Djokovic imitiert wieder die Stars – und sorgt in New York für lautes Gelächter

Der «Djoker» ist zurück: Nach einer mehrjährigen Pause aufgrund von Beschwerden hat Novak Djokovic seine Imitationsshow wieder aufgenommen. Die Zuschauer sind begeistert.

Da Federer und Nadal nicht mehr da sind, um ihn zu überwachen, scheint Djokovic seine jugendlichen Instinkte wiederzuentdecken. Am Mittwoch kehrte er nach New York zurück, wo im letzten Jahr ungeimpfte Ausländer nicht einreisen durften. Aber noch mehr war es das grosse Comeback des «Djokers», der während eines öffentlichen Trainings bei den US Open seine alte Imitationsshow wieder aufnahm.

Obwohl er seit Jahren darauf verzichtet hatte, hat der Serbe die Manieren mehrerer pensionierter Kollegen mit demselben Scharfsinn nachgeahmt. In dieser Reihenfolge werden Sie ihn leicht wiedererkennen:

Maria Sharapova

John McEnroe

Goran Ivanisevic

Andy Roddick

Federer und Nadal mochten es nicht besonders

Es ist wohl jedem aufgefallen, dass diesmal weder Federer noch Nadal in der Show des «Djokers» auftauchen, und das nicht aus Mangel an inspirierenden Elementen. Als 20-Jähriger wurde der Serbe wegen seiner Manieren und seines komödiantischen Auftretens hart angegangen. «Ich glaube nicht, dass ein Center Court der beste Ort ist, um jemanden nachzuahmen», missbilligte Roger Federer.

Die zahlreichen Empfindlichkeiten des Tenniszirkus hatten Djokovic in der Folge davon abgehalten, seine künstlerischen Talente in der Öffentlichkeit auszuleben. Aber alles hat seine Zeit, und Novak Djokovic scheint sie mit seinen 36 Jahren in vollen Zügen zu geniessen. (watson.ch/fr)