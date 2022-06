Daria Kasatkina steht erstmals in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Halbfinal. Bild: keystone

Kasatkina gewinnt Russinnen-Duell – und steht erstmals in einem Major-Halbfinal

Im Duell zweier Russinnen erreichte die als Nummer 20 gesetzte Daria Kassatkina am French Open erstmals in ihrer Karriere einen Grand-Slam-Halbfinal. Die 25-Jährige aus Togliatti setzte sich in zwei hart umkämpften Sätzen 6:4, 7:6 (7:5) gegen ihre gleichaltrige, als Nummer 29 gesetzte Landsfrau Veronika Kudermetowa durch.

Am Ende zitterten ihre Nerven, im Tiebreak verspielte sie fast eine 6:1-Führung und brauchte fünf Matchbälle. Ihre ersten beiden Viertelfinals auf Majors-Niveau - 2018 am French Open und in Wimbledon - hatte Kassatkina verloren, erreichte dennoch die Top Ten, fiel dann aber in ein tiefes Loch. Im Halbfinal trifft sie auf die Turnierfavoritin und Weltnummer 1 Iga Swiatek oder die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 11). (pre/sda