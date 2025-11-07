Die Kasachin Jelena Rybakina hat in Riad zum ersten Mal in ihrer Karriere die WTA Finals gewonnen. Sie bezwang im Endspiel die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus. Rybakina verwertete nach 108 Minuten den ersten Matchball zum 6:3, 7:6 (7:0). Die 26-Jährige wehrte im zweiten Satz beim Stand von 4:5 und eigenem Aufschlag zwei Satzbälle von Sabalenka ab und gestand ihrer Gegnerin im Tie-Break keinen Punkt zu. Im ersten Satz gelang ihr zum 4:2 der einzige Servicedurchbruch in dieser Partie.
Rybakina hatte sich als letzte Spieler für das Saisonfinale der besten acht qualifiziert. In Riad unterstrich sie ihre gute Form zum Jahresende: Mitte Oktober hatte sie schon in Ningbo in China den Siegercheck geholt, anschliessend erreichte sie in Tokio die Halbfinals, konnte dort aber nicht antreten. (nih/sda)
