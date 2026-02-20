Die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller, welche die Vorrunde ungeschlagen beendet hatten, wollen sich nach der 5:8-Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien immerhin noch Bronze sichern. Im Spiel um Platz 3 treffen sie um 19.05 Uhr auf Norwegen, das Kanada mit 4:5 unterlag. Die Partie kann live im Ticker mitverfolgt werden.