schliesst den «Blick» aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1 / 23
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1985 in Bormio: Pirmin Zurbriggen (SUI) vor Peter Müller (SUI) und Doug Lewis (USA).
quelle: imago-images.de
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mikaela Shiffrin ist nicht nur die beste Skifahrerin der Welt – sie kann auch noch singen!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
5
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Meistkommentiert
1
Aussage von Cassis zur EU gibt zu reden
2
Finanzsorgen wachsen – jeder zweite Schweizer kann nicht sparen
3
Europäer nehmen Putins Schatzkiste ins Visier
4
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Meistgeteilt
1
Drohnenalarm nach Putin-Auftritt in Sotschi + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Putin unterstützt Trumps Friedensplan + EDA: Aufbringung der Gaza-Flottille im Gange
3
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
Snapchat begrenzt kostenlosen Speicherplatz – und will dir ein Abo verkaufen
Vor Europa-League-Kracher: Wüste Szenen zwischen Fans von Basel und Stuttgart
Am Donnerstagabend empfängt Basel den VfB Stuttgart. Im Stadion kam es rund vierzig Minuten vor Spielbeginn zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Fanlagern. Angeblich wollten die Anhänger der Stuttgarter vor der Partie die FCB-Choreo klauen und zerstören.
Rund 7000 Fans vom VfB Stuttgart werden heute Abend im Basler St.Jakob-Park erwartet. Schon am frühen Nachmittag trafen die ersten Fans des Bundesligisten am Barfüsserplatz ein. Um 18.30 Uhr zog der Fanmarsch der Stuttgarter los. Singend sorgten die Anhänger des VfB für gute Stimmung.
Zur Story