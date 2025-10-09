Grüne toben wegen Röstis Verkehrsplänen: «Entscheid des Stimmvolkes wird untergraben»

Angesichts von erwarteten 14 Milliarden Mehrkosten beim Ausbau der Bahn-Infrastruktur und dem Nein zum Autobahn-Ausbau an der Urne im vergangenen Jahr will der Bundesrat beim Ausbau der Verkehrsnetze Prioritäten setzen.

Die Grundlage dafür liefert ein Gutachten der ETH Zürich, das der zuständige Professor Ulrich Weidmann am Donnerstagnachmittag präsentierte. Uvek-Vorsteher Albert Rösti hat sich im Anschluss an die Präsentation zum weiteren Vorgehen des Bundesrates geäussert.

Verkehrsminister Albert Rösti präsentierte am Donnerstag seine Pläne. Bild: keystone

Bis Ende Januar 2026 muss das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) Projekte vorschlagen, die in die Nationalstrassen- und die Bahninfrastruktur-Ausbauschritte sowie ins fünfte Programm Agglomerationsverkehr aufgenommen werden sollen.

Für die Bahn-Infrastruktur soll das Uvek eine Variante vorlegen, die von mehr Einnahmen ausgeht, aber nicht im Widerspruch steht zum Entlastungspaket 27, das derzeit im Parlament diskutiert wird. Bei den Strassen-Projekten und bei Agglomerationsprogrammen soll von den bestehenden finanziellen Rahmenbedingungen ausgegangen werden.

Die Ausbauschritte für Strasse und Bahn sowie die Beiträge ans Programm Agglomerationsverkehr will der Bundesrat in der Vernehmlassung bündeln und damit die gesamtheitliche Planung der nächsten Ausbauschritte aufzeigen. Gegen die Beschlüsse zu Bahn und Strasse plant er dann aber getrennte Referenden.

Grüne: «Keine Megastrassen durch die Hintertür»

In einer Mitteilung schreiben die Grünen, dass das Nein vom 24. November 2024 gegen den Autobahnausbau ein deutliches Zeichen gewesen sei.

Rösti würde, anstatt eine echte nachhaltige Verkehrswende einzuleiten, weiter «auf neue Megastrassen» setzen. Dies sei ein Mobilitätsverständnis, das die Stimmbevölkerung ablehne.

Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone. Bild: keystone

Die Grünen stören sich daran, dass zwei der im November abgelehnten Autobahn-Projekte – in Basel und St. Gallen – erneut auf den Tisch gebracht werden. So werde der Entscheid an der Urne untergraben. Mit seinem Auftrag zum ETH-Gutachten «Verkehr 2045» «bestellt Rösti neue Autobahnen im Umfang von 9 Milliarden Franken».

Präsidentin Lisa Mazzone betont:

«Das sind Pläne, die weder ökologisch noch demokratisch vertretbar sind. Anstatt Flächen zu betonieren, müssen wir endlich in klimaverträgliche Mobilität investieren.»

Winterthurer Stadtrat ist alarmiert

Der Winterthurer Stadtrat zeigt sich nach einem ETH-Bericht zu Strassen- und Bahnprojekten alarmiert. Ein Ausbau der A1 auf sechs Spuren im Raum Töss erst nach 2045 bremse die Stadtentwicklung empfindlich aus.

Neben dem späteren Ausbau der A1 zählt er auch die Einschätzung zum Bahnhof Grüze Nord zu den Enttäuschungen. Diesem teilte der Bericht die tiefste Prioritätenstufe zu.

Auch den Ausbau des Bahnhofs Oberwinterthur sieht der Bericht nicht als so wichtig an wie der Winterthurer Stadtrat. Gefordert sei nun die Politik. «Die Wichtigkeit der Projekte ist für die gesamte Stadtentwicklung in Winterthur immens», teilt der Stadtrat mit.

Die Zürcher Politikerinnen und Politiker sollten nun in Bern Überzeugungsarbeit leisten. Als prioritär bezeichnet der Bericht hingegen andere Projekte im Kanton Zürich: die Lückenschliessung der Oberlandautobahn, das vierte Gleis des Bahnhofs Stadelhofen und den Zimmerberg-Basistunnel II.

Bundesrat äussert sich 2026

Zu den Befunden der Experten könne und wolle er sich noch nicht äussern, sagte Verkehrsminister Albert Rösti am Donnerstag in Bern vor den Medien. Die Studie biete aber eine gute Grundlage für das weitere Vorgehen.

«Es braucht jetzt umfassende Diskussionen, vor allem mit den Direktbetroffenen und den Kantonen», sagte Rösti. Der Fall sei dies vor allem dort, wo die Resultate des Gutachtens nicht den Erwartungen entsprächen. «Wir gehen das ergebnisoffen an, es braucht eine mehrheitsfähige Vorlage.»

Zum Bericht äussern werde sich der Bundesrat erst im Januar. Zuerst wolle er nun die Stellungnahmen aus den Regionen einholen und danach Eckwerte für eine Vernehmlassungsvorlage setzen. Mitte 2026 soll dann die Vernehmlassungsvorlage bereit sein, die Schiene, Strasse und auch Projekte aus den Agglomerationen umfasst.

