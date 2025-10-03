bedeckt11°
Federica Brignone kämpft sich nach der Verletzung zurück

epa12152683 Italian skier Federica Brignone smiles as she attends a press conference about her recovery after her injury during the Italian championships, at J Medical, in Turin, Italy, 03 June 2025. ...
Federica Bringnone verletzte sich im April schwer.Bild: keystone

«Bin noch nicht bereit zu fahren»: Trotzdem bleibt Olympia das grosse Ziel von Brignone

Im Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Ob Federica Brignone dabei ist, ist noch unklar. Denn die 35-Jährige verletzte sich vor einem halben Jahr schwer.
03.10.2025, 16:0403.10.2025, 16:04
Ein Artikel von
t-online

Federica Brignone hat offen über die schwerste Phase ihrer Karriere gesprochen. Die Italienerin stürzte im April an den italienischen Ski-Meisterschaften im Fassatal schwer. Nach dem Bruch von Schien- und Wadenbein sowie einem Kreuzbandriss war lange unklar, ob die italienische Ski-Weltmeisterin überhaupt wieder normal laufen könne. Sie habe nicht gewusst, ob sie «jemals wieder Ski fahren würde», sagte sie am Freitag.

Ob sie im kommenden Winter starten kann, ist weiter offen. «Ich bin noch nicht bereit zu fahren», erklärte die 35-Jährige bei einer Pressekonferenz in Frankreich. Eine zweite Operation im Sommer sollte helfen, doch Schmerzen begleiten sie bis heute. Selbst beim Joggen halte sie nur wenige Minuten durch.

Italy&#039;s Federica Brignone is carried away on a toboga after she broke multiple bones in her left leg during a giant slalom crash at the Italian championships in the Lusia ski area, in Val di Fass ...
Brignone stürzte an den italienischen Meisterschaften.Bild: keystone

Trotzdem trainiert Brignone für ihr grosses Ziel: die Olympischen Spiele 2026 in Italien. «Ich will alles geben, damit ich nichts bereuen muss», betonte sie. Druck verspüre sie nicht, eine Goldmedaille «brauche» sie nicht mehr – dafür sei ihre Karriere bereits reich genug.

Die Italienerin gewann zweimal den Gesamtweltcup, siegte 37-mal im Weltcup und sammelte insgesamt acht WM-Medaillen, darunter zwei Titel. An Olympischen Spielen gewann Brignone bisher drei Medaillen, aber noch nie eine goldige. (riz/tonline)

Hintermann fühlt sich «tipptopp» und möchte wieder konkurrenzfähig sein
Mehr Sport:
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1 / 23
Die Abfahrts-Weltmeister seit 1985
1985 in Bormio: Pirmin Zurbriggen (SUI) vor Peter Müller (SUI) und Doug Lewis (USA).
quelle: imago-images.de
So verbringen die Ski-Profis den Sommer
Video: watson
