Basel kämpft sich in Lugano zurück – auch Servette und Winterthur teilen die Punkte

Nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit kämpfte sich der FC Basel in Lugano doch noch zu einem Punkt. Auch in Genf trennten sich die beiden Konkurrenten Unentschieden, obwohl das Heimteam zur Halbzeit führte.

Lugano – Basel 2:2

Muss der FC Basel ins Cornaredo in Lugano reisen, ist dies meist ein Ausflug, der sich nicht lohnt. In dieser Saison holten die Tessiner zwei Siege gegen den FCB, und am Sonntag deutete lange alles darauf hin, dass die Mannschaft von Mattia Croci-Torti einen dritten Streich wird folgen lassen können. Zan Celar und Ignacio Aliseda brachten die Basler vor der Pause mit ihren beiden Toren arg ins Hintertreffen.

Nach dem überraschenden Coup am Donnerstag in der Conference League gegen Trabzonspor schienen die Basler in alte Fahrwasser zu geraten, denn im Defensivverbund, der ohne die gesperrten Fabian Frei und Kasim Adams auskommen musste, passte wenig zusammen, und Marwin Hitz verhinderte mehrmals einen höheren Rückstand für das Team von Heiko Vogel.

Nach der Pause nahm der deutsche Trainer mehrere taktische Anpassungen vor, die den FCB besser in die Partie kommen liessen. Darian Males und Michael Lang, der in der Halbzeit für den neuerlich überforderten Hugo Vogel eingewechselt worden war, sorgten mit ihren Treffern für die Wende, wobei Hitz mit einem starken Reflex gegen Renato Steffen einen nächsten Rückstand zu verhindern vermochte und den Punkt für die Basler festhielt.

Die Stimmen zum Spiel: «Es waren zwei total unterschiedliche Halbzeiten, wir haben die erste total verschlafen, haben uns auch wegen der Conference League etwas schwergetan. Daher ist es nicht schwer gewesen, in der 2. Halbzeit besser zu spielen. Aber die Moral bei uns ist definitiv intakt, und schlussendlich war es ein verdienter Punkt, obwohl dieser unbefriedigend ist. Wir wollten näher an Lugano herankommen, aber mit Blick auf den Spielverlauf nehmen wir den Punkt mit.» Basels Michael Lang

«Wir sind zu passiv geworden. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir waren bei den Kopfbällen nicht nah genug am Mann, das macht mich schon etwas wütend.» Lugano-Goalie Aimiri Saipi

Lugano - Basel 2:2 (2:0)

3205 Zuschauer. SR Wolfensberger.

Tore: 33. Celar 1:0. 38. Aliseda 2:0. 74. Males 2:1. 83. Lang 2:2.

Lugano: Saipi; Doumbia, Hajrizi, Hajdari; Macek (84. Espinoza), Sabbatini, Bislimi (84. Mai), Valenzuela; Steffen, Celar (46. Babic), Aliseda (70. Bottani).

Basel: Hitz; Lopez, Pelmard, Burger, Vogel (46. Lang); Xhaka; Males, Diouf (46. Calafiori), Amdouni (68. Novoa), Ndoye (68. Kade); Fink (68. Zeqiri).

Bemerkungen: Lugano ohne De Queiroz (gesperrt), Arigoni, Mahmoud und Mahou (alle verletzt). Basel ohne Adams, Frei (beide gesperrt), Augustin und Comas (beide verletzt).

Verwarnungen: 4. Vogel. 31. Xhaka. 42. Burger. 68. Fink. 92. Hajrizi. 93. Lang. 94. Hajdari.

Servette – Winterthur 1:1

Winterthur belohnt sich bei Servette dank einer guten zweiten Halbzeit mit einem Punkt. Der Tabellenletzte holt beim Zweiten ein 1:1.

Im Gegensatz zu den zwei vorangegangen Spielen war Winterthur dieses Mal nicht die Mannschaft, die eine Führung aus der Hand gab. Und gestohlen war der Punkt der Zürcher in Genf nicht. Remo Arnold köpfelte in der 65. Minute einen Corner wuchtig an die Latte und verpasste die Führung für die Gäste knapp.

Ardaiz trifft zum 1:1. Video: SRF

So blieb es beim 1:1, das nur nach der ersten Halbzeit nicht den Stärkeverhältnissen entsprach. Yoan Severin traf kurz vor der Pause für Servette auf Vorlage von Chris Bedia, Joaquin Ardaiz glich sieben Minuten nach Wiederanpfiff nach einem zügig vorgetragenen Angriff durch die Mitte für Winterthur aus. Für Verteidiger Severin war es im 64. Ligaspiel für Servette das erste Tor.

Das Heimteam hatte zwar mehr Ballbesitz (61 Prozent) und mehr Torabschlüsse (13:9), aber nicht die zwingenderen Möglichkeiten, wie Patrick Pflücke einräumte. «Die klaren Chancen haben gefehlt, und beim Lattenschuss hatten wir Glück. Trotzdem ist es bitter, dass wir 'nur' einen Punkt mitnehmen», befand der Servettien. (sda)

Genfs Führungstor. Video: SRF

Servette - Winterthur 1:1 (1:0)

6123 Zuschauer SR Staubli.

Tore: 42. Severin (Bedia) 1:0. 52. Ardaiz (Corbaz) 1:1.

Servette: Frick; Mbabu (89. Diallo), Rouiller, Severin, Clichy; Cognat (89. Diba), Cespedes, Pflücke (85. Touati); Stevanovic, Bedia (65. Crivelli), Kutesa (65. Camara).

Winterthur: Kuster; Gantenbein (46. Gonçalves), Schmid, Lekaj, Diaby; Arnold; Ballet, Di Giusto (65. Burkart), Ramizi (78. Buess), Ltaief (46. Corbaz); Ardaiz (89. Rodriguez).

Bemerkungen: Servette ohne Douline, Fofana und Rodelin (alle verletzt). Winterthur komplett. 65. Kopfball von Arnold an die Latte.

Verwarnungen: 44. Schmid. 69. Crivelli. 77. Ramizi. 81. Arnold (im nächsten Spiel gesperrt).

Die Stimmen zum Spiel: «Es war ein sehr intensives Spiel, vor allem zum Schluss war es ein richtiger Fight. Wir wollten unbedingt einen Punkt mitnehmen, und den haben wir uns in der 2. Halbzeit verdient. Wir haben richtig gut gefightet, einige Spieler haben die Bälle geblockt und das war richtig geil.» Winterthur-Goalie Markus Kuster

«Es war nicht alles gut, aber wir haben gefightet und uns den Punkt verdient.» Winterthurs Remo Arnold

Die Winterthurer um Remo Arnold erkämpften sich in Genf einen Punkt. Bild: keystone

Luzern – GC 1:0

