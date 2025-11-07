Lando Norris feiert einen Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von São Paulo. Ein früher Unfall von Oscar Piastri lässt das WM-Duell weiter zugunsten des Briten kippen.



Piastri schied nach einem Fahrfehler bereits nach wenigen Runden aus und liegt in der Gesamtwertung nun neun Punkte hinter Norris, seinem Teamkollegen bei McLaren. Das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell komplettierten das Podest im Sprintrennen. Titelverteidiger Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, dem Niederländer fehlen 39 Zähler auf die WM-Spitze. Schon am Sonntag beim viertletzten Grand Prix des Jahres hat der vierfache Weltmeister die Chance, den Rückstand wieder zu verkürzen.



Die beiden Sauber-Piloten Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto verpassten die Punkteränge. Während der Deutsche nach seinem Crash Platz 16 belegte, beendete der Lokalmatador aus Brasilien das Rennen nach einem Unfall in der letzten Runde nicht und wurde als 18. gewertet. (nih/sda/dpa)