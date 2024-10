Das sind die Top 10 Reaktionen von Federer und Co. zum Rücktritt von Nadal

Wenn jemand wie die Tennis-Legende Rafael Nadal zurücktritt, fallen erwartungsgemäss nette Worte. Das haben Roger Federer und andere Sportstars dazu gesagt:

Roger Federer

Roger Federer (20-facher Sieger von Grand-Slam-Turnieren): «Was für eine Karriere, Rafa! Es war mir eine grosse Ehre. Ich habe mir immer gewünscht, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und all deine unglaublichen Leistungen in dem Sport, den wir alle lieben.»

Rafael Nadal und Roger Federer feiern ihren Sieg beim Laver Cup-Tennisturnier in Prag 2017. Bild: keystone

Novak Djokovic

Novak Djokovic und Rafael Nadal begrüssen sich vor einem Match an den Olympischen Spielen in Paris 2024. Bild: keystone

Novak Djokovic (Nadals zweiter grosser Rivale neben Federer): «Rafa, eine einzige Nachricht reicht nicht aus, um den Respekt auszudrücken, den ich für dich und für das, was du für unseren Sport getan hast, empfinde. Du hast Millionen von Kindern dazu inspiriert, Tennis zu spielen und ich denke, das ist wahrscheinlich der grösste Erfolg, den man sich wünschen kann. ... Danke, dass du mich in unserer Rivalität, die mich als Spieler am meisten beeinflusst hat, so oft bis an meine Grenzen gebracht hast. Deine Leidenschaft, Spanien zu repräsentieren, war immer bemerkenswert. Ich wünsche dir den schönsten Abschied von Malaga im Davis Cup. Ich werde persönlich anwesend sein, um deine brillante Karriere zu würdigen.»

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo (fünffacher Weltfussballer): «Rafa, du hast eine unglaubliche Karriere hinter dir! Dein Engagement, deine Leidenschaft und dein unglaubliches Talent haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Es war mir eine Ehre, deinen Weg mitzuerleben und dich als Freund bezeichnen zu dürfen – herzlichen Glückwunsch zu deiner unglaublichen Karriere und geniesse deinen Ruhestand!»

Cristiano Ronaldo an einem Spiel der Nationalmannschaft Portugals gegen Schottland in Lissabon 2024. Bild: keystone

Jannik Sinner

Jannik Sinner an einem Match an den Shanghai Masters in China 2024. Bild: keystone

Jannik Sinner (aktuelle Nummer 1 im Tennis): «Du bist ein unglaublicher Mensch. Du hat uns gezeigt, wie wir uns auf dem Platz verhalten sollen, wie wir mit Situationen umgehen sollen. Du hast uns auch beigebracht, demütig zu bleiben und uns nicht mit dem Erfolg zu verändern. Wir alle hatten grosses Glück dich kennenlernen und von dir lernen zu dürfen.»

Boris Becker

Boris Becker (Deutschlands Tennis-Star): «Nadal hat die Tenniswelt zu einem besseren Ort gemacht.»

Boris Becker (Mitte) an einem Match zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal am French Open in Paris 2014. Bild: EPA/EPA

Kylian Mbappé

Für den französischen Fussballspieler Kylian Mbappé wird Rafael Nadal immer eine Legende bleiben. Bild: imago

Kylian Mbappé (Captain der französischen Fussball-Nationalmannschaft): «Glückwunsch zu deiner Karriere Rafa, du bist ein Vorbild als Spieler und als Mensch. Geniesse deinen Ruhestand, du wirst immer eine Legende bleiben.»

Andres Iniesta

Andres Iniesta (Welt- und Europameister mit der spanischen Fussball-Nationalmannschaft): «Herzlichen Glückwunsch zu deiner aussergewöhnlichen Karriere und dem Vermächtnis, das du hinterlassen hast.»

Der spanische Fussballspieler Andres Iniesta als er im Oktober diesen Jahres seinen Rücktritt in Barcelona bekannt gab. Bild: keystone

Florentino Perez

Rafael Nadal mit Florentino Perez im Jahr 2013. Bild: imago

Florentino Perez (Präsident von Nadals Lieblingsverein Real Madrid): «Rafa Nadal ist ein Stolz für unser Land und ein Beispiel für die grundlegenden Werte des Sports, mit denen er seine gesamte aussergewöhnliche Karriere geformt hat.»

Coco Gauff

Coco Gauff (US-Open-Siegerin 2023): «Du bist wunderbar! Es war unglaublich, deine Grösse und dein Arbeitsethos zu sehen und davon lernen zu können. Ich wünsche dir nur das Beste bei deinem nächsten Kapitel.»

Coco Gauff aus den USA posiert mit dem Pokal nachdem sie am China Open in Peking im Oktober diesen Jahres gewonnen hat. Bild: keystone

Nick Kyrgios

Der Australier Nick Kyrgios während eines Matches gegen Rafael Nadal beim Australian Open im Melbourne 2020. Bild: EPA

Nick Kyrgios (Wimbledon-Finalist 2022): «Rafa, tritt nicht zurück. Ich will noch ein letztes Mal gegen dich spielen. Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein wahnsinniger Kämpfer. Beste Wünsche und viel Glück für was auch immer dich erwartet.» (sda/afp/apa)