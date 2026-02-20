bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Olympia 2026: Schweiz gegen Norwegen im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Keine Punkte im ersten End: Schweizer Curler kämpfen um die Bronzemedaille

20.02.2026, 19:0420.02.2026, 19:21
Schicke uns deinen Input
avatar
Die Norweger haben die Partie eröffnet
Gleich startet die Partie
In wenigen Minuten beginnt die Partie um die Bronzemedaille. Die Schweizer profitieren im ersten End vom Vorteil des letzten Steins. Hoffen wir, die Partie verläuft besser als gestern.
Die Schweizer Frauen konnten heute jubeln
Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final
)
Norwegen in der Round Robin deutlich geschlagen
In der Round Robin setzten sich die Schweizer problemlos gegen Norwegen durch und gewannen am Mittwoch gleich mit 10:4 gegen die Skandinavier. Wir sind gespannt wie sich die Schweizer von der ärgerlichen Niederlage im Halbfinal erholt haben.
Curler kämpfen um Bronze
Die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller, welche die Vorrunde ungeschlagen beendet hatten, wollen sich nach der 5:8-Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien immerhin noch Bronze sichern. Im Spiel um Platz 3 treffen sie um 19.05 Uhr auf Norwegen, das Kanada mit 4:5 unterlag. Die Partie kann live im Ticker mitverfolgt werden.
  • Die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller, welche die Vorrunde ungeschlagen beendet hatten, wollen sich nach der 5:8-Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien immerhin noch Bronze sichern. Im Spiel um Platz 3 treffen sie um 19.05 Uhr auf Norwegen, das Kanada mit 4:5 unterlag.
  • In der Round Robin setzten sich die Schweizer klar und deutlich gegen Norwegen durch. Vor zwei Tagen gewannen Schwaller und co. gleich mit 10:4 gegen die Skandinavier. (riz/sda)
Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 14
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alina Müller schiesst die Schweiz erneut zu Bronze: «Bedeutet noch mehr als 2014»
Die Schweizer Frauen gewinnen zum zweiten Mal nach 2014 Olympia-Bronze im Eishockey. Die Equipe von Trainer Colin Muller siegt im Spiel um Rang 3 gegen Schweden 2:1 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor erzielt in der letzten Minute der Overtime Alina Müller.
Die Schweizerinnen erreichten das Spiel um Bronze mit nur sechs erzielten Toren aus den vorangegangenen sechs Begegnungen. Im Viertelfinal setzten sie sich gegen das favorisierte Finnland mit 1:0 durch. Die Schwedinnen gewannen die deutlich schwächere Gruppe B mit einem Torverhältnis von 18:2 und blieben im Viertelfinal gegen Tschechien (2:0) wie die Schweizerinnen ohne Gegentreffer. Es spielten also zwei defensiv starke Teams gegeneinander, daher war kein offensives Spektakel zu erwarten. Und genau so entwickelte sich die Partie.
Zur Story