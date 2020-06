Sport

Tennis

Wegen Adria Tour: Novak Djokovic erhitzt erneut die Gemüter



bild: instagram

Wegen eigenem Mini-Turnier – Novak Djokovic erhitzt erneut die Gemüter

Seit diesem Wochenende wird wieder Tennis gespielt. Adria Tour heisst die Turnierserie, die Novak Djokovic mit seinen Brüdern Djorde und Marko innert weniger Wochen aus dem Boden gestampft hat. Neben Belgrad wird bis am 5. Juli auch in Zadar (Kroatien), Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) und an einem noch zu bestimmenden Ort in Montenegro gespielt.

Das Teilnehmerfeld ist illuster, neben Djokovic treten Dominic Thiem(ATP 3), Alexander Zverev (ATP 7), Grigor Dimitrov (ATP 19), Borna Coric (ATP 33) und Marin Cilic (ATP 37) an. Die ersten 1000 Tickets für das Turnier in Belgrad waren nach sieben Minuten vergriffen, in Zadar wird ein provisorisches Stadion für 9000 Zuschauer errichtet. Die Erlöse erhalten wohltätige Organisationen, Preisgeld wird keines ausgeschüttet, zudem hätten sich alle Spieler dazu verpflichtet, ihre Gagen karitativen Zwecken zukommen zu lassen.

Alles gut also? Mitnichten. Denn Novak Djokovic hat sich am Mittwoch in einer Telefonkonferenz gegen die Durchführung der US Open in New York ausgesprochen. Der Veranstalter möchte das Turnier unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten, die Spieler würden in Charterflügen anreisen und dürften nur von einer Person begleitet werden. Zudem würden alle in einem Hotel in Manhattan unter Quarantäne gestellt.

Gab's lange nicht mehr zu sehen im Tennis. 👀 #AdriaTourhttps://t.co/2VtZLlxLXu — Eurosport DE (@Eurosport_DE) June 13, 2020

Wasser predigen und Wein trinken

Djokovic liess verlauten, er werde erst Ende September in Roland Garros wieder antreten. Er ist nicht der Einzige, der Bedenken äusserte, aber dass er parallel eine eigene Turnierserie durchführt, erhitzt die Gemüter. Als Präsident des Spielerrats gibt er vor, sich für Anliegen der Wenigverdienenden einzusetzen, mit der Adria Tour aber schafft er Arbeitsplätze für die Elite.

✅ El "equipo Djokovic" se impuso por 7-6(6) al "equipo Zimonjic" en el partido inaugural del #AdriaTour



🔙 Pudimos disfrutar de la vuelta al tenis de Jelena Jankovic y de unas gradas abarrotadas de gente 🏟



pic.twitter.com/poNXAWfb5K — CanalTenis.com 🎾 (@canal_tenis) June 13, 2020

Für andere wären die US Open eine existenziell wichtige Verdienstmöglichkeit. Djokovic predige Wasser, während er Wein trinke, so der Vorwurf von Danielle Collins. «Seine Unlust könnte darüber entscheiden, ob die US Open stattfinden oder nicht. Er kann sich ein ganzes Team leisten», zitiert sie die «New York Times». Für die Mehrheit sei das ein Luxus. (sih)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Alle Grand-Slam-Titel von Novak Djokovic «Chum jetz, Roger, tritt ändlich zrugg!» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter