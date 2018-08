Sport

Super League

Schweizer Cup: GC schlägt Buochs souverän



Schweizer Cup, 1. Runde Buochs (1.) – Grasshoppers 0:2 (0:1) Dietikon (2.i) – Lugano 0:4 (0:2) Gland (2.) – Luzern 1:9 (0:4) Ueberstorf (2.i) – St.Gallen 0:6 (0:2) Freienbach (2.i) – Schaffhausen 0:5 (0:3) Fleurier (2.) – Nidau (2.) 3:1 Klingnau (2.) – Bramois (2.) 7:0 Yverdon (PL) – Xamax 0:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

GC feiert im Cup den ersten Saisonsieg – Luzern verpasst das «Stängeli» nur knapp

Super-League-Schlusslicht GC hat im Cup souverän die 2. Runde erreicht. Beim Erstligisten Buochs, der 2014 YB eliminierte, siegt der Schweizer Rekordmeister mit 2:0. Neuzugang Aimery Pinga muss in der 32. Minute beim ersten GC-Treffer nach herrlicher Kombination nur noch den Fuss hinhalten. Kurz nach der Pause erhöht Jeffren aus spitzem Winkel durch die Beine von Buochs-Keeper Aaron Hönger zum 2:0.

Bild: KEYSTONE

Der Sieg hätte für GC, das im Vergleich zum letzten Meisterschaftsspiel mit sieben Neuen antrat, durchaus noch höher ausfallen können, Petar Pusic trifft in der 79. Minute aber nur die Latte. Buochs hatte aber ebenfalls seine Chancen: Kurz vor der Pause verpasst Augustin Tanushaj den Ausgleich aus kurzer Distanz, fünf Minuten vor Schluss pariert GC-Goalie Mateo Matic einen Schuss von Christophe Lambert.

Die Auslosung der 2. Hauptrunde: Schaffhausen (CL) – Young Boys

Lausanne (CL) – Sion

Azzurri Lausanne (1.) – Lugano

Echallens (1.) – Basel

Stade Nyonnais (PL) – Grasshoppers

Servette (CL) – Luzern

Moutier (2.i) – Thun

Aarau (CL) – Xamax

Breitenrain (PL) – Zürich

Muri (2.i) – St.Gallen

Bellinzona (PL) – Winterthur (CL)

Klingnau (2.) – Chiasso (CL)

Bavois (PL) – Rapperswil (CL)

Red Star (1.) – Cham (PL)

Wohlen (PL) – Wil (CL)

Fleurier (2.) – Kriens (CL)

Noch höher als die Grasshoppers siegten der FC Luzern (9:1 in Gland), St. Gallen (6:0 in Ueberstorf) und Lugano (4:0 in Dietikon), während sich Neuchâtel Xamax trotz halbstündiger Überzahl gegen Yverdon aus der Promotion League mit einem knappen 1:0 begnügen musste. Das entscheidende Tor erzielte Routinier Raphaël Nuzzolo nach einer Stunde. Zu zehnt kam Yverdon in der Nachspielzeit noch zu zwei gefährlichen Abschlüssen.

Vor allem für den FC Luzern ist der 9:1-Kantersieg gegen den Waadtländer Zweitligisten Gland ein Aufsteller nach schwierigen Startwochen in die neue Saison und nach zuvor fünf Niederlagen in sechs Pflichtspielen. Höher als der FCL gewann kein anderes der zehn Teams aus der Super League. Wie dem Thuner Nicolas Hunziker am Samstag gelangen auch dem Luzerner Stürmer Shkelqim Demhasaj schon vor der Pause drei Tore, Blessing Eleke trifft zweimal.

Bild: KEYSTONE

Spieler der 1/32-Finals war allerdings der St. Galler Stürmer Cédric Itten. Zum 6:0-Sieg gegen den interregionalen Zweitligisten Ueberstorf aus dem Kanton Freiburg steuerte er fünf Tore bei. Nach der Pause traf Itten innerhalb von 30 Minuten viermal.

Bild: KEYSTONE

Die Telegramme

Buochs - Grasshoppers 0:2 (0:1)

Seefeld. - 1600 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tore: 32. Pinga 0:1. 48. Jeffren 0:2

Grasshoppers: Matic; Cvetkovic, Nathan, Zesiger, Rhyner; Bajrami; Pusic, Jeffren (80. Kamber), Taipi, Andersen; Pinga (71. Bahoui).

Bemerkungen: 79. Lattenschuss Pusic.

Gland - Luzern 1:9 (0:4)

En Bord. - 1450 Zuschauer. - SR Tschudi.

Tore: 3. Demhasaj 0:1. 34. Schulz 0:2. 35. Demhasaj 0:3. 42. Demhasaj 0:4. 50. Gvilia 0:5. 51. Nassisi 1:5. 63. Schneuwly 1:6. 69. Vargas 1:7. 78. Eleke 1:8. 90. Eleke 1:9.

Luzern: Zibung; Grether (46. Sidler), Schmid, Schulz, Feka; Voca; Vargas, Schneuwly, Gvilia (70. Eleke), Schürpf (46. Rodriguez); Demhasaj.

Ueberstorf - St. Gallen 0:6 (0:2)

Sportanlage Ueberstorf. - 2334 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 1. Wittwer 0:1. 17. Itten 0:2. 63. Itten 0:3. 76. Itten 0:4. 90. Itten 0:5. 93. Itten 0:6.

St. Gallen: Stojanovic; Bakayoko, Hefti, Vilotic (46. Barnetta), Wittwer; Kutesa, Quintillà, Ashimeru (72. Buess); Tafer, Itten, Ben Khalifa (64. Manneh).

Bemerkung: 59. Witter (Foul) verwarnt.

Dietikon - Lugano 0:4 (0:2)

Dornau. - 911 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 4. Crnigoj 0:1. 22. Gerndt 0:2. 49. Ceesay 0:3. 56. Ceesay 0:4.

Lugano: Da Costa; Krasniqi, Daprelà, Amuzie, Masciangelo; Crnigoj (46. Carlinhos Junior), Sabbatini, Brlek; Gerndt; Ceesay (62. Binous), Janko (46. Bottani).

Bemerkungen: 56. Lattenschuss Gerndt, Ceesay verwertet Abpraller zum 0:4. 85. Bottani (Unsportlichkeit) verwarnt. Lugano ab 79. Minute in Unterzahl (Amuzie schied verletzt aus).

Yverdon - Neuchâtel Xamax 0:1 (0:0)

Municipal. - 2500 Zuschauer. - SR San.

Tor: 61. Nuzzolo 0:1.Neuchâtel Xamax: Walthert; Fejzulahi, Gomes, Xhemajli, Kamber; Veloso (77. Corbaz), Di Nardo; Ramizi (72. Kone), Doudin (85. Ademi), Tréand; Nuzzolo.

Bemerkung: 63. Gelb-Rot Caslei (Yverdon) für mehrfaches Foulspiel. 83. Fejzulahi (Foul) verwarnt. (pre/sda)

Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare