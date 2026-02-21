Harry Kane trifft auch gegen Frankfurt doppelt. Bild: keystone

Zakaria führt Monaco zu Überraschung + Akanji trifft für Inter + BVB büsst auf Bayern ein

Bundesliga

Bayern – Frankfurt 3:2

Bayern München legt im deutschen Meisterrennen gegen Borussia Dortmund vor. Der Titelverteidiger gewinnt in der 23. Bundesliga-Runde gegen Eintracht Frankfurt mit 3:2.

Der FC Bayern machte sich zum Ende der Partie das Leben selber schwer und hätte den Leichtsinn bitter bereut, wenn er sogar mit Punktverlusten bestraft worden wäre. Auch dank der Saisontore 27 und 28 des englischen Ausnahme-Goalgetters Harry Kane lag der Favorit zu Beginn der Schlussviertelstunde noch scheinbar unantastbar mit 3:0 in Front.

Ein Foul von Kane im eigenen Strafraum ermöglichte Jonathan Burkhardt mittels Penalty in der 77. Minute das 1:3. Und keine zehn Minuten später profitierte Arnaud Kalimuendo von einem katastrophalen Querpass durch den eigenen Fünfmeterraum von Joshua Kimmich in Richtung des in dieser Aktion wenig aufmerksamen Kim Min-Jae. Der dritte Treffer gelang der Eintracht, die mit dem Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda durchspielte, nicht mehr.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:2 (2:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 16. Pavlovic 1:0. 20. Kane 2:0. 68. Kane 3:0. 77. Burkardt (Penalty) 3:1. 86. Kalimuendo 3:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda.

Leipzig – Dortmund 2:2

Der erste Verfolger Dortmund musste im Spitzenspiel in Leipzig einen Rückschlag hinnehmen. Der Österreicher Christoph Baumgartner bezwang den Schweizer Nationalkeeper in der ersten Halbzeit zweimal. Durch ein Eigentor und das späte 2:2 des Portugiesen Fabio Silva (95.) kam der BVB immerhin noch zu einem Punkt. Am kommenden Samstag empfängt Dortmund Bayern München.

Wolfsburg – Augsburg 2:3

Im Gegensatz zu den Bayern brachte der VfL Wolfsburg die eigene Führung nicht über die Zeit. Die Wölfe gingen zuhause gegen Augsburg zwei Mal dank Yannick Gerhardt (41.) und Kento Shiogai (70.) in Führung. Doch durch einen Penalty von Michael Gregoritsch (87.) und einem Tor von Elcis Rexhbecaj (93.) gelang Augsburg die Späte Wende.

Wolfsburg - Augsburg 2:3 (1:0)

19'631 Zuschauer.

Tore: 41. Gerhardt 1:0. 59. Rodrigo Ribeiro 1:1. 70. Shiogai 2:1. 87. Gregoritsch (Penalty) 2:2. 93. Rexhbeçaj 2:3.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder (ab 58.).

Union Berlin – Leverkusen 1:0

Leverkusen verlor bei Union Berlin durch einen Treffer von Rani Khedira 0:1. Nach der Pause spielten in Berlin eigentlich nur noch die Gäste. Aber die Präzision im Spiel fehlte – von 16 Schüssen brachte Leverkusen nur einen auf das gegnerische Tor.

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)

22'012 Zuschauer.

Tor: 28. Khedira 1:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen ohne Omlin (Ersatz).

Köln – Hoffenheim 2:2

Von den am Samstagnachmittag im Einsatz stehenden Topteams musste auch Hoffenheim. Die drittplatzierten Kraichgauer spielten in Köln nur 2:2. Für das Highlight in dieser Partie sorgte Ragnar Ache, der nach einer Viertelstunde das 1:0 mit einem Fallrückzieher erzielte.

1. FC Köln - Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 15. Ache 1:0. 45. Kabak 1:1. 60. Kramaric 1:2. 63. Saïd El Mala 2:2.

Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied.

Premier League

Serie A

Juventus – Como 0:2

Das überraschende Como setzt in der Serie A ein weiteres Ausrufezeichen. Durch das 2:0 bei Juventus Turin nähert sich der Nahe der Schweizer Grenze beheimatete Klub den Champions-League-Plätzen.

Der kosovarische Verteidiger Mergim Vojvoda und der französische Mittelfeldspieler Maxence Caqueret trafen für die Lombarden im Duell mit dem Tabellennachbarn und Rekordmeister. Das Team von Trainer Cesc Fabregas liegt nach 26 Runden nur knapp ausserhalb der Top 4.

Die bislang beste Klassierung in der Vereinsgeschichte erreichte Como 1950 mit dem 6. Platz. Seit 2019 ist der Klub im Besitz der Brüder Hartono, zwei indonesischen Milliardäre.

Lecce – Inter 0:2

Manuel Akanji erzielt zwei Wochen nach dem ersten schon seinen zweiten Treffer in der Serie A. Der 77-fache Schweizer Nationalspieler trifft bei Inter Mailands 2:0 in Lecce zum Schlussstand.

Der in der 60. Minute eingewechselte Akanji war wie bereits in Sassuolo nach einem Eckball mit dem Kopf erfolgreich. Landsmann und Teamkollege Yann Sommer spielte im Tor des Serie-A-Leaders durch.

La Liga

Osasuna – Real Madrid 2:1

Die Siegesserie von Real Madrid in der Meisterschaft endet bei Osasuna. In Pamplona kassiert der Leader der La Liga nach zuletzt fünf Siegen in Folge ein 1:2.

Raul Garcia gelang in der 90. Minute der Siegtreffer für die Gastgeber. Für Real Madrid schoss Vinicius Junior in der 73. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich. Der FC Barcelona kann mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Levante in der Tabelle an Real Madrid vorbeiziehen.

Ligue 1

Lens – Monaco 2:3

Auch dank eines Treffers von Denis Zakaria gewinnt die AS Monaco in der 23. Runde beim Ligue-1-Leader Lens mit 3:2.

Zakaria erzielte seinen zweiten Treffer innerhalb einer Woche, nachdem er in der letzten Runde schon beim 3:1 gegen Nantes getroffen hatte. Der Genfer Mittelfeldspieler und Captain der Monegassen schoss in der 70. Minute mit einem wuchtigen Kopfball via Lattenunterkante das 2:2.

Zakaria und Co. sicherten sich den Sieg in Lens innerhalb von zehn Minuten. Folarin Balogun (63. zum 1:2) und Ansu Fati (72. zum 3:2) waren die anderen Torschützen, die das Spiel drehten. Lens, das von den letzten 13 Partien 11 gewonnen hat, war durch Odsonne Edouard und Florian Thauvin mit 2:0 in Führung gegangen. (abu/sda)