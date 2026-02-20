Die Schweizer Curlerinnen stehen im Olympia-Final. Bild: keystone

Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final

Die Schweizer Curlerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni gewinnen im Halbfinal gegen die USA und stehen somit zum ersten Mal seit 20 Jahren in einem Olympia-Final. In diesem treffen sie auf Schweden. Eine Medaille haben die Schweizerinnen bereits auf sicher.

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke dürfen sich über eine Olympia-Medaille freuen. Im Halbfinal setzen sich die Schweizer Curlerinnen gegen die USA mit 7:4 durch.

Nachdem das Quartett vor einem Tag gegen die US-Amerikanerinnen im letzten Round-Robin-Spiel noch knapp als Verliererinnen vom Eis gehen musste, zeigte es heute eine viel bessere Leistung.

Die Schweizerinnen haben allen Grund zum Jubeln. Bild: keystone

Im zweiten End konnten die Schweizerinnen mit einem Zweierhaus zum ersten Mal in Führung gehen. Während die USA mit Skip Tabitha Peterson in den ersten drei Ends, in welchen sie den Vorteil des letzten Steines hatten, jeweils nur einen Punkt schreiben konnten, gab es auch vierten End zwei Punkte für die Schweiz. Im sechsten und siebten Durchgang kam es jeweils zu einem Nullerend. Davon profitierten die Schweizerinnen, weil sie so auch im achten End den letzten Stein spielen konnten. In diesem End baute die Schweiz den Vorsprung auf 5:3 aus.

Die USA verpassten im zweitletzten End nur knapp ein Dreierhaus und konnten zum vierten Mal nur einen Punkt schreiben. Den 5:4-Vorsprung liess sich die Schweiz im abschliessenden End nicht mehr nehmen. Alina Pätz behielt beim letzten Stein die Nerven und die Schweizerinnen freuten sich nochmals über ein Zweierhaus.

Ich durfte bereits viele solche Momente miterleben, aber dieser ist sicher zuoberst. Wir haben versucht, so zu spielen wie immer. Das war nicht einfach. Wir waren einfach für die Olympischen Spiele bereit. Es macht mich sehr stolz, konnten wir das heute zeigen. Wir waren schon sehr nervös. Ich bin ja schon alt, aber ich bin während der Partie nochmals ein paar Jahre älter geworden. Silvana Tirinzoni nach der Partie gegenüber «SRF».

Der Olympia-Final startet am Sonntag um 11 Uhr. In diesem treffen die Schweizerinnen auf Schweden. Die Skandinavierinnen gewannen ihren Halbfinal gegen Kanada. In der Round Robin verlor die Schweiz mit 4:6 gegen Schweden. Die beiden Teams trafen vor vier Jahren im Bronzespiel aufeinander. Auch diese Partie entschieden die Schwedinnen für sich.

Im Olympia-Final trifft die Schweiz auf Schweden oder Kanada. Bild: keystone

Im Jahr 2006, als die Olympischen Spiele ebenfalls in Italien stattfanden, standen die Schweizerinnen zum letzten Mal im Olympia-Final. Das Team von Skip Mirjam Ott verlor damals mit 6:7, ebenfalls gegen Schweden. Noch nie gewann ein Schweizer Curling-Team der Frauen Olympia-Gold. Bereits am heutigen Abend stehen die Schweizer Männer mit Skip Yannick Schwaller im Einsatz und spielen gegen Norwegen um die Bronzemedaille. (riz)