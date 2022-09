Schon im Training eine Standing Ovation – Federer-Manie am Laver Cup

Federer und Nadal lachen beim gemeinsamen Training. Bild: keystone

Schon im Training eine Standing Ovation – Federer-Manie in London

Morgen Abend geht der letzte Auftritt von Roger Federer als Tennisprofi über die Bühne. Gegen 22 Uhr Schweizer Zeit spielt er am Laver Cup ein Doppel an der Seite von seinem Rivalen und Freund Rafael Nadal. Doch bereits mehr als 24 Stunden vorher ist am Austragungsort London eine riesige Federer-Manie ausgebrochen.

Als der Schweizer für die Trainingseinheit gemeinsam mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray die O2 Arena betrat, erhoben sich die Zuschauer auf den bereits rappelvollen Tribünen zu einer Standing Ovation. Es war ein erster von vermutlich vielen Gänsehautmomenten in den kommenden Tagen.

Federer tritt am Freitagabend mit Nadal im Doppel gegen Jack Sock und Frances Tiafoe vom Team World an. Das Spiel wird sowohl auf SRF Zwei als auch auf Eurosport übertragen.

Danach wird sich Federer vom Turnier zurückziehen, weil er seinem mehrfach operierten Knie keine Einzelpartie mehr zutraut. Er wird das Team Europe mit Djokovic, Nadal, Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini von der Seite aus anfeuern.