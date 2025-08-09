sonnig32°
EM 2025: Hannah Hampton schikanierte im Penaltyschiessen wohl Gegnerin

England goalkeeper Hannah Hampton reacts after a save during a penalty shootout at the end of the Women&#039;s Euro 2025 final soccer match between England and Spain at St. Jakob-Park in Basel, Switze ...
Hielt zwei Penaltys und wurde so zur Finalheldin Englands: Goalie Hannah Hampton.Bild: keystone

England-Goalie Hampton gibt zu, wie sie Spaniens Torhüterin im EM-Final schikanierte

09.08.2025, 16:1609.08.2025, 16:16
Mehr «Sport»

Im EM-Final in Basel stand es nach 120 Minuten 1:1, weshalb das Penaltyschiessen zwischen England und Spanien entscheiden musste. Dort setzten sich die Lionesses 3:1 durch und wurden so wie drei Jahre zuvor Europameisterinnen. Dabei half womöglich auch ein kleiner Trick von Goalie Hannah Hampton.

Wie die 24-Jährige, die zwei Penaltys pariert hatte, knapp zwei Wochen nach dem Spiel nun zugab, warf sie nämlich die Trinkflasche der spanischen Torhüterin Cata Coll ins Publikum hinter dem Tor. Dort sassen die englischen Fans. Auf der Flasche hatte Coll Informationen zu den gegnerischen Penaltyschützinnen notiert.

epa12266569 Spain&#039;s goalkeeper Catalina Coll looks disappointed after losing the UEFA Women&#039;s EURO 2025 final soccer match between England and Spain, in Basel, Switzerland, 27 July 2025. EPA ...
Cata Coll musste im EM-Final womöglich ohne die Informationen zu den englischen Penaltyschützinnen auskommen.Bild: keystone

«Ich dachte mir, wenn sie ins Tor geht, nehme ich die Flasche und werfe sie in die englischen Fans, damit sie sie nicht mehr hat», so Hampton gegenüber TalkSport. Sie selbst habe die Instruktionen zu den Schützinnen nie auf einer Flasche, da ja jede Gegnerin diese wegwerfen könne. «Deshalb packe ich diese auf meinen Arm», erklärte die englische Penaltykillerin, die zudem sagte: «Es war nicht schwer, an ihre Flasche heranzukommen, als sie im Tor stand. Sie war in einem Tuch, also habe ich sie einfach aufgehoben.»

«Ich kann Entfernungen nicht einschätzen»: England-Goalie lebt mit einer Sehschwäche

Coll habe davon nichts mitbekommen, wie Hampton berichtet. «Sie hat die Flasche gesucht und war völlig verwirrt. Ich musste mich echt zusammenreissen, damit ich nicht in Gelächter ausbreche», so die Chelsea-Torhüterin, «ich dachte mir: ‹Oh, ich weiss nicht, wo die Flasche hin ist.›»

Hampton wird von einigen Fans für ihre Aktion gefeiert. Im EM-Final müsse man alles für den Sieg geben, das sieht auch die Engländerin selbst so: «Man muss etwas machen, nicht?» Andere kritisieren ihr Vorgehen hingegen als unsportlich.

Was denkst du über die Aktion von Hannah Hampton?
An dieser Umfrage haben insgesamt 351 Personen teilgenommen

Ob die Geschichte tatsächlich stimmt, ist jedoch nicht ganz klar. Cata Coll reagierte auf X mit lachenden Emojis auf Hamptons Erzählung und schrieb dazu: «Wenn es wenigstens wahr wäre.» (nih)

Arsenal hat über 200 Millionen investiert, doch gesprochen wird über diesen 15-Jährigen
Mehr Sport:
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Der Song zum Zoll-Drama
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
2
