Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner. (sda)
Sinner mit souveränem Sieg +++ Vincent Sierro fällt verletzt aus
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Schicke uns deinen Input
Sinner setzt sich gegen Auger-Aliassime durch
Jannik Sinner, hinter dem Spanier Carlos Alcaraz die Nummer 2 der Welt, setzte sich in den ATP Finals in Turin gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8) 7:5, 6:1 durch und feierte den 27. Sieg in Serie in der Halle. Im ersten Satz gewann Sinner nach dem ersten Aufschlag sämtliche 21 Punkte. Jedoch konnte er erst den fünften Breakball sowie den dritten Satzball zum 7:5 verwerten.
Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner. (sda)
Im zweiten Durchgang ging es dann schnell, Auger-Aliassime liess sich beim Stand von 0:3 medizinisch behandeln. Die beiden trafen zum vierten Mal in diesem Jahr aufeinander und zum vierten Mal siegte Sinner. (sda)
Atalanta Bergamo entlässt Trainer Juric
Atalanta Bergamo hat den kroatischen Trainer Ivan Juric entlassen. Der letztjährige Sieger der Europa League hat keine der letzten sieben Partien in der Serie A gewonnen und belegt lediglich den 13. Tabellenplatz. Der 50-jährige Juric übernahm erst im vergangenen Juni die Nachfolge von Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini, der nach neun Jahren bei Atalanta zur AS Roma wechselte. (sda/apa/reuters)
Vincent Sierro fällt verletzt aus
Vincent Sierro verpasst die letzten beiden WM-Qualifikationspartien gegen Schweden am 15. November in Genf und Kosovo am 18. November in Pristina. Der in Saudi-Arabien tätige Mittelfeldspieler leidet an einer Wadenverletzung und hat das Nationalteam bereits verlassen, wie der SFV mitteilte.
Sierro wäre eine Alternative für Stammspieler Remo Freuler gewesen. Der Captain von Bologna hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Neu zur Schweizer Mannschaft gestossen ist Becir Omeragic von Montpellier.
Die beiden Verteidiger Ricardo Rodriguez (Adduktorenbeschwerden) und Luca Jaquez (muskuläre Beschwerden) absolvierten am Montag individuelle Trainingseinheiten und werden im Laufe der Trainingswoche das Teamtraining aufnehmen. (sda)
Sierro wäre eine Alternative für Stammspieler Remo Freuler gewesen. Der Captain von Bologna hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Neu zur Schweizer Mannschaft gestossen ist Becir Omeragic von Montpellier.
Die beiden Verteidiger Ricardo Rodriguez (Adduktorenbeschwerden) und Luca Jaquez (muskuläre Beschwerden) absolvierten am Montag individuelle Trainingseinheiten und werden im Laufe der Trainingswoche das Teamtraining aufnehmen. (sda)
Fritz bezwingt Musetti deutlich
Der Amerikaner Taylor Fritz startete mit einem souveränen Sieg in die ATP Finals in Turin. Der Weltranglisten-Sechste bezwang den Italiener Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Welt, mit 6:3, 6:4. Fritz nahm seinem Gegner in beiden Sätzen jeweils einmal den Aufschlag ab und wehrte alle vier Breakbälle ab. Den ersten Matchball vergab er noch beim Stand von 5:3, den zweiten verwertete er dann bei eigenem Service.
Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach. Im zweiten Spiel vom Montag kommt es am Abend zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8). (riz/sda)
Fritz hatte die vorangegangenen drei Duelle gegen Musetti allesamt verloren. Der Italiener rückte aufgrund des Forfaits von Novak Djokovic (ATP 4) ins Teilnehmerfeld nach. Im zweiten Spiel vom Montag kommt es am Abend zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP 8). (riz/sda)
U17-Nati als Gruppensieger weiter
Das Schweizer Team zieht an der U17-Fussball-WM in Katar als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals ein. Zum Abschluss der Vorrunde gewinnt die Mannschaft von Trainer Luigi Pisino gegen Mexiko mit 3:1.
Die Schweizer legten einen Blitzstart hin. Obwohl Nico Lazri in der 10. Minute einen Elfmeter an den Pfosten schoss, führten die Schweizer schon nach 20 Minuten 2:0. Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg brachte das Schweizer Team nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später provozierte der beim FCZ tätige Jill Stiel, ein Neffe des Ex-Natigoalies Jörg Stiel, ein Eigentor des Mexikaners Felix Contreras. Stiel bereitete die ersten beiden Schweizer Tore vor. Mijajlovic erzielte neben dem 1:0 auch noch das 3:1 (58.), das zwei Minuten nach dem mexikanischen Anschlusstreffer fiel und die Partie mehr als vorentschied.
Der erste Schweizer Gegner in der K.o.-Phase, die am Freitag beginnt, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen vom Dienstag fest. (ram/sda)
Die Schweizer legten einen Blitzstart hin. Obwohl Nico Lazri in der 10. Minute einen Elfmeter an den Pfosten schoss, führten die Schweizer schon nach 20 Minuten 2:0. Mladen Mijajlovic vom SC Freiburg brachte das Schweizer Team nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später provozierte der beim FCZ tätige Jill Stiel, ein Neffe des Ex-Natigoalies Jörg Stiel, ein Eigentor des Mexikaners Felix Contreras. Stiel bereitete die ersten beiden Schweizer Tore vor. Mijajlovic erzielte neben dem 1:0 auch noch das 3:1 (58.), das zwei Minuten nach dem mexikanischen Anschlusstreffer fiel und die Partie mehr als vorentschied.
Der erste Schweizer Gegner in der K.o.-Phase, die am Freitag beginnt, steht erst nach den letzten Vorrundenspielen vom Dienstag fest. (ram/sda)
WM-Bronze für Schweizer Trio
Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler und Christoph Dürr sorgen an der Schiess-WM in Kairo für den ersten Schweizer Medaillengewinn. Das Trio sichert sich im Dreistellungsmatch Gewehr 50 m Bronze.
Der Kampf um Platz 3 war eine ganz enge Angelegenheit. Die drei Schweizer wiesen im Schlussklassement mit 1764 die gleiche Punktzahl wie Italien aus, behielten aber dank der höheren Anzahl an Maximaltreffern die Oberhand. Mit nur einem Punkt weniger belegen Serbien und die USA die Plätze 5 beziehungsweise 6. Den Titel gewann Frankreich mit 1771 Punkten vor Norwegen mit 1768 Punkten. (abu/sda)
Der Kampf um Platz 3 war eine ganz enge Angelegenheit. Die drei Schweizer wiesen im Schlussklassement mit 1764 die gleiche Punktzahl wie Italien aus, behielten aber dank der höheren Anzahl an Maximaltreffern die Oberhand. Mit nur einem Punkt weniger belegen Serbien und die USA die Plätze 5 beziehungsweise 6. Den Titel gewann Frankreich mit 1771 Punkten vor Norwegen mit 1768 Punkten. (abu/sda)
Sonderfonds der FIFA für Profis mit Lohnausfall
Die FIFA will von ausbleibenden Gehaltszahlungen betroffenen Fussballprofis künftig mit einem Sonderfonds helfen. Für die Jahre 2026 bis 2029 stellt der Weltverband 20 Millionen Dollar zur Verfügung.
Die Einzelheiten für die neue Geldquelle wollen die Zuständigen der FIFA in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festlegen. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler wegen finanziellen Problemen ihrer Arbeitgeber auf ihren Lohn verzichten müssen. Auch sonst sollen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen eintreten.
So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen zwei Saisons liegen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in FIFA-Ausschüssen. (abu/sda/dpa)
Die Einzelheiten für die neue Geldquelle wollen die Zuständigen der FIFA in enger Abstimmung mit Spielergewerkschaften festlegen. Einspringen soll der Fonds, wenn Spieler wegen finanziellen Problemen ihrer Arbeitgeber auf ihren Lohn verzichten müssen. Auch sonst sollen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen eintreten.
So wurde unter anderem bestätigt, dass mindestens 72 Stunden Regenerationszeit zwischen zwei Spielen sowie mindestens 21 Tage Pause zwischen zwei Saisons liegen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens beschlossen überdies die künftige Mitwirkung von Spielergewerkschaftsvertretern in FIFA-Ausschüssen. (abu/sda/dpa)
FIFA has announced the creation of a Professional Players Consultation Forum to address the growing concerns over player welfare.— Plaantik (@Plaantik) November 10, 2025
FIFA is officially proposing:
- Mandatory minimum of 72 hours between matches and at least one rest day per week.
- Minimum of 21 days of rest be… pic.twitter.com/oHwU72xlab
Lisa Mamié tritt zurück
Eine der besten Schweizer Schwimmerinnen der vergangenen Jahre hat genug vom Spitzensport. Lisa Mamié gibt ihren sofortigen Rücktritt bekannt.
Ihren Entscheid für den Rückzug begründet die 27-jährige Zürcherin mit einer Schulterverletzung, die sie daran hindert, Trainings auf dem erforderlichen Niveau zu absolvieren, und ihre aktuelle Lebenssituation. Der Entschluss ist ihr nicht leicht gefallen. (abu/sda)
Ihren Entscheid für den Rückzug begründet die 27-jährige Zürcherin mit einer Schulterverletzung, die sie daran hindert, Trainings auf dem erforderlichen Niveau zu absolvieren, und ihre aktuelle Lebenssituation. Der Entschluss ist ihr nicht leicht gefallen. (abu/sda)
Abe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt
Taisei Abe, Mittelfeldspieler beim FC Luzern, muss für zwei Super-League-Partien aussetzen. Der Japaner wird nach seinem Platzverweis am Samstag beim 2:3 gegen den FC Zürich gesperrt.
Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der 71. Minute zugetragen. Abe traf bei seinem Klärungsversuch im eigenen Strafraum Steven Zuber oberhalb des Knöchels. Die Folge war nicht nur der Platzverweis, sondern auch ein Penalty, den Markelo zum Anschlusstreffer zum 1:2 für den FCZ verwertete und womit er die Wende einleitete. (abu/sda)
Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der 71. Minute zugetragen. Abe traf bei seinem Klärungsversuch im eigenen Strafraum Steven Zuber oberhalb des Knöchels. Die Folge war nicht nur der Platzverweis, sondern auch ein Penalty, den Markelo zum Anschlusstreffer zum 1:2 für den FCZ verwertete und womit er die Wende einleitete. (abu/sda)
NBA-Rekordcoach Wilkens gestorben
Basketball-Legende Lenny Wilkens ist tot. Der frühere Spieler und Trainer ist im Alter von 88 Jahren verstorben.
Wilkens stand bei 2487 NBA-Spielen als Coach in der Verantwortung, so oft wie keiner seiner Trainerkollegen in der weltweit besten Basketball-Liga. 1979 führte er die Seattle SuperSonics zum Meistertitel. An Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Cheftrainer (1996). (ram/sda)
Wilkens stand bei 2487 NBA-Spielen als Coach in der Verantwortung, so oft wie keiner seiner Trainerkollegen in der weltweit besten Basketball-Liga. 1979 führte er die Seattle SuperSonics zum Meistertitel. An Olympischen Spielen gewann er Gold mit dem berühmten Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Cheftrainer (1996). (ram/sda)
Rockets reagieren auf Niederlage
Die Houston Rockets mit Clint Capela kehren in der NBA umgehend zum Siegen zurück. Das Team aus Texas bezwingt die Milwaukee Bucks auswärts 122:115. Die Rockets reagierten mit dem Erfolg bei den Bucks bei erster Gelegenheit auf die Niederlage zwei Tage zuvor in San Antonio, mit der die Serie von fünf gewonnenen Partien zu Ende gegangen war.
Gegen die Bucks lagen die Rockets lange Zeit im Hintertreffen; im Verlauf des zweiten Viertels betrug der Rückstand bis zu 14 Punkte. Die entscheidende Wende gelang den Gästen 102 Sekunden vor Schluss. Clint Capela stand knapp sieben Minuten auf dem Parkett und wies in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus. (abu/sda)
Gegen die Bucks lagen die Rockets lange Zeit im Hintertreffen; im Verlauf des zweiten Viertels betrug der Rückstand bis zu 14 Punkte. Die entscheidende Wende gelang den Gästen 102 Sekunden vor Schluss. Clint Capela stand knapp sieben Minuten auf dem Parkett und wies in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus. (abu/sda)
Wolfsburg stellt Simonis frei
Der VfL Wolfsburg trennt sich per sofort von seinem Trainer Paul Simonis. Dies gab der Bundesligist am Sonntagabend bekannt, zwei Tage nach der 1:2-Niederlage in Bremen. Interimistisch übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Führung der 1. Mannschaft, die in der Bundesliga auf Platz 14 abgerutscht ist.
Der 40-jährige Niederländer Simonis war erst im Sommer zu den ambitionierten Niedersachsen gewechselt. Von zwölf Spielen konnte er nur drei gewinnen. Aus den letzten acht Spielen resultierten sieben Niederlagen. (nih/sda)
Der 40-jährige Niederländer Simonis war erst im Sommer zu den ambitionierten Niedersachsen gewechselt. Von zwölf Spielen konnte er nur drei gewinnen. Aus den letzten acht Spielen resultierten sieben Niederlagen. (nih/sda)
Die Schweizer U17 ist sicher in der WM-K.o.-Runde
Die Schweizer U17-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die WM-Sechzehntelfinals in Katar schon vor dem letzten Gruppenspiel auf sicher. Mit den gegen die Elfenbeinküste (4:1) und Südkorea (0:0) gesammelten vier Punkten ist das Team von Nationalcoach Lugi Pisino auch bei einer Niederlage gegen Mexiko zum Vorrunden-Abschluss am Montag im schlechtesten Fall einer der besten Gruppendritten. (nih/sda)
Das Citius-Meeting ist Geschichte
Nach sieben Austragungen wird das Citius Meeting in Bern nicht weitergeführt. Dies gab das Organisationskomitee am Sonntag bekannt. Als Grund nannte es den hohen Aufwand – sowohl zeitlich als auch finanziell – den das junge OK ehrenamtlich kaum mehr habe stemmen können. Diese Umstände hatten bereits eine Durchführung im vergangenen Jahr verunmöglicht. Nachdem diesen Sommer ein neuer Anlauf genommen wurde, ziehen die Organisatoren nun einen Schlussstrich.
Seit 2018 war das internationale Meeting im Leichtathletik-Stadion Wankdorf fester Bestandteil der Schweizer Leichtathletikszene. (nih/sda)
Seit 2018 war das internationale Meeting im Leichtathletik-Stadion Wankdorf fester Bestandteil der Schweizer Leichtathletikszene. (nih/sda)
Alcaraz startet mit Sieg
Carlos Alcaraz feiert bei den ATP Finals in Turin einen Auftaktsieg. Der Weltranglisten-Zweite aus Spanien gewinnt gegen Alex de Minaur nach Startschwierigkeiten mit 7:6 (7:5), 6:2.
Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball.
Der zweite Umgang war eine klare Sache für den 22-Jährigen, der auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entschied und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startete. 2024 verlor Alcaraz die Auftaktpartie überraschend gegen Casper Ruud, was ihn schliesslich das Ticket für die Halbfinals kostete. (nih/sda)
Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil schliesslich zurück auf seine Seite und verwertete den ersten Satzball.
Der zweite Umgang war eine klare Sache für den 22-Jährigen, der auch das fünfte Duell mit dem Australier für sich entschied und – anders als im Vorjahr – erfolgreich ins Saisonendturnier der besten acht Spieler des Jahres startete. 2024 verlor Alcaraz die Auftaktpartie überraschend gegen Casper Ruud, was ihn schliesslich das Ticket für die Halbfinals kostete. (nih/sda)
Vaduz rückt näher an Aarau heran
Der FC Vaduz profitiert von der Niederlage des FC Aarau und verkürzt mit dem 3:2-Heimsieg gegen Stade Lausanne-Ouchy den Rückstand gegenüber dem Leader auf drei Punkte.
Der fünfte Sieg in Folge der Liechtensteiner kam nach einem 0:1-Rückstand zustande. Captain Nicolas Hasler mittels Penalty (45.) sowie der kanadische Stürmer Ayomide Akinola mit den Toren zum 2:1 (53.) und 3:1 (66.) kehrten die Partie. (nih/sda)
Der fünfte Sieg in Folge der Liechtensteiner kam nach einem 0:1-Rückstand zustande. Captain Nicolas Hasler mittels Penalty (45.) sowie der kanadische Stürmer Ayomide Akinola mit den Toren zum 2:1 (53.) und 3:1 (66.) kehrten die Partie. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User
Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson