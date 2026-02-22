wechselnd bewölkt
Olympia-Gold: Freestyle-Postergirl Eileen Gu triumphiert in der Halfpipe

epa12767966 Eileen Gu of China reacts after her second run in the Women&#039;s Freeski Halfpipe final of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livigno, ...
Gu jubelt nach ihrem Gold-Run.Bild: keystone

Freestyle-Postergirl Eileen Gu triumphiert in der Halfpipe

Ailing Eileen Gu ist zum dritten Mal Olympiasiegerin. Die Chinesin triumphiert in Mailand-Cortina in der Halfpipe, nachdem sie an diesen Spielen zuvor zwei Mal Silber gewonnen hatte.
22.02.2026, 12:4622.02.2026, 12:46

Freestyle-Superstar Eileen Gu liess am letzten Tag doch noch alle Kritiker verstummen. Die 22-jährige Chinesin mit US-Wurzeln setzte sich im Halfpipe-Final vor Landsfrau Li Fanghui und der Britin Zoe Atkin durch.

Gu holte ihren insgesamt dritten Titel bei Olympischen Spielen. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte sie 2022 zweimal triumphiert.

Der Gold-Run von Eileen Gu.Video: SRF

Im Final demonstrierte Gu ihre grosse Klasse: Sie steckte einen Sturz im ersten Finallauf weg. Gu sprang in den Finalläufen 2 und 3 fast vier Meter hoch und überzeugte mit schwierigsten Tricks.

Nach dem Rennen sank sie zuerst in den Schnee und dann der Mutter in die Arme. «Ich habe es geschafft», sagte sie mit den Tränen in den Augen in die TV-Kameras. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freestyle und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

epa12768080 Gold medalist Eileen Gu of China poses with her medals during the medal ceremony for the Women&#039;s Freeski Halfpipe final of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 ...
Gu zeigt ihre Medaillen von Mailand-Cortina.Bild: keystone

Weniger populär ist Gu in der Schweiz: Wie schon vor vier Jahren spannte Gu kurz vor Olympia Mathilde Gremaud den Trainer (Misra Noto) aus. Im Slopestyle hatte die Schweizerin Gremaud ihrer Rivalin und ihrem Ex-Trainer die Goldmedaille weggeschnappt. Sowohl im Slopestyle als auch in der Big-Air-Konkurrenz hatte sich Eileen Gu mit Silber zufrieden geben müssen.

Wegen schlechten Wetters war der Halfpipe-Final in Livigno von Samstag auf Sonntag verschoben worden. (ram/sda)

