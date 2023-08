Nach Kuss-Eklat an der WM der Frauen: Spaniens Verbandschef Rubiales tritt offenbar zurück

Nach dem spanischen Finalsieg bei der Fussball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland gratulierte Rubiales den Spielerinnen und dem Trainerteam mit Küssen auf die Wange. Die Spielerin Jennifer Hermoso küsste er ungefragt auf den Mund. Später scherzte er in der Kabine davon, Hermoso bei der Partyreise nach Ibiza zu heiraten. In der Folge hatte die Spielerin Konsequenzen gefordert und auch der Weltverband FIFA hat eine Untersuchung angekündigt. (dab/abu)

Luis Rubiales will offenbar an als Präsident des spanischen Fussballverbands zurücktreten. Wie diverse spanische Medien am Donnerstag berichteten , hat Rubiales seine Mitarbeitenden bereits über diesen Schritt informiert.

Leonardo Genoni – für eine Million zwei weitere Jahre Zug?

Die Verlängerung mit Leonardo Genoni hat für Zugs Sportchef Reto Kläy höchste Priorität. Kann er noch vor dem Saisonstart mit seinem doppelten Meistergoalie verlängern?

Ist Leonardo Genoni der beste Schweizer Goalie der Neuzeit? Über diese Frage lässt sich durchaus streiten. Fakt ist hingegen: Er ist der erfolgreichste Schweizer Goalie. Punkt. Dreimal Meister in Davos, zweimal Meister in Bern und zuletzt zweimal Meister in Zug. Plus WM-Held von 2018. Sein Vertrag in Zug läuft aus. Er pflegt seine Zukunft früh zu regeln. Das ist klug. Dann entfallen alle Spekulationen während der Saison, er wird nicht nach jedem Spiel nach seinen Zukunftsplänen gefragt und hat seine Ruhe. Noch vor seiner letzten Saison in Bern (Meister 2019) hat er im Sommer 2018 in Zug unterschrieben. So gesehen ist er jetzt spät dran.