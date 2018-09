Sport

Super League: YB bleibt makellos – FCZ taucht im Tessin



Super League, 6. Runde Lugano – Zürich 1:0 (1:0) Sion – Young Boys 0:3 (0:1)

Fassnacht schiesst YB zum sechsten Sieg in Serie – Harmloser FCZ taucht in Lugano

Die Young Boys gewinnen in der 6. Runde zum sechsten Mal. Das 3:0 in Sitten ist ein zu hoher Sieg, denn der FC Sion verschiesst beim Stande von 1:0 einen Penalty. Der FC Zürich verliert in Lugano 0:1.

Sion – Young Boys 0:3

– Die Young Boys behalten auch nach der 6. Super-League-Runde ihre weisse Weste. Der Schweizer Meister siegt beim FC Sion am 50. Geburtstag des Stade de Tourbillon mit 3:0.

– Christian Fassnacht bringt den Meister in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Nach Vorarbeit von Leonardo Bertone lässt der Stürmer Sion-Goalie Kevin Fickentscher aus kurzer Distanz keine Chance.

– Probleme bekommt der Meister erst in der zweiten Halbzeit. Vor allem kurz vor Ablauf einer Stunde steht Sion zweimal nahe am Ausgleich. Erst fliegt ein Kopfball von YB-Stürmer Guillaume Hoarau an den eigenen Pfosten, dann schiesst Adryan einen Foulpenalty zwei Meter über das Tor.

– Sion drückt auch danach, doch YB macht die Tore: In der Nachspielzeit treffen Fassnacht mit einem nicht unhaltbaren Flachschuss und Ulisses Garcia wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum 3:0-Endstand. Für Sion ist es die dritte Niederlage in Serie – auf Trainer Maurizio Jacobacci dürften schwierige Tage zukommen.

– YB zeigte keine brillante Leistung. Aber dennoch eine Leistung, die mehr als nur ausreichte, um einen der potentiellen Herausforderer in der Super League deutlich zu dominieren.

Lugano – Zürich 1:0

– Luganos neuer Stürmer Miroslav Covilo schiesst die Tessiner zum 1:0-Erfolg gegen gegen den FC Zürich. Der 1,92-Meter-Neuzugang von Cracovia Krakau, der erst am Donnerstag nach Lugano gewechselt war, trifft in der 44. Minute nach einem Eckball per Kopf.



– Der neue FCZ-Stürmer Assan Ceesay, der auch erst vorgestern von Lugano nach Zürich gewechselt war, kam nicht zum Einsatz. Der Papierkram sei nicht rechtzeitig erledigt gewesen, erklärte Sportchef Thomas Bickel. Für die gefährlichste FCZ-Offensivaktion sorgt so Stephan Odey. Sein Schuss fliegt in der 53. Minute nur knapp am Lugano- Tor vorbei. Am Ende stehen die Tessiner dem 2:0 gar deutlich näher als der FCZ dem Ausgleich.



– Das 0:1 in Lugano ist das vierte FCZ-Spiel in Folge ohne Sieg und die Zürcher mit fünf Toren in sechs Spielen die ungefährlichste Super-League-Mannschaft. Dank dem zweiten Saisonsieg ziehen die Luganesi am FCZ vorbei und übernehmen vorübergehend den dritten Tabellenplatz.

Die Telegramme

Sion - Young Boys 0:3 (0:1)

10'800 Zuschauer. - SR San.

Tore: 14. Fassnacht (Bertone) 0:1. 91. Fassnacht 0:2. 94. Garcia (Aebischer) 0:3.

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Raphael, Neitzke, Abdellaoui (71. Lenjani); Ndoye (61. Mveng), Kouassi; Kasami, Adryan, Djitté; Uldrikis (54. Carlitos).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Wüthrich, Von Bergen, Benito; Moumi Ngamaleu (88. Schick), Sanogo, Bertone, Fassnacht (92. Garcia); Hoarau, Assalé (66. Aebischer).

Bemerkungen: Sion ohne Zock, Angha, Grgic, Kukeli, Mitrjuschkin, Toma, Acquafresca (alle verletzt) und Song (nicht im Aufgebot). Young Boys ohne Sulejmani, Sow, Lauper und Lotomba (alle verletzt). 60. Adryan schiesst Foulpenalty über das Tor. Verwarnungen: 42. Hoarau (Foul), 68. Abdellaoui (Foul), 71. Kouassi (Foul), 81. Aebischer (Foul).

Lugano - Zürich 1:0 (1:0)

3348 Zuschauer. - SR Klossner.

Tor: 44. Covilo (Sabbatini) 1:0.

Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà; Covilo; Masciangelo (68. Brlek), Sabbatini, Vecsei (88. Abedini), Mihajlovic; Gerndt (75. Bottani), Crnigoj.

Zürich: Brecher; Nef, Palsson (72. Marchesano), Mirlind Kryeziu; Winter, Domgjoni (78. Aliu), Hekuran Kryeziu, Pa Modou; Khelifi, Schönbächler (61. Kololli); Odey.

Bemerkungen: Lugano ohne Da Costa, Piccinocchi, Manicone, Kecskes (alle verletzt) Sulmoni und Krasniqi (beide nicht im Aufgebot). Zürich ohne Rüegg (gesperrt), Bangura, Maouche, Sarr und Kempter (alle verletzt). Verwarnungen: 2. Schönbächler (Foul), 72. Hekuran Kryeziu (Reklamieren), 72. Baumann (Spielverzögerung), 74. Kololli (Foul), 76. Daprelà (Foul), 89. Yao (Spielverzögerung).

Die Tabelle

