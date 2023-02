Super League live: FC St. Gallen – Servette in Ticker und TV

Willem Geubbels (Nummer 69) feierte gegen Servette seine Tor-Premiere für den FC St. Gallen. Bild: keystone

FCSG siegt klar gegen Servette – Gäste mit vergebenem Penalty und Platzverweis

Der FC St. Gallen gewinnt gegen Servette 3:0 und ist damit zumindest vorübergehend der erste YB-Verfolger.

Die entscheidenden Szenen ereigneten sich zwischen der 33. und 39. Minute. Erst wurde Servette ein Penalty zugesprochen, nachdem Leonidas Stergiou der Ball aus kurzer Distanz an den Arm gesprungen war. Derek Kutesa konnte die goldene Chance auf den Ausgleich jedoch nicht nutzen. Er scheiterte mit seinem Schuss an St. Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi. Kurz danach kamen die Ostschweizer nach einem ungestümen Einsteigen von Servette-Goalie Jérémy Frick ebenfalls zu einem Penalty. Jérémy Guillemenot entschied das Duell der Namensvetter zu seinen Gunsten.

Frick macht bei beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit keine gute Figur. Video: SRF

Somit hiess es aus Sicht der Gäste statt 1:1 plötzlich 0:2. Unmittelbar vor der Pause blieb den Genfern auch noch der Anschlusstreffer verwehrt. Bei Timothé Cognats Schuss stand ein Mitspieler in der Nähe von St. Gallens Goalie, was als Offside gewertet wurde. Da es offensichtlich nicht der Abend der Genfer war, passte es auch ins Bild, dass Boris Cespedes in der 64. Minute mit der zweiten Gelben Karte vom Platz geschickt wurde. In der Folge bekundete St. Gallen kaum Mühe, seinen Vorsprung zu verteidigen respektive dank Willem Geubbels' erstem Super-League-Tor auszubauen. Dabei blieb der FCSG nach 15 Spielen erstmals wieder ohne Gegentor.

Er verhinderte Servettes Ausgleich: Lawrence Ati Zigi (m.). Bild: keystone

Durch den Sieg erobert St. Gallen den 2. Platz in der Tabelle. Mit einem Sieg gegen Winterthur könnte Lugano am Sonntag jedoch wieder am Team von Peter Zeidler vorbeiziehen.

Cespedes sieht Gelb-Rot. Video: SRF

St. Gallen - Servette 3:0 (2:0)

14'806 Zuschauer. SR Wolfensberger.

Tore: 8. Görtler 1:0. 39. Guillemenot (Penalty) 2:0. 89. Geubbels 3:0.

St. Gallen: Ati Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Kempter (80. Kräuchi); Vallci, Görtler, Witzig (70. Guidotti), Alves (80. Karlen); Dajaku (57. Akolo), Guillemenot (70. Geubbels).

Servette: Frick; Diallo (46. Diallo), Vouilloz, Severin, Clichy; Cespedes, Cognat (84. Valls), Pflücke (69. Antunes); Stevanovic, Kutesa (46. Rodelin), Bedia (69. Crivelli).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Quintilla (gesperrt), Latte Lath, Nuhu, Schmidt, Schneider, Schubert, von Moos (alle verletzt). Servette ohne Fofana, Sawadogo (beide verletzt). 33. Ati Zigi hält Penalty von Kutesa. 64. Gelb-Rote Karte Cespedes.

Verwarnungen: 26. Cespedes, 48. Kutesa, 49. Guillemenot, 60. Magnin, 76. Geubbels.

Die Tabelle

(nih/sda)