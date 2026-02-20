Liveticker
Keine Punkte im ersten End: Schweizer Curler kämpfen um die Bronzemedaille
Die Norweger haben die Partie eröffnet
Gleich startet die Partie
In wenigen Minuten beginnt die Partie um die Bronzemedaille. Die Schweizer profitieren im ersten End vom Vorteil des letzten Steins. Hoffen wir, die Partie verläuft besser als gestern.
Die Schweizer Frauen konnten heute jubeln
Norwegen in der Round Robin deutlich geschlagen
In der Round Robin setzten sich die Schweizer problemlos gegen Norwegen durch und gewannen am Mittwoch gleich mit 10:4 gegen die Skandinavier. Wir sind gespannt wie sich die Schweizer von der ärgerlichen Niederlage im Halbfinal erholt haben.
Curler kämpfen um Bronze
Die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller, welche die Vorrunde ungeschlagen beendet hatten, wollen sich nach der 5:8-Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien immerhin noch Bronze sichern. Im Spiel um Platz 3 treffen sie um 19.05 Uhr auf Norwegen, das Kanada mit 4:5 unterlag. Die Partie kann live im Ticker mitverfolgt werden.
