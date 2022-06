Iga Swiatek setzt ihren Siegeszug ohne Mühe fort.. Bild: keystone

Swiatek feiert 33. Sieg in Folge – Kasatkina erstmals in einem Major-Halbfinal

Iga Swiatek wird ihrer Favoritenrolle beim French Open weiterhin ziemlich souverän gerecht. Am Tag nach ihrem 21. Geburtstag zog die Weltranglistenerste aus Polen mit einem 6:3, 6:2-Sieg gegen die als Nummer 11 gesetzte Amerikanerin Jessica Pegula in die Halbfinals ein. Swiatek musste für ihren 33. Sieg in Folge nie an ihre Grenze gehen.

Die Milliardärstochter Pegula (ihren Eltern gehören die Buffalo Sabres in der NHL und die Buffalo Bills in der Football-Liga NFL) hatte nicht die Mittel, sie in Bedrängnis zu bringen und agierte viel zu fehlerhaft. Swiatek ist schon seit mehreren Runden die letzte im Tableau verbliebene Top-10-Spielerin.

Kasatkinas Halbfinal-Premiere

Im Duell zweier Russinnen erreichte die als Nummer 20 gesetzte Daria Kasatkina am French Open erstmals in ihrer Karriere einen Grand-Slam-Halbfinal. Die 25-Jährige aus Togliatti setzte sich in zwei hart umkämpften Sätzen 6:4, 7:6 (7:5) gegen ihre gleichaltrige, als Nummer 29 gesetzte Landsfrau Veronika Kudermetowa durch.

Am Ende zitterten ihre Nerven, im Tiebreak verspielte sie fast eine 6:1-Führung und brauchte fünf Matchbälle. Ihre ersten beiden Viertelfinals auf Majors-Niveau – 2018 am French Open und in Wimbledon – hatte Kasatkina verloren, erreichte dennoch die Top 10, fiel dann aber in ein tiefes Loch. Im Halbfinal trifft sie auf die Turnierfavoritin und Weltnummer 1 Iga Swiatek oder die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 11). (pre/sda)