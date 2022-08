Bild: keystone

Jetzt ist es fix: Novak Djokovic zieht sich vom US Open zurück

Novak Djokovic wird an dem am Montag beginnenden US Open nicht teilnehmen. Der Serbe muss wegen seiner Weigerung, sich impfen zu lassen, verzichten.

Das Fehlen von Djokovic kommt nicht überraschend, da die Behörden in den USA für die Einreise ausländischer Bürger einen Impfnachweis verlangen. Der 21-fache Grand-Slam-Turniersieger lehnt eine Impfung gegen das Coronavirus kategorisch ab.

Wegen seiner Haltung verpasst Djokovic schon das zweite Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr, nachdem er beim Australien Open im Januar nach einer Posse um seine Einreise, die auch die Gerichte beschäftigte, das Land noch vor Beginn des Turniers wieder verlassen musste.

Djokovic hatte bis zuletzt auf eine Ausnahmeregelung für einen Start am US Open gehofft. Er bereite sich vor, «als wenn ich die Erlaubnis zum Mitspielen hätte», hatte der Serbe auf Twitter wissen lassen. Nun hat er sich aber noch vor der heute Abend stattfindenden Auslosung zurückgezogen. So wird Djokovic keinem anderen Spieler den Startplatz wegnehmen. (abu/sda)