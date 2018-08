Sport

Super League

YB gewinnt auch gegen Xamax – GC holt ersten Saisonsieg



Super League, 5. Runde Young Boys - Xamax 5:2 (2:1) GC - Sion 2:1 (0:0)

Bild: KEYSTONE

Young Boys gewinnen auch gegen Xamax – GC holt ersten Saisonsieg

Die Young Boys marschieren in der Super League weiter souverän voran. Gegen Xamax feiert der Meister beim 5:2 im fünften Super-League-Spiel den fünften Sieg.

YB - Xamax 5:2

- Drei Tage vor dem eminent wichtigen Rückspiel in den Champions-League-Playoffs bei Dinamo Zagreb nahm Trainer Gerardo Seoane bewusst den ersten Punktverlust in der Super-League-Saison in Kauf. Von der Stammelf, die in Zagreb auflaufen dürfte, standen in der Startformation nur Goalie David von Ballmoos, Verteidiger Grégory Wüthrich sowie die Offensivspieler Nicolas Moumi Ngamaleu und Christian Fassnacht.

Super League Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

- Für einen solchen Poker bot sich der Match gegen Aufsteiger Neuchâtel Xamax, der zuletzt zwei schwache Leistungen abgeliefert hatte, noch am ehesten an. Gegen einen nur etwas stärkeren Widersacher hätten die Berner vielleicht die ersten Punktverluste hinnehmen müssen. Aber zuletzt hatte Seoane tatsächlich den Fünfer und das Weggli in der Hand. Die Berner werden ausgeruht nach Kroatien reisen können - und mit dem Selbstbewusstsein des verlustpunktlosen Leaders in der Meisterschaft.

- Aus Sicht der Berner und speziell den immer valable Alternativen suchenden Seoane war der Wiedereintritt des seit Ende Juli verletzt gewesenen Roger Assalé besonders erfreulich. Der kleine Publikumsliebling erzielte nach gut einer Viertelstunde - nur sechs Minuten nach dem 0:1 - den Ausgleich. Zum zweiten Führungstor zum 3:2 nach 71 Minuten spitzelte Assalé den Ball dem besser postierten Michel Aebischer vor die Füsse, der mit einem satten Vollristschuss traf. Schon im Cupmatch in Biel hatte Seoane seine besten Trümpfe geschont und mit einer nicht eingespielten Formation spielen lassen. Der Auftritt gegen Xamax war deutlich besser als jener gegen den Erstligisten.

Bild: KEYSTONE

GC - Sion 2:1

Die Grasshoppers kamen beim 2:1 daheim gegen Sion zum ersten Saisonsieg. Matchwinner für die Mannschaft von Thorsten Fink war Nabil Bahoui. Der 27-jährige Schwede schoss beide Tore in der zweiten Halbzeit. Für Sion hatte zwischenzeitlich Moussa Djitte (61.) ausgeglichen.

Bild: KEYSTONE

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys - Neuchâtel Xamax 5:2 (2:1)

20'238 Zuschauer. - SR Jaccottet. -

Tore: 10. Sejmenovic (Veloso) 0:1. 16. Assalé (Moumi Ngamaleu) 1:1. 44. Moumi Ngamaleu 2:1. 58. Sejmenovic (Tréand) 2:2. 71. Aebischer (Assalé) 3:2. 82. Nsame (Foulpenalty) 4:2. 92. Oss (Eigentor) 5:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Schick (59. Mbabu), Wüthrich, Camara, Garcia; Fassnacht (72. Fassnacht), Bertone, Aebischer, Moumi Ngamaleu (72. Sulejmani); Assalé, Nsame.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic, Huyghebaert; Koné (79. Ramizi), Corbaz, Veloso, Doudin; Nuzzolo (91. Cicek); Karlen (46. Tréand).

Bemerkungen: Young Boys ohne Von Bergen, Lotomba und Lauper (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Djuric, Le Pogam und Santana (alle verletzt). Lattenschüsse: 5. Aebischer, 49. Veloso. Verwarnungen: 10. Wüthrich (Foul). (sda)

Grasshoppers - Sion 2:1 (0:0)

4200 Zuschauer. - SR Fähndrich. -

Tore: 49. Bahoui (Sigurjonsson) 1:0. 61. Djitté (Abdellaoui) 1:1. 82. Bahoui 2:1.

Grasshoppers: Lindner; Lavanchy, Nathan, Rhyner, Doumbia; Bajrami; Jeffrén (77. Andersen), Sigurjonsson, Holzhauser, Bahoui (88. Cvetkovic); Pinga (80. Djuricin).

Sion: Fickentscher; Maçeiras, Raphael, Neitzke, Abdellaoui; Song (59. N'Sa); Kasami, Kouassi (89. Baltazar), Toma, Carlitos (54. Uldrikis); Djitté.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Arigoni, Basic, Pickel und Tarashaj (alle verletzt). Sion ohne Acquafresca, Adryan, Angha, Fortune, Grgic, Kukeli und Mitrjuschkin (alle verletzt). Verwarnungen: 7. Lavanchy (Foul), 8. Kouassi (Foul), 15. Song (Foul), 65. Bahoui (Foul), 75. Abdellaoui (Foul), 90. Holzhauser (Ballwegschlagen). (sda)

Die Super League im Zeitraffer – wie sich die Liga seit 1980 verändert hat

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter